正妹因太口臭致異性緣差！3食物解決：西瓜霜加鹽還可美白牙齒？

口臭解決｜近期愈多時候不戴口罩，與親友和同事吃飯時，若然不小心有口氣，難免令場面變尷尬。有台灣美女早前更因口氣問題，導致男友受不住喊分手。當遇上同樣情況，除了時刻保持牙齒清潔，還可以進食以下的3款食物，幫助減少牙菌增生，讓自己在說話時，更能展現出零口氣的自信。



口臭解決｜即便對方外貌漂亮，如果聞到難頂的口氣，也會被嚇退三尺。(《金秘書為何那樣》劇照)

即便對方外貌漂亮，如果聞到難頂的口氣，也會被嚇退三尺。台灣節目《醫師好辣》早前提到，有位年輕貌美的女大學生，被口臭問題影響日常社交，有次與心儀異性吃飯後，慘被提出分手；另一次則是追求者在她開口說話後，即時轉軚表示做朋友就好；而在好不容易交到男友後，原本以為治療蛀牙後，可以解決口氣，但最後問題未得改善，兩人分手告終。

該女學生其後找醫師診斷，發現原來是喉嚨正後方化膿，加上鼻涕倒流及胃酸倒流，傳出惡臭，經藥物幫助後，口氣問題已經大致改善。除了腸胃問題引致口臭，其實睡姿也會有影響。日本節目《この差って何ですか》曾找來專家探討口臭，指出習慣用嘴巴呼吸的人，較易有口臭，並解釋「一直張嘴會使口腔太乾，引起口臭。」

節目還找來藝人實測，於睡前的口臭測試結果為「接近無味」，然而經過一晚後，她口腔內的細菌暴增8倍，口臭程度更屬「硫磺味」。原來該藝人在睡覺時，都有張嘴的習慣，而在透過工具幫助閉口睡覺後，第二天早上她不再有口臭問題。此外，以下3款食物，亦有助改善口臭問題。

口臭解決｜平日幫助消除痱滋的西瓜霜，亦有助解決口臭？(萬寧官網)

口臭改善食物一：西瓜霜+鹽

平日幫助消除痱滋的西瓜霜，亦有助解決口臭，根據YouTube頻道「老安談健康」提到，西瓜霜加鹽有效去除口臭，前者可以清熱解毒，去除口腔異味，後者則能解決熱氣所致的口臭，同時美白牙齒。

口臭解決｜根據日本權威營養師菊池真由子撰寫的書籍推介，可以透過喝綠茶消除口臭。(freepik)

口臭改善食物二：綠茶

根據日本權威營養師菊池真由子撰寫的書籍推介，可以透過喝綠茶消除口臭。她指出，綠茶有效消除由食物造成的口臭，除臭效果十分優異，而且富含兒茶素，可幫助抗菌和殺菌，分解形成口臭的物質。不過，她同時提到，若攝取大量兒茶素，易對胃部形成刺激，口臭問題或會加劇，因此應該適可宜止，不需特別飲含高濃度兒茶素的綠茶。

口臭改善食物三：益生菌

益生菌可助護膚，原來也能解決口臭。中國四川大學曾進行一項研究，透過４種益生菌治療，發現有效改善口臭，口臭分析儀的分析數值，亦下降26%。美國牙科協會亦指出，服用益生菌膠囊，雖不能即時改善口臭，但可在口腔和腸道內，以益菌取代壞菌，逐漸或可減少問題。