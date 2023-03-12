陶晶瑩被嘲「長得像青蛙」差點去整容！面對外貌焦慮：別盲目跟風

出道30多年，在演藝圈橫跨戲劇、唱片、主持、作家等多重斜槓身份的陶晶瑩，為人妻為人母的她，經常為女性發聲，渾身散發一種自信，更被演藝圈好友黃子佼讚賞「不只是天后，在演藝圈已經是一種符號」。



這次以「陶好哲學家」身份出席美容醫學活動，要來和妞妞們分享，女人如何面對「外貌焦慮」及學會討好自己！

台灣女星陶晶瑩高情商，超正向面對娛樂圈前輩的言語霸凌。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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出道曾被嘲笑長像青蛙

雙眼皮、高鼻樑、鵝蛋臉...這些世俗認為標準美女的特質，陶晶瑩一個都沒有吻合，出道30多年，「忍辱負重」走過對女性外貌及身材有著極端要求，甚至被物化的演藝圈年代，仍自信活出屬於自己的Style，談起「外貌焦慮」這件事，她表示以前在學生時期都有人追、手機也不發達，那時候真的從沒有過所謂的外貌焦慮，直到進演藝圈，才發現自己怎麼常都被排在最旁邊，好不容易等到主持人跟你說到話，但開口卻是用嘲笑的方式：「啊～你長得好像青蛙、什麼門神，這類很極端的形容」，直到現在都還有年輕輩的主持人跑來問她：「陶子姐我看到你上什麼什麼節目，為什麼主持人不管怎麼損你，你都還能笑笑的？」坦言當時聽到這些批評其實滿受傷的，但礙於新人的關係，怕得罪前輩被封殺，也只能含著淚選擇笑笑的附和。為了要迎合世俗認為的漂亮，更曾動念想過要割雙眼皮、縮鼻翼等整形手術，但聽完諮詢後，因為怕痛而打消念頭。

轉念讓自己更快活

「我們應該要把自己的世界、視野放寬，不要因為別人一兩句批評，就跟著一起走進暗巷，那太可惜了！」面對「外貌焦慮」這件事是如何轉念的？「我的彩妝師把我畫得滿好看的！我才發現誒～原來這樣子也行，不一定得要大動刀嘛！」陶晶瑩表示，重新去認識自己很重要，包含像是自己適合什麼樣的妝容、髮型，不需要苛刻極端的要求自己得要有多大的改變，只要比自己早上起床稍微好看些，看到你的人也覺得還不錯，而且比以前越來越好，這就已經很幸福了。像是醫美這件事，她也大方承認自己有進廠維修，但不追求要大刀闊斧的改變，如果真的整成完美的模板，好像也沒比較開心，只要選擇自己真正需要的就好，不用盲目的跟風。

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家人給予很大的信心

除了自己的心態轉念外，陶晶瑩透露，家人也確實給了她很大的信心，老公李李仁看過她最素的模樣，甚至是懷孕生產時，自己大素顏又臃腫，在產檯上又掙扎的模樣，當一個男人看過你這種樣子，還願意陪伴著你、愛著你，那就真的不是因為你的外表。而女兒更是從小就一直告訴她：「媽媽妳很漂亮！」，就連現在出國讀書，女兒還會說媽媽我的韓國同學說你很漂亮，陶晶瑩更笑說：「韓國嗎？那是很大的一個肯定！」經歷過這些心境的轉折，陶晶瑩表示，證明人會有很多的特質跟優點，不是只有五官和身材，如果我們一直膠著在這件事上，而沒有去發揮你很難能可貴的優點，那真的很好可惜。「你一定有你很獨特的那點，不用把重點放在別人批評你的焦點上，不如試著把精力拿去發展你的優點，相信你也會變得很獨特很有魅力。」

學會去「討好自己」

「出社會後，我們總是在想辦法討好別人，討好上司、討好男友、討好老公、討好小孩...卻把自己放在最後一位，似乎都忘了要討好自己」陶晶瑩表示，現在很多人都在講「愛自己」，但真正的愛自己得要先打從心底去認識自己，才能知道自己要的是什麼，不管是生活方式、飲食甚至醫美都是，不是只是去喝個下午茶、做個SPA就結束這麼簡單。她舉自己為例，像是前幾天去市場買了菜回家備料，看了下時間發現距離兒子回家還有一個小時，她就決定放下手邊的事，讓兒子餓一點再吃也沒關係，不用逼得那麼緊，自己就躺在沙發上追劇、吃點喜歡的零食，就覺得這一小時好自由，放鬆完自己後再開始料理餐點。還有像是堅持再忙都要去健身房運動也是，也許別人眼裡會覺得這不是在折磨自己嗎？但當你有在固定運動後，就會覺得身體的狀態或體力有變，這也是反饋到自己身上。

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「事緩則圓」慢慢來反而比較快

到了一個年紀，走過人生許多風景，看得事也多了，被問到現在有什麼是自己會擔心的事嗎？陶晶瑩表示，最擔心的就是「活不久」，因為還想要陪伴孩子們更長的時間，也因此現在很多事都變得小心翼翼，包含吃得很健康，家裡的狗吃什麼就跟著吃什麼，幾乎都自己下廚，甚至整把蔬菜洗淨後連根一起吃，再忙都要抽時間去運動流點汗排毒，生活作息也很規律，早上六點起來、晚上九點半就上床睡覺，每兩年至少會安排一次健檢。以前年輕時步調都很快很急，現在則學會和自己和解，讓自己緩緩步調享受當下，體會到什麼叫「事緩則圓」，有些時候慢慢來反而比較快。

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