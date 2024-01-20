眼膜推薦2024｜28款回購度高好用眼膜　保濕抗皺含「貴族級」成分

眼膜推薦2024｜眼膜護膚保養不能缺少，不僅整個人回復精神光彩，在敷眼膜的過程中，更是趟療癒的舒壓旅程。不少女生都愛敷面膜，卻忽略眼膜的重要性！個人而言相較眼霜，更愛使用眼膜，因為敷眼膜後可以隨即撕走，非常方便，而且眼霜質感較厚重，指腹亦會直接摩擦眼周，使用眼膜的話，感覺更為舒適。以下推薦28款回購度高眼膜，部分更採用「貴族級」成分，就連筆者也是這些眼膜的粉絲。



眼膜推薦2024｜眼膜護膚保養不能缺少，不僅整個人回復精神光彩，在敷眼膜的過程中，更是趟療癒的舒壓旅程。(freepik)

眼膜推薦2024款式1. Elemis 膠原蛋白眼部煥活眼膜

購買方法：LOOKFANTASTIC

創新配方富含透明質酸，可吸收並鎖住水分，而西瓜雪藻萃取物則可緊緻肌膚表面，可讓肌膚保水長達 24 小時，淡化眼袋並提亮黑眼圈區域。另外，更可當作夜間面膜或滋養保濕霜使用，於妝前塗抹在面下，可以打造完美無瑕的底妝。

眼膜推薦2024款式｜Elemis 膠原蛋白眼部煥活眼膜15ml HK$572.5 (lookfantastic)

眼膜推薦2024款式2. Dr. Zion x Murad 視黃醇青春煥活眼膜

購買方法：LOOKFANTASTIC

眼膜採用 Murad 的視黃醇三活性技術，當中含有天然藍色龍舌蘭和西番蓮果萃取物，具有溫和的提亮效果，保護肌膚免受環境侵害。眼罩採用優質防滑生物纖維素製成，可貼合眼睛下方，帶來超舒適的貼合感和加強吸收效果。

眼膜推薦2024款式2. Dr. Zion x Murad 視黃醇青春煥活眼膜 （5 片裝） HK$407.5 (lookfantastic)

眼膜推薦2024款式3.BIOEFFECT 眼膜包

購買方法：LOOKFANTASTIC

眼膜使用 13 種成分製成，含有玻尿酸和甘油提供持久保濕，可為眼睛下方提供深層補水，有助於減少浮腫和黑眼圈的出現。質感清涼，使用後皮膚明顯變得豐潤，淡化細紋，非常適合妝前打底。

眼膜推薦2024款式3.BIOEFFECT 眼膜包 HK$339.5 (lookfantastic)

眼膜推薦2024款式4. STARSKIN VIP The Gold Mask Eye Revitalizing Luxury Gold Foil Eye Masks 5 pairs

購買方法：LOOKFANTASTIC

對於雙眼易浮腫的女生而言，STARSKIN眼膜可助紓緩問題，而燙金纖維表層，亦能吸收熱能，使肌膚更易吸收精華。配方使用83%復活草，可以激活肌膚、軟化細紋，同時均勻膚色，達致抗老效果。

眼膜推薦2024｜STARSKIN VIP The Gold Mask Eye Revitalizing Luxury Gold Foil Eye Masks (Look Fantastic)

眼膜推薦2024款式5. ZOEVA Bright Eye Masks 90g

購買方法：LOOKFANTASTIC

若常使用眼膜的話，ZOEVA算是經濟之選，蘊含青瓜、洋甘菊及綠茶成分，可以緩和肌膚，加上維他命C及果物萃取，幫助肌膚注水，減淡捱夜後出現的眼袋乾紋，而咖啡因亦可促血液循環，減少形成黑眼圈。

眼膜推薦2024｜ZOEVA Bright Eye Masks (Look Fantastic)

