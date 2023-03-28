蜜粉推薦2023｜15款好用蜜粉！7大隱藏用法：油頭急救、掃具清潔

蜜粉推薦2023｜蜜粉、碎粉的分别？一大罐蜜粉、碎粉感覺用上一年都用不完？不少女生都會傻傻分不清蜜粉與碎粉的區別，其實蜜粉會比較輕薄、透明、細膩，具吸油、修正膚色功效，但遮瑕度較弱；碎粉主要遮瑕力較強，能令肌膚帶有霧感妝效同時通透自然。



考慮到個人需求之後，兩者都可以用於定妝、補妝上，在兩者之間選擇更符合的產品。另外，一大罐蜜粉、碎粉感覺用上一年都用不完？又或者快將過期了該怎麼辦呢？不妨參考蜜粉7大隱藏用途，將蜜粉用得更淋漓盡致！

不妨參考蜜粉7大隱藏用途，將蜜粉用得更淋漓盡致！（《女神降臨》劇照）

蜜粉隱藏用途1: 妝前防出油

蜜粉能夠定妝、補妝之外，原來對於油肌女生，又或者容易脫妝的膚質，有韓國彩妝師表示可以上妝前，在容易出油的位置掃上一層蜜粉，這樣可以降低上妝後脫妝、出油的機率！

蜜粉隱藏用途2: 自然打亮

蜜粉原來可以打造自然打亮？歐美女生間十分流行一款「烘培定妝法」（Baking Makeup），只需花5分鐘就可以完美定妝、自然打亮，而且這個方法非常適合油肌女生！「烘培定妝法」只需要使用刷具沾取大量蜜粉，實壓在臉部需要打亮或是容易脫妝的地方，在3到5分鐘後掃掉蜜粉就可以了。這樣不單可以加強定妝、控油，還會有自然打亮，收緊臉部的作用！

另外，如果發現黑眼圈遮蓋不住，有淚溝問題的女生，可以使用小錐形的刷子沾取少量蜜粉點壓在淚溝、黑眼圈的位置，這樣就能夠在視覺上填補凹陷感，打造自然打亮！

蜜粉隱藏用途3: 打造捲翹眼睫毛

眼睫毛膏總是「蟑螂腳」、刷不長？其實只需要利用蜜粉可以輕鬆解決困局，令眼睫毛捲翹、纖長！大家只需在刷過一層睫毛膏的睫毛上，刷上蜜粉，接著再刷一層睫毛膏，就會發現眼睫毛膏聽話非常，更可以刷出美麗太陽花感覺，更有助維持捲翹一整天！

蜜粉隱藏用途4: 乾淨眼妝

女生的眼影盤中總會有著幾顆不夠顯色的眼影又或者過於濃烈的眼影，這個情況就可以用蜜粉急救了，更可順利將眼影盤用光！蔡依林指定彩妝師簡淑玲曾分享過，當眼影不夠顯色時，可以蜜粉作眼部打底，眼影顏色就會比較顯著。另外，當眼影過於濃烈時，大家都可以先沾上蜜粉以作調色，再用上眼影。當眼影暈染不均時，都可以使用眼影刷沾取蜜粉，用以暈染眼影邊界，就可以得到一個乾淨眼妝。

蜜粉隱藏用途5: 提升唇妝顯色度

女生揹小廢包外出時，位置有限不能夠將所有心愛化妝品都放進袋中，又應該如何保持好妝容呢？韓國女星太妍指定彩妝師金崗畢曾分享過唇膏的更顯色秘訣，將蜜粉與唇膏混合，再塗抹上嘴就可以擁有更顯色的唇色！

