保濕乳液推薦2023｜冷氣吹久皮膚易抽乾？15款清爽面霜告別冷氣肌

保濕乳液推薦2023｜踏入夏天，夏天除了注重防曬外，都不能缺乏保濕。夏日炎炎，難免長時間停留在冷氣地方。長時間待在冷氣地方，會使皮膚內的水份抽乾，故此要挑選一款保濕又不黏膩的夏日保濕面霜，有助改善皮膚乾燥，告別「冷氣肌」！以下記者供15款夏日面膜推薦給大家參考，部分更於屈臣氏買到，做到補水及水油平衡，有興趣的女生別錯過以下推介！



保濕乳液推介！迅速補水告別「冷氣肌」

保濕乳液推薦｜SK-II SKINPOWER 致臻能量精華霜

SK-II 這個品牌都毋須多介紹，所推出不少經典產品都深受女士歡迎，且銷量長期穩居榜首。今年夏天推出全新SKINPOWER 致臻能量精華霜，配方蘊含SK-II 經典成分高效滋潤抗氧的PITERA™，有助強化肌膚防禦力，令肌膚變得細嫩彈滑，從根源解決肌膚衰老問題。

保濕乳液推薦｜SK-II SKINPOWER 致臻能量精華霜 （官方品牌）

保濕乳液推薦｜Philosophy 彈透美肌煥活精華

Philosophy 全新彈透美肌煥活精華以滿載活氧的專利肌膚活力提升複合技術 (patented vitality booster)，激活肌膚活力， 讓肌膚功能發揮至最佳狀態，煥發彈力、飽滿而明亮新肌。只需14日，重現肌膚十大健康指標， 綻放彈透柔亮健康美肌。

保濕乳液推薦｜Philosophy 彈透美肌煥活精華 （官方品牌）

保濕乳液推薦｜Tatcha皇牌 Indigo 蓼藍舒緩修護晚霜

Indigo蓼藍舒緩修護晚霜有助強化肌膚天然屏障，讓肌膚維持水潤的同時並有效抵禦污染物帶來的損傷，可減少泛紅和過敏現象，提供深層滋養效果，以淡化細紋。

保濕乳液推薦｜Tatcha皇牌 Indigo 蓼藍舒緩修護晚霜 （官方品牌）

保濕乳液推薦｜OLAY Super Emulsion精華乳液

購買方法：萬寧｜屈臣氏

OLAY今個夏日全新推出Super Emulsion精華乳液，質感水潤輕透，蘊含皇牌成分「Peptide」，有效激活肌膚300%膠原增生，再配合Niacinamide (B3) 高效修復肌膚脆弱屏障，改善肌膚乾燥、皺紋、失去彈性等困擾。

保濕乳液推薦｜OLAY Super Emulsion精華乳液 （官方品牌）

保濕乳液推薦｜CLARINS 水潤活肌保濕霜

香港夏天又濕又熱最怕黏膩感，一踏入夏天都會選用質地輕盈透薄的面霜，同時又做到持久鎖水效果。CLARINS水潤活肌保濕霜， 面霜質地輕盈，延展性相當強，而且一塗上臉𣊬間吸收。特別晚上容易被冷氣機抽乾肌膚水份，晚上使用從而起到一定的修復程度。

保濕乳液推薦｜CLARINS 水潤活肌保濕霜 （官方品牌）

保濕乳液推薦｜Nu Skin Nutricentials Collection MOISTURIZE ME 全日潤澤保濕霜

Nu Skin 全日潤澤保濕霜是一款極致奢華的面霜，可提供強效水分，而不感到黏膩，可保持肌膚柔軟水潤和散發光澤達24小時之久，配方富含有極地植萃複合物，有助抵禦及加強肌膚適應環境壓力源，而吳茱萸果萃取物有助肌膚顯得更有光澤。