眼膜推薦2024款式6. Wander Beauty Baggage Claim Eye Masks 6 pairs Gold

購買方法：LOOKFANTASTIC

個人推薦這款眼膜，用時感覺舒適，有種眼部放鬆的感覺，撕下眼膜後，雙眼也變得晴亮有神，眼袋的坑紋也有減淡跡象。眼膜採用金盞花萃取，有助紓緩眼部浮腫，配合卡姆果萃取，改善黑眼圈問題。此外，眼膜是不含堅果類的純素產品，可以減少敏感問題。

眼膜推薦2024｜Wander Beauty Baggage Claim Eye Masks (Look Fantastic)

眼膜推薦2024款式7. CosRx 高級蝸牛水凝膠眼膜

相信不少人都聽過蝸牛分泌物的護膚功效，可以滋潤乾燥肌膚，因此CosRx眼膜，便是筆者的救星，針對長期肌膚缺水，幫助減淡乾紋，質感亦清爽濕潤，非常適合在夏天使用。

眼膜推薦2024｜CosRx 高級蝸牛水凝膠眼膜 (iherb)

眼膜推薦2024款式8. Ahava Dead Sea Osmoter Eye Mask 6 pairs

眼膜成分配方主要取自死海礦物萃取精華，幫助將水份運到缺水位置，同時提升肌膚防禦力，在脆弱眼周築起保護層，讓雙眼看來更健康有神。

眼膜推薦2024｜Ahava Dead Sea Osmoter Eye Mask (Zalora)

眼膜推薦2024款式9. Shangpree Gingseng Berry Eye Mask 30 pairs

眼膜為肌膚帶來全面保護，富含人蔘果物萃取、牡丹精華、植物膠原蛋白、黃金分子及韓國草本配方，減少眼部浮腫、眼袋及黑眼圈問題。同時鎮靜眼周，改善暗沉及細紋問題。

眼膜推薦2024｜ Shangpree Gingseng Berry Eye Mask (Zalora)

眼膜推薦2024款式10. Estée Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask

購買方法：01Mall

採用獨有再生基因技術，幫助精華加快滲透肌底，高效修護脆弱細胞，改善6大衰老問題。眼膜感覺貼服，讓眼周所有位置，都吸收到吸華，以發揮更好的功效，而且用時感覺舒適，每次下班後用，都感到消除疲勞。

眼膜推薦2024｜Estée Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask (Sephora)

眼膜推薦2024款式11. FILORGA Optim-Eyes Patch Express Revitalizing Eye Patches 2 pairs

主要針對黑眼圈問題，有效減少眼部浮腫及細紋。相較其他色眼膜，黑色眼膜一般較清涼，以消除眼周疲勞，有提神的作用。

眼膜推薦2024｜FILORGA Optim-Eyes Patch Express Revitalizing Eye Patches (Zalora)

眼膜推薦2024款式12. 111SKIN 玫瑰金煥亮眼膜

只需20分鐘，就可以提升眼部明亮感覺，蘊含強效亮眼成份，有助提升眼部輪廓，讓雙眼看來更有神，散發自然迷人的魅力。

眼膜推薦2024｜111SKIN 玫瑰金煥亮眼膜 (SELFRIDGE)

眼膜推薦2024款式13. MZ Skin Anti-Pollution Illuminating Eye Mask

購買方法：LOOKFANTASTIC

糅合5種透明質酸，為疲倦的眼部肌膚注氧，同時補充水份，均勻膚色，以打造自然有神的迷人效果。轉季時污染一般較高，而眼膜的保濕成份，更可助築起防禦屏障，以抵禦環境侵害，非常適合現時的天氣使用。

眼膜推薦2024｜MZ Skin Anti-Pollution Illuminating Eye Mask (Look Fantastic)

