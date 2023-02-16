茶包隱藏用法｜提起茶飲，女生可能會聯想起日常手搖愛喝的奶茶、幫助經痛的薑茶、享受姐妹時光中的花茶，不過茶的好處多多，不僅可以增強體質、塑形美體，當作平日保健保養，還具有不少護膚好處，《01女生》就為大家盤點8大茶包隱藏護膚用法！



茶包隱藏用法｜茶包好處多多，由頭髮到皮膚都照顧到！（《茶金》劇照）

茶包隱藏用法1. 減弱牙痛

茶葉當中含有單寧酸，有助於消腫，亦助血液凝結促進癒合，所以當牙肉輕微腫痛時可以試試這個偏方方法，如果用薄荷茶效果更好，因為薄荷具有疏散風熱、抗炎鎮痛的作用！將茶包放入水中，微波爐加熱30秒至溫熱，擠去茶袋多餘水分，然後將茶袋咬在牙痛部位即可。

茶包隱藏用法2. 去異味

不少女生擔心嚼口香糖會令面部肌肉變寬，除了口香噴霧之外，不妨嘗試茶包吧！因為茶對於消除口中異味有著顯著效果，可以將泡開的茶含在口中或者快速漱口，這樣能夠有助減去食物的味道，更有著自然的芬芳感。建議女生們可以用花茶作嘗試，例如玫瑰花茶、菊花茶、茉莉花茶等，養顏及香味並重！

茶包隱藏用法｜茶的好處多多，可以喝來增強體質、塑形美體，保健保養（ Shutterstock ）

茶包隱藏用法3. 保健養顏

花茶香氣宜人，飲用時可以令身心放鬆，舒緩壓力，而且還有不少保健功效，例如：舒緩安神、經期調理、消脹氣等。花茶有兩大種，花茶由底茶作為基調，如綠茶，紅茶、烏龍茶等，配合使用可使花的味道加強。另外花草茶即指以花作茶的基礎，沒有加入茶葉，是花與花的配搭可產生物理性的藥理和藥效特性，從而發揮花草茶的保健功效。女生們在日常生活中真的要嘗試花茶，可以溫和地保健養顏。

茶包隱藏用法4. 護髮

茶葉裡含有的抗氧化成分，能促進頭皮的血液循環，讓髮質變得健康強韌！大家可以將綠茶或者紅茶用開水煮沸15分鐘，再冷卻幾個小時或放至隔天備用。將茶葉水當髮膜使用，維持約10分鐘，令頭髮根部以及頭皮都充分吸取到茶水後，再繼續平日的洗髮程序，這能有效地為頭髮鎖住水分，保持光澤感！

茶包隱藏用法｜茶包具有不少外用護膚功效！（《付岩洞復仇者們》劇照）

茶包隱藏用法5. 去黑眼圈

茶包最廣為人知一定會是去眼睛水腫及淡化黑眼圈的美容功效，不少女星私下都有作急救之用！因為紅茶和綠茶含多酚、咖啡因，而多酚可以幫助去除自由基，抗氧化而且抗老化，自然能讓皮膚恢復彈性、減少結構型造成的黑眼圈。以下推薦兩個方法給大家，先將茶包浸泡於熱水之中，再放入冰箱冷藏及冰敷20分鐘內。另外急救之選的話，可以將茶包放涼至適當溫度敷上雙眼，敷眼大概5至10分鐘即可，用後能明顯看到有減淡黑眼圈及眼袋效果！

茶包隱藏用法6. 鎮定皮膚

日本銀座皮膚科診所院長三浦麻由佳曾指出，紅茶當中含有的單寧成分，對於肌膚的發炎具有鎮靜的效果，有助於緩和曬傷時出現的肌膚刺痛感。而且綠茶裡的天然兒茶素可以安撫因除毛，或雷射過後所造成的泛紅肌膚。當不小心曬傷或泛紅，又想急救鎮定皮膚的時候，就可以使用茶包！可以將茶包用沸水煮上五分鐘，再冷卻至微溫狀態，將茶包輕放在被曬傷的地方，敷上15分鐘及按壓的方式，讓刺痛感消去。

大家可以收集起泡完後的茶包，一起護膚吧｜（《家政夫三田園5》劇照 ）

茶包隱藏用法7. 撫平蚊蟲叮咬痕癢

紅茶當中含有的單寧成分，對於肌膚的發炎具有鎮靜的效果，除了鎮定皮膚，更可以幫助被蚊叮蟲咬的地方排掉多餘組織液，因此減少搔癢感和腫脹。當中做法簡單，冰敷的效果更佳，只需要將濕透的茶包捏乾，放在被昆蟲叮咬的痕癢處放置15至20分鐘，就可以緩解叮咬後的疼痛或痕癢！

茶包隱藏用法8. 去油解膩好幫手

除了食用之外，茶包更可以幫助去油污！平日外賣時，只要點些炒炸的食物，飯盒上就會充滿黏膩感，這時茶包就會是個好幫手！只要將用過的茶包，稍微擰乾，就可以擦拭餐具或飯盒裡的油漬，比起洗潔精來得方便及環保！

了解到茶包的隱藏用法後，大家可以收集起泡完後的茶包，一起護膚吧！