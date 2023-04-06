香港5大必逛日本藥妝店！@cosme、松本清美妝最齊全 這間是隱藏版

日本藥妝店5大推介必看！日本藥妝、開架彩妝和護膚品一直以物美價廉著稱，是不少女生遊日必去行程之一，近年亦都有不少日本藥妝店進駐香港，更方便大家選購日本最新美妝或護膚品！這次《01女生》為大家集合了，香港5大人氣日本藥妝店，包括＠cosme Store、TokyoLifestyle、松本清、Don Don Donki以及Glam Beautique，都是能為大家帶來最新、最齊全美妝產品的店舖！



日本藥妝店1. @cosme Store

提到日本美妝，首先想到的定必是@cosme，是日本具公信力美妝品網站，每年年末都會公布美妝人氣排行榜，包括人氣暢銷度、口碑、不同類型的美妝或護膚品等等，更被譽為「日本美妝界的奧斯卡」。現時在香港有多家@cosme Store分店，都有售賣多個日本人氣品牌美妝和護膚品，像是Cezanne、Ayura、Scalp-D、Esprique等多個品牌，近期更正舉辦「櫻花祭」，集合了大量粉嫩的櫻花產品，絕對不能錯過！

日本藥妝店2｜Tokyo Lifestyle（IG@tokyolifestyle_hongkong）

日本藥妝店2. Tokyo Lifestyle

Tokyo Lifestyle是在2019年進駐香港，短短4年間就開了7間分店，集合了多個日本人氣藥妝和護膚品牌，售賣產品由美妝、護膚、美髮、健康食品到日本清酒等通通都有，無論是地理位置還是美妝護膚品項，都十分方便女生們選購！而且Tokyo Lifestyle不定時進行優惠活動，大家可以留意一下！

日本藥妝店3. 松本清

松本清是日本大型連鎖藥妝店，基本上是女生們遊日時必去地方之一。而松本清是在去年（2022年）5月時進駐香港，不到一年時間就已經開了5間分店，其中銅鑼灣旗艦店樓高2層，分成10大專區，由美妝護膚品、健康食品到零食，一應俱全款式繁多，絕對能滿足不少女生需求。而最受矚目的除了引入了獨家發售的品牌產品外，還有松本清自家品牌Matsukiyo，都是性價比相當高的。

日本藥妝店4｜DON DON DONKI （FB@DON DON DONKI ）

日本藥妝店4. DON DON DONKI

DON DON DONKI 是不少港人相當熟悉的藥妝店，在2019年進駐香港時，隨即引起一陣熱潮，當時還引來不少人排隊等候入場！DON DON DONKI 雲集了零食、玩具、藥妝、美食等，種類繁多，絕對不會讓你感無聊的地方。其中最受女生喜愛的藥妝專區，就集合多個日本開架美妝品牌、護膚品、彩色隱形眼鏡、護髮產品等，而且DON DON DONKI 更是保留了日本24小時營業傳統，甚麼時候都可以，非常便利！

日本藥妝店5. Glam Beautique

Glam Beautique在香港不算是非常著名的藥妝店，但它是Aeon集團旗下，集合了日韓及歐美的藥妝品牌，由美妝護膚、身體護理、美甲、美髮、家用美容儀器等等，都有應有盡有！其中還有不少是平日比較少見的品牌，是尋寶的好去處！