粉底液推薦｜日雜LDK評測30款底妝產品　CHANEL、DIOR口罩妝適用

粉底液推薦2022｜想打造透亮無瑕的底妝，一支貼服度、遮瑕度、持久度兼備的粉底液很重要！日本美容雜誌《LDK the beauty》實測了市面上共60款底妝產品，並就妝感、防油防汗程度等多方面作評分，《01女生》為大家整合出6大A級評分粉底液推介，各位女生們在入手粉底液前不妨參考一下！



>>>粉底液推薦2022｜5大好用持久隱形妝感、高遮瑕、持妝24小時<<<

《LDK the beauty》雜誌為各款底妝產品進行測試，根據使用產品後的肌膚光澤感、遮瑕度、貼服感等整體表現作為評分。另外亦評測了產品的持久度，由於溶妝的主要原因很多時候都是因為汗水與油脂，團隊先在人造皮膚上塗抹一定用量的底妝產品，再在上面噴曬人造皮脂、模擬汗水，再檢視及評估底妝產品的持久度。透過以上多項測試，為底妝產品給予評分！《01女生》為大家整合出6大A級評分粉底液推介，立即看看！

LDK粉底液2022｜DIOR FOREVER HK$560

DIOR FOREVER 粉底液為肌膚帶來長達24小時持久不暈染效果，產品配方蘊含高濃度花卉護膚成分，有助改善膚質，不同膚質的女生也適合使用，使用後的膚色明顯變得更均勻，有助打造高度遮瑕的自然啞緻妝效。

LDK粉底液2022｜DIOR FOREVER HK$560（Dior 官網）

LDK粉底液2022｜DECORTÉ ZEN WEAR FLUID JPY6,600（約HK$360）

DECORTÉ 的 ZEN WEAR FLUID 具有長達24小時持妝效果，防止因汗水、皮脂、乾燥等因素而造成脫妝，另外品牌亦進行了研究實測，防止粉底液會二次粘附在口罩之上，特別適合用於口罩妝上，讓你一整天也不脫妝！粉底液亦含有保濕成分，質感輕盈，有助打造貼服透薄底妝！

LDK粉底液2022｜DECORTÉ ZEN WEAR FLUID JPY6,600（約HK$360）（DECORTÉ 官網）

LDK粉底液2022｜CHANEL一號紅山茶花粉底液 HK$650

CHANEL 的山花花系列的護膚、美妝品一向深受女生喜愛，這款一號紅山茶花粉底液，蘊含豐富紅色山茶花油與補濕因子，令肌膚保持完美水潤，使用後有助打造自然且充滿光澤的底妝效果。

LDK粉底液2022｜CHANEL一號紅山茶花粉底液 HK$650（CHANEL 官網）

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LDK團隊亦分享了3大上粉底秘訣，幫助大家打造無瑕底妝！首先，如果用粉撲上妝的話，建議用按壓方式而非摩擦形式，因為摩擦塗抹容易塗得不均勻及出現條紋，按壓方式能令底妝更透薄貼服。另外，不要折疊粉撲上妝，因為折痕位置會令底妝容易出現裂紋。最後，如果用手指上妝的話，建議使用2根手指塗抹粉底液，以一點一畫的方式上妝可控制用量，避免一次過塗抹過多，以打造透薄底妝。