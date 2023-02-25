整容｜醫美療程竟由牙醫進行！34歲女KOL打針致毁容 及後反被提告

【整容｜醫美】許多愛美的女生都會選擇進行醫美療程，來維持年輕美貌，但進行療程的醫生和所注射的產品，都需要慎選！早前就有一位34歲巴西女生，在接受醫美注射療程後，面部竟發生腫脹及毀容，留下了永久損傷。她現在會在Instagram上分享這段經歷及恢復過程，告誡女生們進行任何療程都要小心和謹慎，不希望再有人經歷這種事。



34歲女打透明質酸針 竟變另一種化學物質

34歲女打透明質酸針竟變另一種化學物質（IG@mari_michelini）

34歲巴西女生Marian Michelini在Instagram上，分享了一張可怕的前後對比照片，是她在接受醫美注射療程的前後所拍攝的。在2020年12月時該名女生竟接受一名牙醫﹐為她進行Botox和透明質酸來修飾面部，但後來發現該名牙醫注射的是polymethyl methacrylate (PMMA)，一種完全不同的化學物質，也是導致她永久毁容的原凶，也讓她表示很崩潰，只想找回自己的臉。

34歲女因貪小便宜 接受由牙醫提供的療程

34歲女在毁容前都是一位漂亮的KOL，但因接受由牙醫提供的免費醫美療程而毁掉（IG@mari_michelini）

Marian是一位在Instagram上擁有15,000名粉絲的KOL，而該名牙醫向她表示能提供免費療程，來換取在她社交平台上的免費廣告。在事情發生後，她的臉部嚴重腫脹和泛紅，求醫後皮膚科醫生證實了，她所注射的並不是透明質酸。及後，她進行活組織檢查臉部被注射了PMMA，也是發生炎症和其它臉部損傷的原因。

接受3次手術和20次高壓氧艙治療後 情況依然反覆不敢出門

接受3次手術和20次高壓氧艙治療後，情況依然反覆不敢出門（IG@mari_michelini）

Marian現在已經進行了三次手術，希望能修復她的臉，醫生也盡量地去除那些物質。除此之外，她更接受了20次高壓氧艙治療，但情況反覆，在去年帖文中表示情況變得更差了，皮膚像是沒有營養和毫無生氣，讓她不敢出門。

Marian正在向該名牙醫提出訴訟 並告誡大家進行醫美療程要謹慎

Marian正在向該名牙醫提出訴訟，並以自身經歷告誡大家進行醫美療程要謹慎（IG@mari_michelini）

Marian在接受療程同時也正在起訢該名牙醫，對她的樣貌、財務以及心理健康都造成了負面影響。而該名牙醫竟也對Marian提出訴訟，包括是禁止披露其身份和執業名稱，以及誹謗。

Marian在社交媒體上分享自身經歷，是不希望再有人重蹈覆轍。而且也要瞭解到任何面部注射都有風險，例如填充物會導致不對稱、出血、感染、腫塊等等，所以在進行前要謹慎想清楚，以及找合資格的醫生、醫美中心及合規格的產品，降低發生意外風險。