美白丸推薦2025｜人氣美白品牌功效大比拼：快速見效？孕婦可食？

美白丸推薦2025｜美白丸邊隻好？美白品牌、功效成份一次看！來到盛夏，當然要與陽光玩遊戲，想有效美白臉部，同時快速美白全身？還在苦苦尋覓美白方法的女生，除了努力護膚、塗防曬之外，美白食品亦是一個可以幫助皮膚變白的好選擇！外敷內服雙管齊下，就可以擺脫暗沉、黃氣的肌膚！



食材、湯水等天然美白食品，雖然健康、低成本，但這些天然美白食品需要較長時間才能見效，如果想進取一點，追求短時間內見效又可以嗎？

當然可以，市面上美白食品的供應五花八門，亦有愈來愈多不同種類的美白丸，像FANCL、TRANSINO、白兔牌美白丸等都是人氣之選！

如何快速美白？（Shutterstock）

美白丸推薦2025｜維特健靈 Naturo Vita日夜美白丸 (30粒 x 2盒) HK$1,099

想要溫和、高效地美白，不妨選擇獲獎無數的維特健靈！這款日夜美白丸，因應日夜需求，中西合壁特製出兩種配方，以稀有晶鑽白番茄、白芷與天然草本精華等結合，由肌底解決如膚色不均 、皮膚黝黑 、色素沉澱 、各種色斑 、暗啞蠟黃、皺紋細紋 、氧化衰老 、乾燥脆弱等各類肌膚問題。

美白丸推薦2025｜維特健靈 Naturo Vita日夜美白丸 (30粒 x 2盒) HK$1,099（維特健靈）

美白丸推薦2025｜日本POLA WHITE SHOT（炫白）美白丸 IXS N 180粒 HK$1,400

作為貴婦級「美白專家」的POLA，將大受歡迎「可食用的WHITE SHOT 」再度升級，全天然天分中再加入革命性Bayberry Bark S、YAC 精華（高濃度的艾蒿精華）、月桂樹精華、全球首創黑色素鎖定成分升級版 Micro Blannol EX 及 GliSODin，多種特殊成分疊加，能夠鎖定皮膚當中的黑色素並抑制其形成，只需1日2粒就能夠全天候從由內打造透亮光感的膚色。

美白丸推薦2025｜日本POLA WHITE SHOT（炫白）美白丸 IXS N 180粒 HK$1,400（POLA官網）

美白丸推薦2025｜DHC 薏仁去濕祛水腫美白丸 20粒 HK$98

想要一站式美肌，除了美白之外，祛濕塑型亦是女生們一大關注重點。以高品質和純天然成分聞名的DHC，這款含有高達13倍濃縮薏仁濃縮精華以及了維生素E成分的藥丸，能夠美白、祛黃，同時令皮膚去水腫！

美白丸推薦2025｜DHC 薏仁去濕祛水腫美白丸 20粒 HK$98（DHC）

美白丸推薦2025｜Caudalie 葡萄籽白藜蘆醇抗氧美肌膠囊 Vinexpert AntiOxidant Dietary Supplements HK$129

擔心美白丸為人工合成物，皮膚或會有異常？CAUDALIE 就研發出100%天然純素的美肌膠囊，美白之餘兼具抗氧化及抗皺功效，打造出一物多效的美顏補充品，從內而外為肌膚打氣。

美白丸推薦2025｜Caudalie 葡萄籽白藜蘆醇抗氧美肌膠囊 Vinexpert AntiOxidant Dietary Supplements HK$129（Caudalie）

美白丸推薦2025｜日本白兔牌 HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 180粒 HK$399

作為日本老牌白兔牌大受好評，而這款美白丸成分當中添加了維生素C，能夠幫助修復皮膚、控制皮脂，改善暗瘡及乾燥皮膚，促進皮膚再生。

另外修復膠質纖維紊亂，幫助抑制黑色素的生成，對黑斑等效果顯著，更能改善全身倦怠無力，宿醉等情況！

美白丸推薦2025｜日本白兔牌 HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 180粒 HK$399 （エスエス製薬）

美白丸推薦2025｜FANCL 透白美肌營養素 HK$398

主打無添加的FANCL，安全性上有一定保證！當中以多種日本專利成分組合而成，例如橄欖葉精華、L-胱氨酸、朝鮮薊精華等，能夠從根源擊退黑色素，淡斑同時提升肌膚透亮感，十分適合容易受紫外光影響出現膚色變深、不均勻及有色斑的女生！

美白丸推薦2025｜FANCL 透白美肌營養素 HK$398（FB＠FANCL 無添加 HK）

美白丸推薦2025｜TRANSINO White C 系列

作為日本所開發的世界第一款祛斑口服劑，長期屬人氣之選，備受不少日本美容師、藝人所推薦的美白丸品牌。品牌針對色斑與雀斑打造出White C 系列®，當中主要以「L-半胱氨酸」和「抗壞血酸（維生素C）」為主要成份，可以針對黑色素沉澱，例如因肝斑，雀斑，日曬斑，炎症等引起色素問題。

美白丸推薦2025｜TRANSINO White C Clear、White C Premium（TRANSINO）

美白丸推薦2025｜matsukiyo EVERESH 美白丸 EX Ⅱ (180粒)