太妍指定彩妝師金崗畢曾分享過唇膏的更顯色秘訣：蜜粉！（IG@apieu_cosmetics）

另外，想唇膏不易掉色，只需要在化妝後將多餘的唇膏輕輕用面紙抿掉，隔著面紙輕輕將蜜粉按壓上嘴，就可以立刻幫唇妝定妝，口紅不沾杯！

蜜粉隱藏用途6: 掃具清潔

蜜粉可以作掃具清潔（Gettyimages）

當只有一支刷具，又需要沾取不同眼影時，又來不及洗刷具，這時就可以用刷子沾取蜜粉，接著在衛生紙蹭掉蜜粉，刷具就會回復乾淨！

蜜粉隱藏用途｜7: 頭髮急救

春夏的時候，頭髮扁塌、出油的情況會更頻繁地出現，遇到這些情況，除了頭髮本身的問題，更會造成不美觀的尷尬狀況！這時，就可以使用蜜粉，沾取少量粉體，將細粉撲在髮根上，令粉體吸取油分，頭皮、頭髮馬上就能急救，恢復清爽！

要將蜜粉用得淋漓盡致，前提是找到一款好用的蜜粉，不然只是塗了個寂寞！《01女生》就精選了以下10大蜜粉推薦！

蜜粉推薦2023｜1: Make Up For Ever 超高清無瑕蜜粉 8.5g

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這款蜜粉細緻易推，質地絲滑自然，當中的4K柔焦效果能夠隱藏毛孔、細紋，令膚色顯得更均勻、更剔透，締造無負擔的陶瓷妝容！

蜜粉推薦2023｜2: DECORTÉ Face Powder 20g HKD$350

蜜粉推薦2023｜2: DECORTÉ Face Powder 20g HKD$350（DECORTÉ）

這款蜜粉又是顏值之選，粉色珠光配上立體印花蓋子，簡約又不失華麗感！當中蘊含的有機絲質粉沫，配上高度保濕的氨基酸成分，令柔焦妝感不易甩妝、維持水潤感，更有效遮掩毛孔，令肌膚輕柔細緻。

蜜粉推薦2023｜3: GUERLAIN Météorites 嬌蘭幻彩流星粉盒 25g

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蜜粉推薦2023｜3: GUERLAIN Météorites 嬌蘭幻彩流星粉盒 25g HKD$400 （Selfridges）

蜜粉球的包裝五彩繽紛，已經十分吸晴，像小時候的糖果盒，十分合適着重顏值的女生！這款蜜粉可以提升皮膚、妝容的明亮度，產品具有中度毛孔修飾力，素顏上臉後亦可提升皮膚的細緻度！

蜜粉推薦2023｜4: NARS 裸光蜜粉餅 10g

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對於喜愛原生肌膚透亮感的女生，Nars的原生光蜜粉餅絕對是個好選擇。產品經過皮膚科專家測試，不會輕易敏感，加上礦物粉成份含甘油、高效抗氧化的維他命E，能夠在持妝過程中亦不會令肌膚變得乾燥。蜜粉餅看似透明無色，但自動感光技術卻能自動適應不同光源，令膚色與光線完美融合，輕鬆打造光澤肌，撫平細紋及毛孔！

蜜粉推薦2023｜5: Laura Mercier 柔光透明蜜粉 29g

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這款蜜粉細緻輕盈、無負擔感，經皮膚科醫生測試不含油、不會引致粉刺，另外妝效持久，可以維持約16小時的無瑕定妝效果！雖然這款蜜粉主打持久，絲柔粉沫具有柔焦效果同時帶出輕透、明亮、保濕感，不會增加皮膚的負擔，不易顯露細紋。

蜜粉推薦2023｜6: IPSA 全效美白煥顏蜜粉 HKD$380

蜜粉推薦2023｜6: IPSA 全效美白煥顏蜜粉 HKD$380（IPSA）

這款蜜粉以粉質面膜的概念，主打修復肌膚，妝後能夠即時調節皮膚，平滑紋理，打造美白、透亮、細緻肌膚！

蜜粉推薦2023｜7: SHISEIDO 資生堂 Synchro Skin感肌同步絲滑蜜粉 HKD$350

蜜粉推薦2023｜7: SHISEIDO 資生堂 Synchro Skin感肌同步絲滑蜜粉 HKD$350（SHISEIDO）

這款無色的定妝蜜粉適合任何膚色，並提供光感及啞緻兩款選擇，當中的幼細粉末配方有效隱藏毛孔、柔化瑕疵，控油效果長達8小時並不會展露幼紋或皺紋！

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