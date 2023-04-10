5個日本開架美妝品牌好用到媲美專櫃品牌！日本雜誌都推薦必買

日本美妝護膚｜日本美妝一向備受好評，而開架美妝品牌深受學生黨、小資女等喜愛，不單因為包裝可愛，更因為開架美妝是性價比高的代表，顯色、價錢親民，當中有不少產品甚至能夠媲美某些專櫃品牌！



不只是專櫃眼影，開架也有許多眼影盤、睫毛膏、眼線都相當好用，到日本旅行更不能錯過以超值價格入手彩妝的機會！ 而市面上的開架眼部彩妝眾多，正打算日本旅遊的女生，不妨參考台灣美妝YouTuber 「I'm Charlie」（查理）《挖到寶 日雜狂推的開架日系彩妝們》的分享，一同入手以下5個必買的開架美妝品牌吧！

到日本旅行更不能錯過以超值價格入手彩妝的機會！（截自YouTube@I'm Charlie《挖到寶 日雜狂推的開架日系彩妝們》）

日本必買開架美妝品牌 1. CEZANNE

始於1964年的日本美妝彩妝品牌「CEZANNE」，自推出開始就是日本人氣開架品牌之一，更被稱為「平價彩妝中的戰鬥機」，網民都力讚CEZANNE價格親切、產品好用！

CEZANNE更被稱為「平價彩妝中的戰鬥機」（IG@cezannecosmetics）

在CEZANNE 眾多美妝中，查理指CEZANNE 不單顯色、濕潤，色澤細緻具高級感，她的4大推介會是CEZANNE 好氣色打亮修容霜、CEZANNE 水潤光透染唇釉、CEZANNE 浪漫3D眼影盤以及 CEZANNE 柔亮腮紅。

日本必買開架美妝品牌 2. CANMAKE

提到日系彩妝，不能不提及清新甜美印象的CANMAKE，CANMAKE品牌理念希望讓每位女生以最實惠價錢去享用高品質的美妝用品，產品以用法簡易、實用見稱，因為推出新品的速度之快，據說經常一開賣就在日本造成搶購風潮，不少日本妹子推薦過的新品都會缺貨一大段時間！

提到日系彩妝，不能不提及清新甜美印象的CANMAKE！（IG@canmaketokyo）

查理的2大推介會是 Canmake睫毛復活液以及Canmake唇部去角質，查理指睫毛復活液能夠令眼睫毛「起死回生」，平地建高樓般，打造太陽花濃密感眼睫毛！另外，唇部去角質一筆兩用，不單可以去角質更可以潤唇，查理指顏色選擇亦有不少，大家可以挑選自己的心頭好！

日本必買開架美妝品牌 3. D.up

日本東京創立的美妝品牌D.up，除了在日本銷量突破4百萬枝、連續6年日本銷量No.1外，更連續3年獲得@cosme THE BEST COSMETICS AWARDS日本美妝大賞！

D.up 品牌的眼部產品相信大家都耳熟能詳（IG@dupbeauty）

D.up 品牌的眼部產品：雙眼皮膠水、雙眼皮膠紙、假眼睫毛等相信大家都耳熟能詳，查理的2大推介則是D.up眼線液筆及D.up眼線膠筆，她指成色流暢，而且抗暈能力一流，絕對會是油眼、多眼水女生的福音！

日本必買開架美妝品牌 4. Rosy Rosa

來自日本的美妝工具專家.Rosy Rosa，有著各種好用的海棉與粉撲，品牌中的棉花糖海棉深受日本女生喜愛，產品在日本大賣！

被網友美稱為：「CP值最高的開架彩妝刷具」（IG@rosyrosa.official）

擁有一組好刷具才可以帶來更完美的妝感，作為日本製的熊野筆刷具，價錢相宜，難怪被網友美稱為：「CP值最高的開架彩妝刷具」而查理的2大推介就是Rosy Rosa 刷具 172號以及Rosy Rosa 粉撲126號，兩者的質感良好，價錢相宜，形狀符合人體力學，非常好掌握。

日本必買開架美妝品牌 5. Bidol

Bidol 是NMB48成員吉田朱里自家人氣美妝品牌，主打亮澤濕潤感與顯色度，當中的美顏成分及色彩配方散發甜味，能夠令讓色彩持久同時保有光澤度，亦確保嘴唇受到真正滋潤。

Bidol 是NMB48成員吉田朱里自家人氣美妝品牌（IG@bidol_official）

查理指Bidol 的唇蜜09號焦糖色具知性感，顯色同時具濕潤光澤感，令她十分驚喜的是更是當中冰涼的觸感，不過她提醒道這支唇蜜不能轉回去，大家使用時不要轉出太多膏體，以免浪費。