暗瘡膏推薦2025｜暗瘡類型大不同？消炎抗痘/去印/去暗瘡好物推薦

【暗瘡膏推薦2025/去暗瘡好物推薦】 暗瘡膏那款好用？若然皮膚情況不太穩定，輕則生暗粒，重則生暗瘡。若然清潔卸妝不宜，加上炎熱的天氣，更可能會令有些暗瘡難以爆出，最終形成了石頭瘡。滿佈瑕疵的臉部，除了難以上妝，更會影響心情，以下有多款好用的暗瘡膏以及去暗瘡好物推薦，消炎抗菌、去印之餘，更可以解決石頭瘡、暗瘡等，有興趣的女生切勿錯過！



為什麼有暗瘡？

簡單而言，暗瘡是一種皮膚炎症反應，形成暗瘡的主因是人體皮脂分泌過剩，堵塞了皮脂腺導管，然後形成細菌感染，引起了一種皮膚炎症反應，局部就會出現紅腫熱痛，普遍會出現在面部、上背部和胸部。

暗瘡有哪些種類？

當出現暗瘡時，可以就著其種類而選擇應對方式，從而擊退它們。普遍開放性暗瘡都屬於真菌性與荷爾蒙暗瘡，較為容易處理。閉合性或有膿包的暗瘡則屬於相對嚴重，有機會是囊性暗瘡或結節性暗瘡，處理不當容易留下疤痕。 想好好解決暗瘡？不妨跟著以下的症狀，分析一下自己的暗瘡！

暗瘡種類｜1. 白頭粉刺

皮膚淡黃或淡白的小白點，常見於下巴或油脂旺盛的位置。

暗瘡種類｜2. 黑頭粉刺

常見於鼻頭及鼻側位置，與粉刺相當接近，變色是因為接觸空氣後出現氧化，導致毛囊內壁的顏色轉變而變成黑色粉刺。

暗瘡種類｜3. 丘疹

大部分人指的暗瘡都是丘疹，源自初期的粉刺受感染，發炎後變得微紅而腫起的丘疹，按壓時帶有痛感。

暗瘡種類｜4. 膿皰

膿皰的紅腫範圍更廣，中心更會積聚白色的膿液。

暗瘡種類｜5. 結節

結節型暗瘡通常會在皮膚表面下形成一個大硬塊，觸摸時亦會感到痛楚，所以獲得「石頭瘡」的稱號。

暗瘡種類｜6. 囊腫

作為最嚴重的暗瘡 ，囊腫是指充滿膿液的大腫塊，伴隨顯著的不適。

暗瘡膏推薦｜皮膚情況不太穩定，輕則生暗粒，重則生暗瘡。（《女神降臨》劇照）

多款性價比高暗瘡膏推介：抗菌消炎加速暗瘡凋謝

去暗瘡好物推薦2025｜Australian Bodycare Pure Tea Tree Oil for skin problems 10mL 9.99美元（折合約HK$78）

成份 100% 全天然的醫藥級茶樹油，該油來自互葉白千層 (Melaleuca Alternifolia) 品種，有助抗真菌、抗細菌。同時，可以用來舒緩和清潔頭髮和皮膚，適合用於發炎、有傷口、長暗瘡的位置。

去暗瘡好物推薦｜Australian Bodycare Pure Tea Tree Oil for skin problems 10mL 9.99美元（折合約HK$78）（Australian Bodycare）

去暗瘡好物推薦2025｜Perricone MD Blemish Relief Targeted Spot Treatment 14.1g £22（折合約HK$234）

不能錯過這一枝Perricone MD Blemish Relief Targeted Spot Treatment！它能治療現有暗瘡的同時，更殺死引起痤瘡的細菌預防暗瘡生長。使用後，除了可抗菌抗炎、祛斑，也有助於疏通毛孔並吸收多餘的油脂。即使轉季天氣使用，都不會感到乾燥。

去暗瘡好物推薦2025｜Perricone MD Blemish Relief Targeted Spot Treatment 14.1g £22（折合約HK$234）（Perricone MD）

去暗瘡好物推薦2025｜OXY 快治10號暗瘡露 25g HK$109

特強配方蘊含10%的過氧化苯，可以有效對抗嚴重的暗瘡，有助促進表皮角質層的更新及剝落，預防毛孔閉塞，有助吸乾臉部多餘油分。

去暗瘡好物推薦2025｜OXY 快治10號暗瘡露 25g HK$109（品牌提供）

去暗瘡好物推薦2025｜Thursday Plantation 茶樹治療啫喱(治理暗瘡專用) 25g HK$108.9

眾所周知，茶樹具控油祛痘作用，有助催熟暗瘡，而且對閉口及粉刺效果亦不錯。這支來自澳洲 No.1 天然暗瘡品牌Thursday Plantation的啫喱，使用時不建議塗滿全臉，只需塗在暗瘡閉口位置即可，否則會出現脫皮情況。最重要是性價比高，簡直是可以一支走天涯！