保濕乳液推薦｜Nu Skin Nutricnetials Collection MOISTURIZE ME 全日潤澤保濕霜 （官方品牌）

保濕乳液推薦｜LYMA SKINCARE™ 精華液及乳霜

LYMA SKINCARE™的護膚品系列是採用了LYMA專利及獨特配方科技，去改善8種導致衰老的肌膚機制問題。不但呵護肌膚，更為肌膚賦予逆齡抗衰老的力量。

保濕乳液推薦｜LYMA SKINCARE™ 精華液及乳霜（官方品牌）

保濕面霜推薦｜ Laura Mercier Serum Body Cream 身體精華潤膚乳

Laura Mercier 今年8月初推出的身體精華潤膚乳，配方蘊藏角鯊烷及乳木果油等活膚養護成分，有 效褪走肌膚暗沉及均勻膚色，同時昇華肌膚柔嫩達至溫和微煥膚之效能。一抹即可持續綻放 48 小時的水凝光澤，能為肌膚塑造出自然柔焦。

保濕面霜推薦｜ Laura Mercier Serum Body Cream 身體精華潤膚乳 （官方品牌）

保濕乳液推薦｜Caudalie Resveratrol-Lift Firming Cashmere Cream 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜

Caudalie即將9月率先推出第3代新升級Resveratrol-Lift白藜蘆醇提昇緊緻系列，白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜，蘊含 500ppm白藜蘆醇專利成分，當中的葡萄藤白藜蘆醇、純素膠原蛋白萃取和微透明質酸複合物產生協同效果，快速由表皮層滲透至真皮層。

保濕乳液推薦｜Caudalie Resveratrol-Lift Firming Cashmere Cream 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 （官方品牌）

保濕乳液推薦｜FRESH玫瑰深層保濕面霜

購買方法：Sephora｜Zalora｜01網購

FRESH向來的護膚品都大受歡迎，而玫瑰深層保濕面霜亦是品牌的皇牌產品。這款面霜輕盈，質地容易推開及被肌膚吸收，而且做到72小時的深層補水，以及為肌膚提供連續補水。面霜萃取了大馬士革玫瑰同時加強皮膚的屏障，鎖住所有水分。

保濕乳液推薦｜FRESH玫瑰深層保濕面霜（官方品牌）

保濕乳液推薦｜Factiv 3% 神經酰胺複合物 + Tripeptide-5 屏障修復面霜

Factiv是香港本土護膚品牌，其成分單純且有效針對改善每種皮膚狀況。這款面霜含3% Ceramide Complex，有效重建角質層的重要脂質結構，令皮膚具備更強防禦力。最重要是有效抵禦不穩天氣，達致長效保濕，改善敏感、繃緊問題。

保濕乳液推薦｜Factiv 3% 神經酰胺複合物 + Tripeptide-5 屏障修復面霜（官方品牌）

保濕乳液推薦｜Melvita Organic 3 Honey Nectar SOS Balm

購買方法：Zalora

Melvita這款面霜絕對是約會「急救神器」，它具深層滋潤功效及修護乾燥皮膚。即使是敏感肌的人士都適用，整個配方是採用了百分百天然成份，包括有機三重蜂蜜複合物及山金車精華，為敏感肌的人士改善皮膚發炎及泛紅的問題。

保濕乳液推薦｜Melvita Organic 3 Honey Nectar SOS Balm （官方品牌）

保濕乳液推薦｜ Belif 斗篷草高效水分炸彈霜

購買方法：Zalora｜01網購

Belif皇牌產品，長期高踞銷售榜首三位位置！其水凝霜質地，對油性及混合性皮膚相當友好。夏日炎炎容易出汗出油，使用後有效鎖緊水份，改善缺水肌膚及加強肌膚鎖水屏障，從而在炎炎夏日的天氣中平衡油脂水平。

保濕乳液推薦｜ Belif 斗篷草高效水分炸彈霜（官方品牌）

保濕乳液推薦｜ CLINIQUE 100小時自我修護水嫩補濕啫喱

購買方法：Zalora｜01網購

Clinique的每款保濕面霜都長居榜首，作為「粉紅爆水啫喱」升級配方加入有機蘆薈益生酵活精華，有效提升肌膚含水量，完全深入肌底達10層，發揮長達100小時持久的補濕功效。

保濕乳液推薦｜ CLINIQUE 100小時自我修護水嫩補濕啫喱（官方品牌）

保濕乳液推薦｜Kiehl's 特效清爽保濕啫喱面霜

購買方法：Zalora｜01網購

Kiehl's 這款保濕啫喱面霜採用溫和的清爽不油膩配方，富含智能油性調節修護因子，有效結合肌膚的天然皮脂，長效調節油脂，讓肌膚變得水嫩清爽，在炎炎夏日的天氣下不再泛起油光！