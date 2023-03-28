十年斥181萬整容主持讚「漫畫臉」　爆最可怕經歷、術後不太能笑

整容｜不同人對整容都有各種看法，有的認為能夠填補內心渴求，並提升滿足感，有的則仍未能接受。有台灣KOL日前現身節目，分享整容的心路歷程，表示自己由18歲開始，便迷上整容，10年來花費700萬台幣（約181萬港元），並誓要成為「台灣最美整容範本」。她更指出，自己幾乎全身都曾整容，但仍有3個身體部位未曾動刀，並解釋當中原因。



整容｜方祺媛（雪碧）的臉蛋精緻，連節目主持人藍心湄也稱讚，「我看到漫畫裡的人都是長這樣子。」(IG@sprite0719ss)

部分女生為變美不惜整容，台灣KOL方祺媛（雪碧）便是其一。她不時都在YouTube頻道，分享自己的整容過程，日前更有份拍攝節目《女人我最大》，大談自己對容貌焦慮，自18歲以來，一直都有整容。從她在社交媒體分享的照片，可見出她的臉蛋精緻，擁有大眼尖鼻，更有著魔鬼身材，連節目主持人藍心湄也稱讚，「我看到漫畫裡的人都是長這樣子。」

整容｜雪碧未整容前的外貌清純。(YouTube@性感教主雪碧)

整容｜「想變美就要先變鬼、再變美」

整容手術過程複雜，術後亦需經過漫長的復原期，令人痛苦萬分。不過，雪碧則不以為意，在節目中表示，比較怕醜甚於痛，「想要變美就要先變鬼、再變美。」她坦承，每次整容前，都會端出很多女星照片，給醫生做參考，其中最可怕的一次，便是墊額頭手術，需要先將頭皮切開，在頭骨位置，以兩顆骨釘固定位置。

整容｜雪碧指出，最可怕的一次，便是墊額頭手術。(YouTube@性感教主雪碧)

整容｜做一手術後不太能笑

雖然整容可以變美，但也有不少副作用。雪碧提到，近日接受墊法令紋手術後「不太能笑」，而且只要墊過鼻子，都會出現小問題，如做翹鼻手術後，鼻頭容易朝上，變成「插蘇鼻」；做挺鼻手術後，鼻頭則會朝下，變成「巫婆鼻」。她更曾試過，在做提拉埋線後，整條線從臉頰穿出，「醫師只好幫我臉頰挖洞，把線剪掉。」

整容｜雪碧揭露自己10年來，花費的整容費用足有700萬台幣（約181萬港元）。(IG@sprite0719ss)

整容｜無悔斥181萬整容

不過，她都無悔整容，更表示很多人會拿她的照片，去醫美診所作咨詢，對自己外表感自豪，並揭露自己10年來，花費的整容費用足有700萬台幣（約181萬港元）。她亦言，初時會為整容，特意申請信用卡揹債，但隨整容之後，她的事業運開始輪轉，「外拍一天可賺2至3萬台幣（約5,200至7,800港元）。」

整容｜雪碧只有3個身體部位不曾動刀。(IG@sprite0719ss)

整容｜3身體部位不曾動刀

經過多次整容，她都不記得整過甚麼，並指出自己只有3個身體部位不曾動刀，「我只有眼珠和耳朵沒整過，沒有去削顴骨。」她解釋，若接受削骨手術，過後臉更快垂，過去她亦曾因顴骨太高，被好友們勸說削骨，但現在慶幸沒被游說成功，「我很多女生朋友才20歲而已，跑去削骨結果臉看起來都垮的。」