去暗瘡好物推薦2025｜Thursday Plantation 茶樹治療啫喱(治理暗瘡專用) 25g HK$108.9（Thursday Plantation）

去暗瘡好物推薦2025｜Dermalogica 深層淨痘精華液體貼deep breakout liquid patch 15mL HK$338

Dermalogica全新深層淨痘精華液體貼有別一般的暗瘡貼，精華以硫磺作主要成分，有效深層消除頑抗封閉式暗瘡瑕疵，同時做到鎮靜及舒緩暗瘡炎症引起的不適，預防毛孔阻塞。在患處塗抹一層精華液，即時可解決及防止暗瘡形成，最重要是在化妝後也可以使用。

去暗瘡好物推薦2025｜Dermalogica 深層淨痘精華液體貼deep breakout liquid patch 15mL HK$338（品牌提供）

去暗瘡好物推薦2025｜ORIGINS 特效暗瘡療液 Spot Remover™ Acne Treatment Gel 10mL HK$170

ORIGINS靈芝爽膚水相信無人不識，而這款祛痘凝膠效果亦相當驚人，其是針對暗瘡形成過程中，所導致色素沉澱，同時可以舒緩暗瘡紅腫。冒痘過程大家都會建議盡量不要化妝，以免令暗瘡惡化。不過這款祛痘凝膠有一個獨特功效，在暗瘡位置塗上少量凝膠，靜待1-2分鐘就會成膜，起了一個阻隔效果，那麼大家亦可以安心化妝了。

去暗瘡好物推薦2025｜ORIGINS 特效暗瘡療液 Spot Remover™ Acne Treatment Gel 10mL HK$170（品牌提供）

去暗瘡好物推薦2025｜ Neutrogena 頑固性痘痘斑點凝膠Rapid Clear Stubborn Acne Spot Gel 28g

購買方法： iHerb（HK$100.78）

Neutrogena凝膠含有10%過氧化苯甲醯，具有祛痘的極大效力，而且對付紅腫暗瘡、痤瘡、月經前暗瘡及粉刺都相當有效！官方建議使用方式，在使用產品前徹底清潔臉部，在暗瘡位置塗抹薄薄的一層，一天塗抹一到三次。若果皮膚過度乾燥，先每天使用一次或隔天一次。

去暗瘡好物推薦2025｜ Neutrogena 頑固性痘痘斑點凝膠Rapid Clear Stubborn Acne Spot Gel 28g （Neutrogena）

去暗瘡好物推薦2025｜ Aesop 控油 Control Serum 9mL HK$180

Aesop這支產品相對比較冷門，但其功效絕對會讓人一試愛上。主要成份有水楊酸、維他命B3、維他命C等，具有抗菌及消炎的功效，而且可以祛痘淡化痘印，做到一支多功效。敏感肌膚人士亦可安心使用，絕不會刺激皮膚，同時可以軟化老化角質，加速暗瘡凋謝。

去暗瘡好物推薦2025｜ Aesop 控油 Control Serum 9mL HK$180（ Aesop）

去暗瘡好物推薦2025｜De La Cruz痘痘藥 6g

購買方法： iHerb（HK$15.85）

De La Cruz硫軟膏具有抗菌消炎，溶解皮膚角質層，制止皮脂溢漏。官方建議使用方法，塗抹前，徹底清潔肌膚，然後在暗瘡位置塗上薄薄的一層，靜待10分鐘用水徹底清洗。切記如果出現乾燥或脫皮症狀，將敷用次數減少到每天一次，或每隔一天一次。

去暗瘡好物推薦2025｜De La Cruz痘痘藥 （IHERB）

去暗瘡好物推薦2025｜Caudalie Vinopure 葡萄籽毛孔淨化抗痘系列葡萄淨化急救暗瘡膏 15mL HK$120

Caudalie這款以97%天然純素配方打造的暗瘡膏，當中以100%天然水楊酸、100%純淨天然茶樹油及維他命B3所調製而成，加上臨床試驗證實，1小時即能全方位從根源殲滅暗瘡桿菌，擊退及抑制暗瘡桿菌滋生。

去暗瘡好物推薦2025｜Caudalie Vinopure 葡萄籽毛孔淨化抗痘系列葡萄淨化急救暗瘡膏 15mL HK$120（Caudalie）

去暗瘡好物推薦2025｜La Biosthetique 消炎鎮靜暗瘡啫喱 15mL HK$250

蘊含玉米丙二醇、山竹皮及鎂，可以抗氧化抑菌、深層淨化，同時鎖緊水分，提升肌膚的光澤度，達致抗炎、抗敏及抗菌3大功效。這款亦能加快傷口癒合，幫助消減暗瘡印。

去暗瘡好物推薦2025｜La Biosthetique 消炎鎮靜暗瘡啫喱 (品牌官網)

去暗瘡好物推薦2025｜PAPULEX 百倍麗無皂抗菌潔膚啫喱 150mL HK$209

作為法國暗瘡肌護理專家PAPULEX 百倍麗，主打歐盟專利的抗菌黏著技術，配合醫學認證護膚成分，能夠有助隔離97%痤瘡桿菌，減少痘痘。這款高效淨化的潔膚啫喱，適用於面部及全身肌膚，預防暗瘡突襲同時不令肌膚乾燥，非常適合在夏天或運動後用！