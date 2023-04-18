面膜推薦｜8款無限回購抗泛紅面膜！迅速降紅、舒緩過敏肌兼補水

面膜推薦2023｜天氣變化差異大，肌膚容易變得不穩定，過敏、暗粒、泛紅、乾燥痕癢等問題通通都出現，要改善肌膚失衡的問題，就是持續補水，面膜絕對成為肌膚救星！以下記者供20多款暗瘡膏推薦給大家參考，部分更於屈臣氏買到，做到補水及油水平衡、舒緩過敏、褪紅急救修護的功效，有興趣的女生別錯過以下推介！



8大抗泛紅面膜推介！迅速降紅急救修護肌膚

面膜推薦 1. SK-II 護膚面膜 (前男友面膜)

購買方法：01mall｜Zalora

基本上用過SK-II「前男友面膜」的女士大讚，面膜富含天然活膚酵母精華，能快速使肌膚呈現柔白效果，而且有效改善膚質呈現均勻的膚色。不少女生都表示敷大約五分鐘面膜即時看到效果，迅速做到泛紅兼舒緩過敏肌膚。

面膜推薦 1. SK-II 護膚面膜 (前男友面膜) （官方品牌）

面膜推薦 2. Estée Lauder 再生基因雙層銀箔修護面膜

購買方法：Zalora

Estée Lauder這款面膜是富含雙倍升級再生基因修護精華強大的水分磁鐵，混合2倍透明質酸。據傳使用一片後猶如一支小棕瓶的分量，有助修復，打造保護屏障，讓膚色均勻及變得容光煥發，且面膜是經皮膚科專家測試， 絕不會致敏，敏感肌人士可安心使用。

面膜推薦 2. Estée Lauder 再生基因雙層銀箔修護面膜（官方品牌）

面膜推薦 3. Clé de Peau 盈亮緊緻面膜

Clé de Peau這款面膜一片面膜蘊含三重護膚步驟，由化妝水、美容液至面膜，使用一次後，即時深層滋潤肌膚，讓肌膚回復彈性及平滑的質感。夏天使用亦相當舒服，但油性皮膚人士切記使用後淨臉才進步後續護膚。

面膜推薦 3. Clé de Peau 盈亮緊緻面膜（官方品牌）

面膜推薦 4. LA MER肌底修護面膜

購買方法：01mall

正所謂「一分錢一分貨」，LA MER以皇牌產品肌底修護液為藍本，每片面膜都浸滿30亳升的肌底修護液，濕潤的質感令保濕力更強。精華吸收速度十分快，短短幾分鐘皮膚猶如「飲飽水」般，而且整體膚色提亮不少，瞬間變成水光肌！

面膜推薦 4. LA MER肌底修護面膜 （官方品牌）

面膜推薦 5. L'Oréal透明質酸保濕精華安瓶面膜

購買方法：Zalora｜屈臣氏

L'Oréal安瓶面膜每片面膜盛載33g精華液，富含高濃度的精華，而且以液膜隔離的設計，防止精華受到污染，保持配方新鮮。通過皮膚科專家測試，不含致敏成份，且有效舒緩乾敏皮膚，使到肌膚真正飲飽水！

面膜推薦 5. L'Oréal 透明質酸保濕精華安瓶面膜 （官方品牌）

面膜推薦 6. Sulwhasoo滋陰生人參煥顏面膜

購買方法：01mall

Sulwhasoo的人參系列一直都是品牌的皇牌產品，這款面膜採用創新的 Double Wrapping Sheet™技術，盛載整瓶禦時緊顏參養乳霜的份量。初次使用即時有助提升肌膚水潤亮澤，煥活清透彈性，讓肌膚緊緻透亮光采。

面膜推薦 6. Sulwhasoo滋陰生人參煥顏面膜 （官方品牌）

面膜推薦 7. ERNO LASZLO 水療冰白面膜

購買方法：01mall

ERNO LASZLO 水療冰白面膜絕對是急救肌膚的恩物！網上不少用家都表示一熬夜就會立馬使用，不但有效急救肌膚，且面膜 蘊含保濕成分維他命B5，能為肌膚提供舒緩及補濕作用，毛孔收縮也是立竿見影。

面膜推薦 7. ERNO LASZLO 水療冰白面膜 （官方品牌）

面膜推薦 8. GLYCEL 瑞士冰川活效修護面膜

GLYCEL是瑞士殿堂級的「肌膚細胞再生專家」，以大自然元素配合為肌膚注入活力。這款修護面膜蘊含純淨冰川「生命之水」，有效滲透至肌層，為細胞深層注水補濕、排毒淨白、收細毛孔。