眼膜推薦2024款式14. Huda Beauty Empowered Eye Lift & Contour Eye Mask 3pairs

由星級化妝師創辦的美妝品牌，使用時眼膜會緊貼肌膚，不會容易滑走，配合具保濕功效的甜杏仁油，以及助紓緩的玫瑰，讓雙眼變得更有神。

眼膜推薦2024｜Huda Beauty Empowered Eye Lift & Contour Eye Mask (SELFRIDGES)

眼膜推薦2024款式15. ERNO LASZLO 多元修護水凝眼膜6對

醫學美容護膚品牌ERNO LASZLO推出的眼膜，質感都較滋潤和舒適，這款富含助肌膚吸收水分的甘油，有助填補細紋和魚尾紋，再結合減黑斑的維他命B3，以及鎮靜肌膚的積雪草，能夠減少眼周敏感和浮腫，煥發肖雙眼神采。

眼膜推薦2024｜ERNO LASZLO 多元修護水凝眼膜 (strawberrynet官網)

眼膜推薦2024款式16. MVSK Luxury Gold Eyecare Crystal Mask (Placenta+Honey)

特別針對缺乏彈性的眼周肌膚，激活眼周膠原再生，重塑緊獎亮滑，改善細紋問題。富含水解胎盤素精華、黃金、蜂蜜精華和水解膠原蛋白等，改善眼袋及黑眼圈問題。

眼膜推薦2024｜MVSK Luxury Gold Eyecare Crystal Mask (Placenta+Honey) (Zalora)

眼膜推薦2024款式17. JM SOLUTION 黄金蜂蜜眼膜60片

眼膜感覺清涼，可紓緩肌膚刺激，同時蘊含3種蜂蜜配方、5種透明質酸及3種肽，能夠滋潤補水，減少黑眼圈及眼紋。

眼膜推薦2024｜JM SOLUTION 黄金蜂蜜眼膜 (strawberrynet官網)

眼膜推薦2024款式18. Sarah Chapman Platinum Stem Cell Eye Mask

購買方法：LOOKFANTASTIC

採用科研技術，將精華帶到眼周，由雙眼至眉骨，全方位得到充分的保養，幫助改善細紋和明亮眼周。

眼膜推薦2024｜Sarah Chapman Platinum Stem Cell Eye Mask (Look Fantastic)

眼膜推薦2024款式19. Rodial Snake 啫喱眼膜

購買方法：LOOKFANTASTIC

特別針對眼底狀況，採用1%類蛇毒三胜肽（SYN®-AKE tripeptide），可以有效紓緩眼部繃緊，讓眼部回復滑嫩，以減淡魚尾紋等問題，改善浮腫問題。

眼膜推薦2024｜Rodial Snake 啫喱眼膜 (SELFRIDGES)

眼膜推薦2024款式20. Patchlogy FlashPatch 修護夜間眼部啫喱 5 pairs

敷眼膜時間不長，只需5分鐘，便可回復光采，而且更為方便。蘊含視黃醇、多肽及山金車萃取液，助眼周回復光澤，減少細紋問題。

眼膜推薦2024｜Patchlogy FlashPatch 修護夜間眼部啫喱 (SELFRIDGES)

眼膜推薦2024款式21. Dr. Morita森田藥粧 三重玻尿酸晶亮透潤眼膜8片

價錢親民之選，蘊含中分子玻尿酸及水解玻尿酸，幫助多重保濕，後者更能滲透肌膚角質層，修護更深層的肌膚。眼膜裡的複方淨白及修護成分，包括紅葡萄樹、金縷柝萃取，以及斗篷草、洋甘菊萃取，有助淨白去除暗沉，同時加強肌膚彈性。

眼膜推薦2024｜Dr. Morita森田藥粧 三重玻尿酸晶亮透潤眼膜 (strawberrynet官網)

眼膜推薦2024款式22. bareMinerals Skinlongevity 綠茶草本眼膜 6對

注入清涼配方，包括綠茶及柳草提取物，幫助滋潤肌膚，減少眼周浮腫，重現年輕明亮的迷人雙眼。

眼膜推薦2024｜bareMinerals Skinlongevity 綠茶草本眼膜 (strawberrynet官網)

