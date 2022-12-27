整容｜模特兒整容後搭機「頭臚爆開」鮮血流下夾雜發臭液體極嘔心

整容｜整容的現象愈趨普及，甚至已演變成為一種潮流。外國有名模特兒Weronika哭訴自己接受眼部整形手術後，搭飛機期間頭顱突然「爆炸」噴血的離奇慘劇。模特兒憶述自己是獲得專業醫生允許搭機證明，殊不知飛機在幾千英里高空時，其身體突然發出巨響，其後耳後爆出一道巨大傷痕，鮮血從頸部流下，中間還夾雜著發臭的淡黃色液體，極度嘔心！



整容｜外國模特兒Weronika（IG@polish.99）

模特兒整容後搭機 飛行間傷口突然爆開

根據外媒，模特兒Weronika是於成人色情影音平台OnlyFans從事模特兒工作，她擁有32J驕人上圍、24吋小蠻腰。一般她的影片都平均有880萬以上的點擊率，有天她突然於平台上憶述於飛機上的可怕經歷，她表示當天自己跟男友搭飛機前，在土耳其接受眼角膜整容手術。

整容｜模特兒Weronika是於成人色情影音平台OnlyFans從事模特兒工作，她擁有32J驕人上圍，24吋小蠻腰。（IG@polish.99）

整容｜模特兒整容後搭機飛行間傷口突然爆開（TikTok@polish_99）

整個眼角膜整容手術過程中，醫生在她的眼瞼的外角切開一道切口，切開了內外眥韌帶，再把其收緊並拉至突起位置，最後用縫線固定把切口縫合。手術結束後都相安無事，模特兒Weronika直言自己並非擅自上機，而是醫生認為她的恢復狀況理想，並為她提供適合搭機的飛行證明，甚至到達機場後，她另外花費100美元再度接受檢查，一樣獲得機場醫生的允許。

整容｜模特兒Weronika直言自己並非擅自上機，而是醫生認為她的恢復狀況理想。（IG@polish.99）

傷口爆開疑跟機上壓力有關

接下來，起飛不久後，Weronika的傷口突然爆開，鮮血從頸部流下，中間還夾雜著發臭的淡黃色液體。她憶述當時整個飛行過程都相當痛苦，惟使用繃帶和紙巾暫時敷在頭上止血。她本人認為傷口爆開的原因，可能跟高空中的機上壓力有關：「當我起身去廁所時，我聽到『砰』一聲巨響。緊接著，我開始感覺一股熱熱液體順著脖子往下滴，很明顯......那是血！」

整容｜Weronika的傷口突然爆開，鮮血從頸部流下，中間還夾雜著發臭的淡黃色液體。（TikTok@polish_99）

雖則對她而言都是一個可怕經歷，但她沒有埋怨醫生：「無論是最初的醫生，還是醫院的機場醫生，都沒有人犯下任何錯誤，我上飛機時一切都很好。我有不尋常的軟組織，比一般人腫得厲害，導致我登機後一個小地方的裂縫裂開了。」

整容｜她本人認為傷口爆開的原因，可能跟高空中的機上壓力有關。（TikTok@polish_99）

最後，她再補充整容醫生在手術期間在她耳後放了引流管，但液體並沒有完全排出，使她的皮膚變得腫脹，最後把她後腦的尼龍縫線撕裂了，從而造成了「頭臚爆開」慘劇之一。