不少女生都愛到DONKI、松本清等店舖購物，而松本清亦有推出自家品牌的美白丸，大家可以輕鬆入手。當中蘊含維他命C及E成份，能夠淡化以及改善色素沉澱，讓素顏肌保持美白。

美白丸推薦2025｜matsukiyo EVERESH 美白丸 EX Ⅱ (180粒)

美白丸推薦2025｜Chocola BB Lucent C 美白錠 180粒 HK$280

Chocola BB美白丸由擁有60年多企業歷史的製藥企業「根正苗紅」出品，大家可以放心藥品安全，哺乳期或是妊娠期也可以放心使用，故品牌以安全、親民收獲不少日本愛美女性的歡心！

這款美白丸內有含維生素B、維生素C與半胱氨酸，不單抑制黑色素產生，改善黑色素沉著，亦可以推動體內代謝，針對調節表皮最下層的色素細胞。另外，半胱氨酸可以令皮膚水潤、解決粗糙、痘痘問題，令皮膚由內到外都透亮健康。

美白丸推薦2025｜Chocola BB Lucent C 美白錠 180粒（Chocola BB）

美白丸推薦2025｜BLACKMORES 亮光美白丸 穀胱甘肽 60片HK$399

來自澳大利亞的 BLACKMORES亮光美白丸，成份天然安全，無副作用、依賴性，停止服用後效果亦不會立即消失！

這款美白丸當中蘊含4種高效美白成分，維他命C、穀胱甘肽、鋅及綠茶精華能夠有效亮白、去黃、去印及淡斑。科研實證，穀胱甘肽能有加速體內毒素分解，針對4大美白威脅：紫外光、氧化、黑色素積聚及糖化變黃，全方位褪黑並均勻膚色並加速傷口復原，淡化暗瘡印及疤痕！

美白丸推薦2025｜BLACKMORES 亮光美白丸 穀胱甘肽 60片（BLACKMORES）

美白丸推薦2025｜GLOWAGEN Supreme Bright 雪肌美白丸 120粒 HK$599

日本製造的 Glowagen Supreme Bright 雪肌美白丸，當中蘊含四種高效美白成分：脂質體維生素C、L-胱氨酸、菜薊葉提取物和血橙。四種高效美白成分互相配合，除了美白、改善黑斑、減少色素沉澱及提亮膚色外，更有效抗氧化和降低紫外線造成的肌膚損傷，改善同時預防肌膚問題

美白丸推薦2025｜GLOWAGEN Supreme Bright 雪肌美白丸 120粒（GLOWAGEN）

美白丸推薦2025｜Mumo®核酸DNA全身日夜美白丸 180粒 HK$663

專為亞洲女性體質而設計的核酸DNA日夜全身美白丸，以日夜配方設計，仿如口服的美白防曬霜！成份當中蘊含市場最多的美肌成份，例如歐洲法國地區的松樹皮抽出特殊SG、蜜桔皮抽出、白藜蘆醇、維他命C誘導體等。產品配方成效亦經多位試用者證實，能夠達致美白、抗衰老，全身提亮膚色，提高抗氧化力、淡斑，阻止色斑的產生！

美白丸推薦2025｜Mumo®核酸DNA全身日夜美白丸 180粒（Mumo）

美白丸推薦2025｜Crystal Tomato® 水晶蕃茄美白丸 30粒HK$1,399

對於飲食的選擇，不少人傾向低副作品的天然成分，護膚品牌Crystal Tomato®水晶蕃茄系列，不僅有效美白，而且成分純天然，無論敏感肌膚或素食主義者，都可安心食用。水晶蕃茄美白丸推出以來，贏得不少口碑，採用非基因改造的極罕蕃茄品種，經以色列科學家的10多年培育，以及法國化妝品科學家的鑽研而來。

經臨床實驗，持續並配合系列祛斑霜使用，約三個月便提升肌膚的亮白和水嫩狀態。美白丸主要成分為無色類胡蘿蔔素及L半胱氨酸，可從根源抑制色斑和黑色素，並將黑色素轉為粉色色素，使肌膚粉嫩光滑，展現出年輕的感覺。

美白丸推薦2025｜Crystal Tomato® 水晶蕃茄美白丸 30粒 HK$1,399（品牌提供）

美白丸推薦2025｜日本獅王Lion PAIR 漢方精萃錠

愛美的女生應該對獅王Lion並不陌生，品牌專注研究去痘產品，如果擔心美白成份會刺激皮膚，又或者令粉刺、痘痘加倍出現的話，這款新升級的漢方精萃美容錠就能幫到你！透過桂枝茯苓丸，平衡生理期、痘痘肌膚、荷爾蒙失調等情況，不單可以美白，更有效緩解皮膚出油和皮膚炎症問題，全方位打造美肌。

美白丸推薦2025｜日本獅王Lion PAIR 漢方精萃錠（Lion）

美白丸推薦2025｜Shiseido Pure White 養生枸杞美白丸 Whitening Supplement Tablet 240粒 ¥4,320

想要有效美白，美白產品中的成份就要謹慎留意。日本資生堂這款，有精研多年的枸杞成份，能夠一次解決色斑、膚色暗沈及粗糙，有效提昇肌膚透明淨白度。