眼膜推薦2024款式23. La Glace 人參精華修護眼膜10片

專門改善疲倦眼周，富含人參精華、膠原蛋白及多種純植物萃取精華，包括金縷柝、洋甘菊、馬尾草和迷迭香等，能夠增強肌膚保濕，連續每周使用一兩次，亦助減淡黑眼圈，提拉雙眼，並淡化細小皺紋，以展現出活力神采。

眼膜推薦2024｜La Glace 人參精華修護眼膜 (strawberrynet官網)

眼膜推薦2024款式24. Shiseido Vital Perfection 賦活瞬效提拉眼膜12對

購買方法：01Mall

雙眼是靈魂之窗，可透過眼神及眼周狀況，傳遞當日的精神狀態。個人而言喜歡Shiseido的產品，用後都能煥發光采，而這款更富含高濃度Pure Retinol，能夠撫平眼周幼紋，結合紅花精花，改善暗沉問題，讓雙眼回復迷人。特別喜歡眼膜的舒適感，予人放鬆的感覺，敷後更加精神飽滿。

眼膜推薦2024｜Shiseido Vital Perfection 賦活瞬效提拉眼膜12對 (01Mall)

眼膜推薦2024款式25. Spa Treatment 幹細胞蛇毒緊緻眼膜或蛇毒胎盤素溫泉水眼膜60枚

購買方法：01Mall

無論價錢或功效，都有不錯的評價。幹細胞蛇毒緊緻眼膜蘊含類蛇毒活性肽SYN-AKE，可以幫助撫平細紋，改善暗沉，非常適合初老肌膚，減少眼紋出現。而蛇毒胎盤素溫泉水眼膜則含多種貴族級美容成分，包括天然玻尿酸精華、維他命A、C及E等，針對肌膚暗沉問題，幫助提亮眼周，結合蛇毒肽及胎盤素精華，讓雙眼肌膚保持水潤。

眼膜推薦2024｜Spa Treatment 幹細胞蛇毒緊緻眼膜或蛇毒胎盤素溫泉水眼膜60枚 (01Mall)

眼膜推薦2024款式26. AHC 玻尿酸水潤金箔眼膜5片

購買方法：01Mall

非常喜歡使用AHC眼膜，富含B5玻尿酸，可助滋養缺水肌膚，讓雙眼更顯明亮。眼膜分為兩款選擇，藍色包裝含有60％的透明質酸鈉和10％的金絲膠原蛋白，保濕之餘改善黑眼圈。而粉色包裝的則有60%玫瑰金液態精華，有助進一步消除疲勞，以提亮眼周。

眼膜推薦2024｜AHC 玻尿酸水潤金箔眼膜5片 (01Mall)

眼膜推薦2024款式27. KOSE Grace One 高機能真皮精華虎紋貼30對

購買方法：01Mall

同樣是經濟實惠之選，含有濃鬱的膠原蛋白、玻尿酸、天然保濕因子等多種滋潤成分，有效針對乾紋和黑眼圈，注入水分的同時，促進肌膚細胞彈性，幫助提升明亮的雙眼，打造更立體輪廓。

眼膜推薦2024｜KOSE Grace One 高機能真皮精華虎紋貼30對 (01Mall)

眼膜推薦2024款式28. ERNO LASZLO多元修護水凝眼膜6對

購買方法：01Mall

上班出門前或下班後，都適合使用這款眼膜，質感舒適滋潤，加上內含高效成分，包括積雪草、尿囊素和煙酰胺等，可以撫平粗糙脆弱眼部肌膚，為肌膚注水，同時提亮雙眼，用後有種提神感覺。

眼膜推薦2024｜ERNO LASZLO多元修護水凝眼膜6對 (01Mall)

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