【隱形牙套｜消委會｜箍牙】消委會釋出最新一期《選擇》月刊，其中的「隱形牙套矯齒調查」呼籲大家要正視矯齒服務的專業質素、成效與風險！全方位隱形牙套及口腔護理品牌 Zenyum 曾發布過一項調查顯示，有接近一半單身人士認為「牙齒亮白整齊」是最吸引人的外表特徵。

或許因為這樣，令不少女生有矯正牙齒的念頭，甚至會因為貪靚而選擇「隱形牙套矯齒療程」，不過根據消委會報告所指，市面上的隱形牙套矯齒療程潛在一定風險，所以消費者切記要慎選，否則可致嚴重牙齒問題或其他口腔疾病，有個案更出現牙齦萎縮情況。



【隱形牙套｜消委會｜箍牙】不少女生有矯正牙齒的念頭，甚至會因為貪靚而選擇「隱形牙套矯齒療程」！（falachenfala＠IG）

不少牙齒出現排列不整齊及咬合問題的女生都會選擇接受牙齒矯正治療（箍牙）來改善，市面上有傳統牙箍與隱形牙套，若果牙齒並沒有太複雜的不整齊問題，很多女生都會為了令外表更可觀，選擇使用隱形牙套。隱形牙套又稱為透明牙套，一般採用透明塑膠樹脂作為製作物料，箍牙人士可以自行除下及戴上，較傳統牙箍美觀及方便！

【隱形牙套｜消委會｜箍牙】市面上有傳統牙箍與隱形牙套，若果牙齒並沒有太複雜的不整齊問題，很多女生都會為了令外表更可觀，選擇使用隱形牙套。（gettyimages）

消委會｜隱形牙套矯齒療程要慎選！沒牙醫跟進風險高可致牙齦萎縮

根據消委會報告所指，市面上的牙套矯齒療程主要分為4種模式，第1類是由牙醫主理及跟進療程；第2類限定牙醫諮詢次數療程；第3類沒有牙醫跟進的半自助療程；第4類沒有牙科檢查及實體牙醫跟進的遙距療程。

當中第3及第4類均沒有牙醫負責跟進個案，香港牙醫學會理事及牙齒矯正科專科楊日昌醫 生表示，箍牙屬於醫療程序，隱形牙套只是一種工具，療程期間必需要有牙醫負責監察療程進度，留意住牙齒有否跟隨牙套或電腦模擬路線移動，過程中出現了甚麼狀況，牙醫也可以盡早作出修正。

市面上有牙套公司只提供遙距療程及半自助服務，只要求顧客上載照片及自行監察牙齒矯正進度，但楊醫生就表示，其實單靠照片根本不能夠清楚了解到牙齒組織的相關狀況，當發現牙齒出現問題時，很大機會已經發展至嚴重地步，例如咬合出現問題、牙齒壞死或牙周病等等，到時候才接受牙齒專科治療或需要繳付更為昂貴的治療費用。

另外，衛生處亦表示，如果在箍牙療程中，沒有經由香港註冊牙醫進行恰當檢查及診斷，治療期間亦沒有牙醫在旁監察和跟進，其牙齒矯正治療的成效有機會未如理想，甚至失敗，更有可能引起嚴重的牙齒問題或其他口腔疾病。

【隱形牙套｜消委會｜箍牙】治療期間若沒有牙醫在旁監察和跟進，其牙齒矯正治療的成效有機會未如理想，甚至失敗，更有可能引起嚴重的牙齒問題或其他口腔疾病。（gettyimages）

曾經有一個真實個案力證了慎選隱形牙套矯齒療程的重要性，事主林小姐曾在一間牙套公司，以$18,000購買了一個隱形牙套矯齒療程，而在療程中只有一位「職員」為林小姐作評估。當林小姐佩戴到第9副牙套時，發現牙齒出現劇痛及神經痛情況，牙縫亦變闊，林小姐隨後立即聯絡牙套公司，而公司職員只叫她休息幾日及多用漱口水，幫助消毒及麻痺。

事後2個月，林小姐發現上排牙齒己經無法再套上牙套，牙齒亦出現痛楚，牙齦更有萎縮情況，其後該公司只建議她用漱口水及停用牙套。有見及此，消委會指出箍牙始終屬於專業服務，呼籲消費者應要透過本港註冊牙醫進行及跟進箍牙療程，以保障自己。

【隱形牙套｜消委會｜箍牙】隱形牙套矯齒療程要慎選！（gettyimages）

消委會｜2類人不適合箍牙 5大注意事項要知道！

箍牙潛在一定風險，所以慎選隱形牙套矯齒療程是相當重要！除了應選擇有牙醫跟進的療程外，還有不少注意事項！首先，在箍牙前必需先進行全面檢查！衛生署指出，在進行箍牙療程前，應先確保整體口腔健康，若有出現蛀牙、牙髓病及牙周病等情況要先處理好，先應在箍牙前先進行X光檢查，檢視牙齒數量、生長狀態等等。

第一，楊醫生建議在療程中的任何一個環節都應有牙醫參與。第二，要了解清楚提供服務的牙醫是否具備相關專業資歷。第三，要清楚了解療程的詳細費用，例如是否包括了療程前所有牙科檢查、覆診費用等等，因為若果每項服務都要額外收費，就要支付很昂貴的費用了。第四，楊醫生指出隨著新陳代謝，牙齒會移動，所以即使已完成了箍牙療程，牙齒亦有機會出現移位，所以如果想維持良好的矯齒效果，就需要遵照牙醫指示佩戴固定器。

【隱形牙套｜消委會｜箍牙】箍牙潛在一定風險，所以慎選隱形牙套矯齒療程是相當重要！（gettyimages）

最後，雖然楊醫生指出其實只要牙齒健康，沒嚴重疾病的話，一般人都適合箍牙，但有兩類人就有機會不太適合。由於接受牙齒矯正治療需時，期間有機會出現牙齒不適，所以患有嚴重疾病或情緒病的人不太適合箍牙，另外具有先天因素，例如牙腳短，都不建議接受箍牙療程。

【隱形牙套｜消委會｜箍牙】2類人不適合箍牙！（gettyimages）