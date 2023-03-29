眼膜推薦2023｜黑眼圈成因及如何消除？網友分享3招淡化黑眼圈

黑眼圈成因｜黑眼圈應該如何消除？ 如何改善黑眼圈？ 黑眼圈形成原因是什麼？相信大家都對此相當困惑，想要完美素顏，除了好膚況之外，少不免是零瑕疵及不太明顯的黑眼圈！《01女生》同時亦為大家精選2023眼膜推薦，快看看吧！



眼部肌膚比較細嫩及薄，所以容易透出色素，形成黑眼圈。另外，亦會令眼部四周的血絲較顯眼，膚色不均的情況較明顯。為什麼你用了許多產品都無法擊退黑眼圈，有可能是未能了解黑眼圈形成的原因，未能針對自己的狀態而採用合適的手法！

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黑眼圈成因！認清狀態選擇合適手法

山屋雅美醫生就分享３種黑眼圈類型的成因，並且分享了對應的小妙招（截自YouTube@《林先生が驚く初耳学！》）

日本的節目《林先生が驚く初耳学！》中，山屋雅美醫生就分享３種黑眼圈類型的成因，並且分享了對應的小妙招：

黑眼圈成因1. 青色黑眼圈：睡眠不足



青色黑眼圈是因為睡眠不足導致眼睛下方的血液循環不順暢，山屋雅美醫生指可以使用暖毛巾與冰毛巾交替敷在眼睛的周圍以幫助血液循環順暢！

黑眼圈成因2. 茶色黑眼圈：色素沉澱



茶色黑眼圈形成，主要是色素沉澱，可能日常中沒有做好防曬、過敏、揉眼睛、不卸妝或卸妝不徹底等！山屋雅美醫生指對抗色素沉澱，可以使用含維生素Ｃ的產品以促進肌膚的新陳代謝。

黑眼圈成因3. 黑色黑眼圈：皮膚鬆弛



皮膚失去彈性，變薄、鬆弛時會出現 黑色黑眼圈，有可能因為衰老、疲倦等原因，而普通人都是出現這種黑眼圈為多，山屋雅美醫生指大家可以按摩頭皮、臉部、眼周等，令肌膚恢復彈性，消除鬆弛！

網民分享3招淡化黑眼圈方法！前後對比明顯

要完美素顏，除了使用護膚品勤加護理、到美容院進行療程外，還在苦戰黑眼圈的女生，不妨參考內地女生「奶綠不咕咕」於小紅書分享的淡化黑眼圈方法，一同將瑕疵拒絕，打造精緻素顏！事主表示淡化黑眼圈的步驟是一周1到2次，平日就使用眼膜作護理。

淡化黑眼圈分享 (RED@奶綠不咕咕 《去了趟美容院，才知道去眼紋巨簡單！》）

淡化黑眼圈1: 熱敷法

事主表示淡化黑眼圈前，最好先幫助眼周的血液循環順暢，大家可以使用熱敷法去打開紋路的毛孔，以40°C至50°C的溫水浸濕毛巾，然後敷在眼周上3至5分鐘，這樣有助促進新陳代謝，令後續步驟更加吸收！

淡化黑眼圈2: 按摩眼周

熱敷法過後，大家可以以適量的美容油、乳液等塗抹在眼旁位置，然後可以用按摩滾輪輕柔地按摩，事主指當眼晴感覺微微酸脹感，即可洗掉美容油或乳液。

淡化黑眼圈分享 （RED@奶綠不咕咕 《去了趟美容院，才知道去眼紋巨簡單！》）

如果大家沒有按摩滾輪的話，可以利用手指的關節處，按壓眼下中間位置，按壓後輕輕往後推到太陽穴。因為眼下中間位置有兩個叫「承泣穴」、「四白穴」的穴位，按壓這兩處可以幫助緩解眼部疲勞、淡化黑眼圈！

淡化黑眼圈3: 眼膜

按摩過後就是敷上有助淡化眼袋、眼紋的眼膜，再等待15到20分鐘，然後用指腹輕柔吸收。

除了以上三招之外，事主亦提醒道大家要補充充足的睡眠時間，少熬夜以及日常多喝水，起碼2000ml的水量才能更有效淡化黑眼圈！眼膜的選擇眾多，《01女生》就精選了以下10大備受好評的眼膜推薦！

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這款有OutLine、HighLight兩款選擇，當中蘊含高濃度膠原蛋白，分別蘊含秋葵精萃及α熊果苷及「量膚定制」的原液調配，可以為脆弱眼周帶來呵護、阻截黑眼圈的形成，讓雙眸回復光采！

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這款眼膜附有金屬頂端，可在眼周附近按摩，另外成份中不含麩質、不含動物提取成分、不含人工香料&色素、不含防腐劑。當中成份可以有效提亮眼周肌膚、減淡黑眼圈、緊緻肌膚，以及強效對抗眼部浮腫及眼袋！

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SHISEIDO 的深層抗皺眼膜蘊含高濃度但容易被分解的Pure Retinol (純維他命 A)、紅花精華、松子塑顏複合物，能夠滋潤補水同時修護、撫平皺紋及幼紋、亮化暗啞膚色、改善色斑及黯黃膚色，持續使用更有效改善肌膚鬆弛問題！

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經皮膚科、眼科醫生測試的Cle de Peau 眼膜，當中蘊含鳶尾花萃取、楊桃葉萃取及單子山楂萃取，能夠減淡眉心紋、額頭紋，改善浮腫！

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葡萄抗皺速效眼膜中含有葡萄和羽扇豆成份，有助減淡眼部衰老、疲勞及抗氧化，而葡萄和羽扇豆能夠軟化眼部細紋和皺紋，另外蜂蠟、橄欖油、乳木果油和米糠油有助滋養和煥發眼周，七葉樹和糖精蛋白能減淡黑眼圈、擊退浮腫、提亮及喚醒眼部肌膚！

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資料來源：RED@奶綠不咕咕