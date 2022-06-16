精華液幾時用好？ 精選10大熱門精華液推薦！精華液5大加持用法

精華、護膚｜精華液何時用最有效？塗精華液手勢又有甚麼的學問？以下一文折解「搽精華液5大正確方法」，輕鬆加持精華液的美膚效果。



精華、護膚｜精華又名「美容液」，是護膚保養的關鍵，搭配不同成分去對改善如：色斑、皺紋、毛孔或乾燥等皮膚問題。(laneige_kr@IG)

精華又名「美容液」，是護膚保養的關鍵，是一種針對不同肌膚問題而特定設計的護膚產品，也多用於護膚步驟的中段，所以市面上普遍的精華液也甚少加入增稠或柔膚劑，質地也相對面霜較輕盈和水潤，較易滲透至角質層，能針中並密集地為肌膚提供水潤成分。

在於精華液的主要功能是改善特定的肌膚問題，像抗皺、美白和毛孔等，當考慮自身的膚質類型去選擇精華液，例如：易出油又容易長粉刺的肌膚，建議選擇含有酸類的精華液；乾燥肌或熟齡肌建議選擇含抗氧化物或保濕成分的玻尿酸精華液；精華液剛建議最好是盡量選擇配方簡單、成分單純。

當依據個人皮膚需要選擇最合適的精華後，卻發現持續使用精華皮膚狀況沒有多大的改善，甚至想美白卻誤驚覺皮膚愈用精華愈顯黑、皮膚是依然繃緊又感到不保濕？其實很大機會是因為塗精華時，選錯時間、護膚步驟先後次序出現錯誤所致？

精華正確使用方法一、日間避免選用含美白成分的精華液

精華、護膚｜精華液是一種針對不同肌膚問題而特定設計的護膚產品，也多用於護膚步驟的中段，所以市面上普遍的精華液也甚少加入增稠或柔膚劑。(laneige_kr@IG)

如果大家會在日間選用精華液時，也要注意盡量不要選含維他命A酸、苯二酚的精華液，因這類成分易造成光敏感性、容易引起皮膚紅腫、色素沉澱，建議白天選用保濕型精華，有助持妝。

精華正確使用方法二、在化妝水與乳液中間使用

精華液於塗上化妝水後、塗乳液之前使用，護膚後再擦上乳液後，能在肌膚表層形成鎖水層，同時避免水分蒸發，達到最強的保濕效果。加上面霜、乳液類產品為了達到良好的鎖水效果，配方中多數加入含油脂類的封閉性保濕劑，在肌膚上形成屏障，所以精華液最好在面霜與乳液類產品之前使用，才有助加強滲透和吸收。

精華正確使用方法三、晚上11點至凌晨2點使用精華液

在晚上11點至凌晨2點是使用精華液最佳時間，因為這個時間是腦下垂體褪黑激素分泌最旺盛時間，這時用上精華液有助加持精華液的功效，達到最強護膚效果。

精華、護膚｜精華液於塗上化妝水後、塗乳液之前使用，護膚後再擦上乳液後，能在肌膚表層形成鎖水層，同時避免水分蒸發，達到最強的保濕效果。(ahc.official@IG)

精華正確使用方法四、精華液不應直接滴在臉上

使用精華液時最好是選用「雙手包覆式」的塗法，因為這個手勢可讓精華液滲透至肌膚的底層。建議可先取適量精華液滴在掌心，後將手包覆於臉上並進行適度的按壓，最後再利用手溫度讓精華液滲透至角質。

精華正確使用方法五、分區使用精華液

肌膚角質層其實是很薄，有時過度護膚去塗精華液，加以多次堆疊護膚成分，易對皮膚造成過多負擔，而不同功能的精華液也是針對特定的皮膚需而要使用，如美白型用於色斑、痘印位置、逆齡抗老型用於皺紋位等，所以最好跟隨肌膚部位置不同需要，而塗上不同功效的精華液。

編輯推薦10大好用精華液

精華、護膚｜肌膚角質層其實是很薄，有時過度護膚去塗精華液，加以多次堆疊護膚成分，易對皮膚造成過多負擔。(ahc.official@IG)

隨著近年到美妝界產業發展蓬勃，所推出的護膚產品的類別也愈來愈多元，其中「精華液」單單在市面上已過百款，而大家了解精華液正確的使用方法後，也明白挑選合適的精華液是至關重要。以下推薦《01女生》為大家精選出10款精華液，其質地、成分與功效各有千秋，相信總有一款適合大家選用。

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