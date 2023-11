蜜粉推薦2023｜17款好用蜜粉！7大隱藏用法：油頭急救、掃具清潔

蜜粉推薦2023|蜜粉、碎粉的分别?一大罐蜜粉、碎粉感覺用上一年都用不完?不少女生都會傻傻分不清蜜粉與碎粉的區別,其實蜜粉會比較輕薄、透明、細膩,具吸油、修正膚色功效,但遮瑕度較弱;碎粉主要遮瑕力較強,能令肌膚帶有霧感妝效同時通透自然。



考慮到個人需求之後,兩者都可以用於定妝、補妝上,在兩者之間選擇更符合的產品。另外,一大罐蜜粉、碎粉感覺用上一年都用不完?又或者快將過期了該怎麼辦呢?不妨參考蜜粉7大隱藏用途,將蜜粉用得更淋漓盡致!

蜜粉能夠定妝、補妝之外,原來對於油肌女生,又或者容易脫妝的膚質,有韓國彩妝師表示可以上妝前,在容易出油的位置掃上一層蜜粉,這樣可以降低上妝後脫妝、出油的機率!

蜜粉原來可以打造自然打亮?歐美女生間十分流行一款「烘培定妝法」(Baking Makeup),只需花5分鐘就可以完美定妝、自然打亮,而且這個方法非常適合油肌女生!「烘培定妝法」只需要使用刷具沾取大量蜜粉,實壓在臉部需要打亮或是容易脫妝的地方,在3到5分鐘後掃掉蜜粉就可以了。這樣不單可以加強定妝、控油,還會有自然打亮,收緊臉部的作用!

另外,如果發現黑眼圈遮蓋不住,有淚溝問題的女生,可以使用小錐形的刷子沾取少量蜜粉點壓在淚溝、黑眼圈的位置,這樣就能夠在視覺上填補凹陷感,打造自然打亮!

眼睫毛膏總是「蟑螂腳」、刷不長?其實只需要利用蜜粉可以輕鬆解決困局,令眼睫毛捲翹、纖長!大家只需在刷過一層睫毛膏的睫毛上,刷上蜜粉,接著再刷一層睫毛膏,就會發現眼睫毛膏聽話非常,更可以刷出美麗太陽花感覺,更有助維持捲翹一整天!

女生的眼影盤中總會有著幾顆不夠顯色的眼影又或者過於濃烈的眼影,這個情況就可以用蜜粉急救了,更可順利將眼影盤用光!蔡依林指定彩妝師簡淑玲曾分享過,當眼影不夠顯色時,可以蜜粉作眼部打底,眼影顏色就會比較顯著。另外,當眼影過於濃烈時,大家都可以先沾上蜜粉以作調色,再用上眼影。當眼影暈染不均時,都可以使用眼影刷沾取蜜粉,用以暈染眼影邊界,就可以得到一個乾淨眼妝。

女生揹小廢包外出時,位置有限不能夠將所有心愛化妝品都放進袋中,又應該如何保持好妝容呢?韓國女星太妍指定彩妝師金崗畢曾分享過唇膏的更顯色秘訣,將蜜粉與唇膏混合,再塗抹上嘴就可以擁有更顯色的唇色!

另外,想唇膏不易掉色,只需要在化妝後將多餘的唇膏輕輕用面紙抿掉,隔著面紙輕輕將蜜粉按壓上嘴,就可以立刻幫唇妝定妝,口紅不沾杯!

當只有一支刷具,又需要沾取不同眼影時,又來不及洗刷具,這時就可以用刷子沾取蜜粉,接著在衛生紙蹭掉蜜粉,刷具就會回復乾淨!

春夏的時候,頭髮扁塌、出油的情況會更頻繁地出現,遇到這些情況,除了頭髮本身的問題,更會造成不美觀的尷尬狀況!這時,就可以使用蜜粉,沾取少量粉體,將細粉撲在髮根上,令粉體吸取油分,頭皮、頭髮馬上就能急救,恢復清爽!

要將蜜粉用得淋漓盡致,前提是找到一款好用的蜜粉,不然只是塗了個寂寞!《01女生》就精選了以下10大蜜粉推薦!

購買方法︰lookfantastic

超受歡迎的NARS Light Reflecting 原生光蜜粉一共推出四種色調。微細礦物粉末富含甘油、高效抗氧化的維他命E,有助抵抗肌膚變得乾燥,肌膚全日保持觸感舒爽。而粉末中的聚光複合物完美折射光線,有效柔化臉上細紋瑕疵。不論是拍照或見真人,都能創造出完美、自然發光的妝容。

購買方法︰lookfantastic

熱愛化妝的你一定不會對NYX的定妝粉感到陌生。這款蜜粉採用 100% 礦物而製,可無縫融入肌膚,吸收多餘油脂。只需少量塗抹,就可以消除油光並模糊瑕疵,打造絲般光滑的啞光質感,精緻女生必備。

購買方法 ︰ 《01網購》

蜜粉推薦2023|3: Make Up For Ever 超高清無瑕蜜粉( HK01Mall )