金像獎2023｜梁洛施重返影壇不似3孩之母　靠4保養打造白煮蛋肌

金像獎2023｜昨晚的第41屆香港電影金像獎，梁洛施罕見出席，更與魏浚笙（Jeffrey）一起擔任頒獎嘉賓。今屆集齊多位新舊藝人聚首一堂，曾憑《伊莎貝拉》及《妄想》競逐影后及「最佳女配角」的梁洛施，近年重返影壇，昨日接受訪問時，表示三兒經已長大，因此可以抽身工作，早前更與張家輝合作拍攝新戲，令人期待。梁洛施在15歲簽約英皇娛樂，3、4年後便憑電影贏得國際榮耀。事隔多年後，現年34歲的她，外貌幾乎沒變，更添知性氣質，到底她有甚麼護膚凍齡心得呢？



梁洛施當年出道時，雖然非常年輕，但演技實力精湛，於2005至2008年間拍過多部電影，至今大部分依然印象深刻，包括《蟲不知》、《伊莎貝拉》、《妄想》及《刺青》，可說是童年回憶。她於聲名大噪時，選擇與李澤楷交往，並向經紀公司提出解約，其後更為對方誕下三子，惜最後未能開花結果，兩人分手離場。

隨著兒子成長，梁洛施近年也有接拍三四部電影，以解戲癮，她昨晚更現身金像獎，與Jeffrey擔任「最佳女配角」頒獎嘉賓。當時梁洛施穿Safiyaa白色禮裙，搭以QQM Jewellery流蘇鑽石耳環，展現出簡約優雅魅力，完全不似三孩之母。其實梁洛施早年也曾分享自己的護膚和修身秘訣，除了積極運動，也會在陽光普照的天氣下做這件事？

金像獎2023｜梁洛施穿由NET-A-PORTER提供的Safiyaa白色禮裙，搭以流蘇鑽石耳環，展現出簡約優雅魅力，完全不似三孩之母。(IG@isabella.leong)

金像獎2023｜梁洛施當年憑《伊莎貝拉》有份競逐影后。(《伊莎貝拉》劇照)

梁洛施護膚修身秘訣一：訂立短期小目標

不少女生減肥時，都想要一步登天，在短時間內減很多磅。不過，這樣或會壓力甚大，很快失去減肥熱誠，因此梁洛施表示，每次都會訂立一個輕鬆易達成的目標，並每星期更新目標一次，這樣感覺便更輕鬆易辦， 而且更能堅持下去。如每周訂立減0.5公斤，會較每個月減3公斤易。此外，她也會勤做運動，曾表示每日都會進行，除了游水，也會靠快走運動消耗能量。

此梁洛施表示，每日都會做運動，除了游水，也會靠快走運動消耗能量。(IG@isabella.leong)

梁洛施護膚修身秘訣二：慢食減肥法

在飲食方面，梁洛施追求營養均衡，除了水果和蔬菜，也會攝取肉類。不過，相較不時想著自己吃少點，她則會放鬆心情，享受愉快的美食，若然食物份量減少，愈會細嚼慢嚥，讓腸胃更好消化。日本東京工業大學教授林直享，曾引領團隊進行研究，發現細嚼慢嚥的組別，在餐後個半小時內，所消耗的卡路里，會比速食的高很多。他解釋，由於咀嚼次數增多，會刺激體內消化和吸收，故會用更多卡路里，並建議每餐都要吃至少20分鐘。

梁洛施在進食時會細嚼慢嚥。(IG@isabella.leong)

梁洛施護膚修身秘訣三：不要每天磅重

不少人在減肥期間，都會不時磅重，看看當中的轉變。不過，若然覺得變化不大，很容易認為徒勞無功，並失去減肥動力。因此，梁洛施認為不能天天量體重，至少每隔3日至一星期，才會磅重一次，這樣才會更易有成功感。

梁洛施素顏依然年輕。(IG@isabella.leong)

梁洛施護膚修身秘訣四：太陽直射時這樣做？

由於眼睛易顯疲倦，因此梁洛施特別注重眼部保養，尤其在不定時拍戲時，雙眼會用神更多，或未能有足夠休息，她都會盡量每天敷眼膜，以去除浮腫、暗啞和鬆弛，提升眼部的輪廓，有時還會以鉑金按摩棒配合眼霜，消除眼部疲倦。在陽光普照的天氣下，強烈的紫外光易傷肌膚，眼周位置更是特別脆弱，因此梁洛施隨時帶備太陽眼鏡，阻隔照射到雙眼的紫外光，而在回家後，也會徹底卸眼妝，減少肌膚負擔。