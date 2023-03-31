BLACKPINK Jisoo戴48萬耳環拍MV　3分鐘換13套造型奠定團內地位

BLACKPINK Jisoo｜韓國女團BLACKPINK在進行世界巡迴演唱會之際，成員Jisoo今日（31日）推出首張個人專輯《ME》。雖然Jisoo為最後一位推個人歌的成員，但無論在製作或籌備方面，官方都絕不馬虎，釋出單曲〈FLOWER〉MV中，在短短3分鐘內，替換了至少13套造型，畫面非常賞心悅目，此前更有兩條造型宣傳片，大玩不同風格時尚。以下盤點MV的13套造型，其中有裙子價錢高約13,293歐元（約11.4萬港元），連汪明荃、賈靜雯和楊丞琳都是粉絲。



BLACKPINK Jisoo｜韓國女團BLACKPINK在進行世界巡迴演唱會之際，成員Jisoo今日（31日）推出首張個人專輯《ME》。(YouTube@BLACKPINK)

個性甜美愛笑的Jisoo，予人鄰家女孩的感覺，但其實身份顯赫，出生於韓國京畿道，屬於「慶州金氏」，即為新羅皇族的後裔，而父親亦據傳為娛樂公司的行政總裁，人脈相當廣泛。Jisoo自2011年起成為練習生，期間曾客串韓劇，並於2016年以女團成員出道，前年更擔正女主角，拍攝《雪降花》，獲得《首爾國際電視節2022》的「韓流電視劇女演員獎」。

BLACKPINK Jisoo｜Jisoo飛往美國拍攝MV。(YouTube@BLACKPINK)

BLACKPINK Jisoo｜Jisoo的MV拍攝，更選址美國洛杉磯比特摩爾千年酒店，締造出典雅的皇族氣勢。(millenniumhotels.com)

雖在其他成員推出個人專輯後，Jisoo仍未見消息，激起不少粉絲抱不平，但慢工出細貨，她終在今日推出個人單曲，除了逾10個造型，拍攝更選址美國洛杉磯比特摩爾千年酒店，締造出典雅的皇族氣勢。

BLACKPINK Jisoo｜Jisoo選擇法國品牌Jean Paul Gaultier高訂系列的黑白橫間紋針織上衣，利用毛茸感覺締造出華麗感。(YouTube@BLACKPINK & IG@)

BLACKPINK Jisoo 最新個人專輯造型一：Jean Paul Gaultier

在造型宣傳片中，Jisoo有別過去的甜美風格，轉駕馭黑白型格的氣場，予人截然不同的感覺。她選擇法國品牌Jean Paul Gaultier高訂系列的黑白橫間紋針織上衣，利用毛茸感覺締造出華麗感，同時上窄下寬的剪裁，可以增添奢華魅力。

BLACKPINK Jisoo｜Jisoo選擇以西班牙品牌Isabel Sanchis 2023秋冬系列的LACONI黑色絨面套裝，配以髮髻造型及尖長指甲，展現出古典的優雅，而貓眼妝容亦助其提升氣場。(YouTube@BLACKPINK & Farfetch)

BLACKPINK Jisoo 最新個人專輯造型二：Isabel Sanchis

另一套造型則以古裝風格，融入現代元素。Jisoo選擇以西班牙品牌Isabel Sanchis 2023秋冬系列的LACONI黑色絨面套裝，配以髮髻造型及尖長指甲，展現出古典的優雅，而貓眼妝容亦助其提升氣勢。今次Jisoo的造型性感，除了低胸露腰的設計，裙子還是大露背，並以皺褶遮住腰下部位，有助修飾身形曲線。裙子價值不菲，據時尚購物網站標示，約售13,293歐元（約11.4萬港元），可見出公司非常重視Jisoo的專輯。除了Jisoo，原來汪明荃、賈靜雯及楊丞琳等，也是品牌的愛好者，曾穿著出席頒獎禮和活動。

汪明荃也是Isabel Sanchis的愛好者，曾穿品牌桃紅色裙子出席《萬千星輝賀台慶》。（陳順禎攝）

BLACKPINK Jisoo｜Jisoo穿Rick Owens的玫紅色長裙，搭以黑色瑪麗珍高跟鞋。(YouTube@BLACKPINK)

BLACKPINK Jisoo 最新個人專輯造型三：Rick Owens

整個MV最性感的造型，莫過於Jisoo穿Rick Owens的玫紅色長裙，搭以黑色瑪麗珍高跟鞋。裙子採用不對稱剪裁，寬度由上至下收窄，並在右側開口，露出側身曲線，同時以扭結方式和皺褶，減輕性感的同時，可以強調身材曲線，加上Jisoo的空氣感波浪卷髮，打造出知性和性感的魅力，非常適合她的個性。

BLACKPINK Jisoo｜Jisoo今次亦在MV內，穿Dior的黑色蕾絲中長裙，配搭馬甲腰帶，並綴以Cartier耳環，展現出高雅的魅力。(YouTube@BLACKPINK)

BLACKPINK Jisoo｜Dior 2023度假系列的黑色蕾絲中長裙及Cartier PANTHÈRE DE CARTIER耳環（售47.9萬港元）。(Dior品牌提供 & Cartier官網)

BLACKPINK Jisoo 最新個人專輯造型四：Dior & Cartier

在早前的Dior2023秋冬時裝騷中，Jisoo成為記者們的焦點，引起不少話題。她今次亦在MV內，穿Dior 2023度假系列的黑色蕾絲中長裙，配搭馬甲腰帶，並綴以Cartier PANTHÈRE DE CARTIER耳環（售47.9萬港元），展現出高雅的魅力。裙子的肩膊設計，以多層荷葉邊皺褶，來增加墊肩效果，加上傘裙式剪裁，Jisoo駕馭出華麗的氣場。

BLACKPINK Jisoo｜Jisoo穿上Versace 2023春夏系列的全紫色蕾絲造型，散發出女神般的氣場。 (YouTube@BLACKPINK)

BLACKPINK Jisoo 最新個人專輯造型五：Versace

Jisoo擁有古典美貌，一直適合優雅服飾，不過她今次亦大膽嘗試性感，展現女性的曲線魅力。對於不少女生而言，紫色雖然華麗優雅，但難以駕馭，不過Jisoo穿上Versace 2023春夏系列的全紫色蕾絲造型，則沒顯違和感，反散發出女神般的氣場，而蕾絲和過膝絲襪的設計，更帶有神秘的性感氣質。

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BLACKPINK Jisoo｜Jisoo於MV內預告Dior Beauty新產品即將登場。(品牌提供)

此外，作為Dior Beauty的代言人，Jisoo亦在MV內，展示出Dior全效修護萬用霜，預告產品即將登場。