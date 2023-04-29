面霜推薦2023｜冷氣吹久皮膚易抽乾？9款夏日清爽面霜告別冷氣肌

面霜推薦2023｜即將踏入夏天，夏天除了注重防曬外，都不能缺乏保濕。夏日炎炎，難免長時間停留在冷氣地方。長時間待在冷氣地方，會使皮膚內的水份抽乾，故此要挑選一款保濕又不黏膩的夏日保濕面霜，有助改善皮膚乾燥，告別「冷氣肌」！以下記者供9款夏日面膜推薦給大家參考，部分更於屈臣氏買到，做到補水及水油平衡，有興趣的女生別錯過以下推介！



9大夏日保濕面霜推介！迅速補水告別「冷氣肌」

保濕面霜推薦 1. FRESH玫瑰深層保濕面霜

購買方法：Sephora｜Zalora｜01網購

FRESH向來的護膚品都大受歡迎，而玫瑰深層保濕面霜亦是品牌的皇牌產品。這款面霜輕盈，質地容易推開及被肌膚吸收，而且做到72小時的深層補水，以及為肌膚提供連續補水。面霜萃取了大馬士革玫瑰同時加強皮膚的屏障，鎖住所有水分。

保濕面霜推薦 1. FRESH玫瑰深層保濕面霜（官方品牌）

保濕面霜推薦 2. L’Occitane 活泉礦物鎖水啫喱

長時間待在冷氣地方，容易變成「冷氣肌」！L’Occitane這款活泉礦物鎖水啫喱富含10位鈣元素，有助保濕肌膚及具有澎潤肌膚作用。另外，面霜亦蘊含無數的微型鎖水泡泡， 瞬間解決皮膚缺水的問題，並且維持水油平衡。

保濕面霜推薦 2. L’Occitane 活泉礦物鎖水啫喱（官方品牌）

保濕面霜推薦 3. THE BODY SHOP 維他命E滋潤晚霜

肌膚24小時都會有不同變化，日霜與晚霜的功效都略微不同，挑選合適的晚霜能使其發揮修復功效，促進肌膚細胞自我修復，同時補水。THE BODY SHOP這款採用了豐潤不油膩配方，蘊含透明質酸及覆盆子籽油，讓我們睡個「美容覺」，亦為肌膚補水、保護和滋養。

保濕面霜推薦 3. THE BODY SHOP 維他命E滋潤晚霜（官方品牌）

保濕面霜推薦 4. Factiv 3% 神經酰胺複合物 + Tripeptide-5 屏障修復面霜

Factiv是香港本土護膚品牌，其成分單純且有效針對改善每種皮膚狀況。這款面霜含3% Ceramide Complex，有效重建角質層的重要脂質結構，令皮膚具備更強防禦力。最重要是有效抵禦不穩天氣，達致長效保濕，改善敏感、繃緊問題。

保濕面霜推薦 4. Factiv 3% 神經酰胺複合物 + Tripeptide-5 屏障修復面霜（官方品牌）

保濕面霜推薦 5. Evolcare Serene 益生元輕盈面霜

益生元輕盈面霜以益生元為主，保護肌膚免受侵害，同時有助對抗衰老。面霜富含維生素E、杏核仁油及向日葵籽油，同時補水保濕，舒緩再生。此外，當中亦有紫錐花及透明質酸能撫平細紋皺紋，重回健康的肌膚平衡。

保濕面霜推薦 5. Evolcare Serene 益生元輕盈面霜（官方品牌）

保濕面霜推薦 6. Melvita Organic 3 Honey Nectar SOS Balm

購買方法：Zalora

Melvita這款面霜絕對是約會「急救神器」，它具深層滋潤功效及修護乾燥皮膚。即使是敏感肌的人士都適用，整個配方是採用了百分百天然成份，包括有機三重蜂蜜複合物及山金車精華，為敏感肌的人士改善皮膚發炎及泛紅的問題。

保濕面霜推薦 6. Melvita Organic 3 Honey Nectar SOS Balm （官方品牌）

保濕面霜推薦 7. Belif 斗篷草高效水分炸彈霜

購買方法：Zalora｜01網購

Belif皇牌產品，長期高踞銷售榜首三位位置！其水凝霜質地，對油性及混合性皮膚相當友好。夏日炎炎容易出汗出油，使用後有效鎖緊水份，改善缺水肌膚及加強肌膚鎖水屏障，從而在炎炎夏日的天氣中平衡油脂水平。

保濕面霜推薦 7. Belif 斗篷草高效水分炸彈霜（官方品牌）

保濕面霜推薦 8. CLINIQUE 100小時自我修護水嫩補濕啫喱

購買方法：Zalora｜01網購

Clinique的每款保濕面霜都長居榜首，作為「粉紅爆水啫喱」升級配方加入有機蘆薈益生酵活精華，有效提升肌膚含水量，完全深入肌底達10層，發揮長達100小時持久的補濕功效。

保濕面霜推薦 8. CLINIQUE 100小時自我修護水嫩補濕啫喱（官方品牌）

保濕面霜推薦 9. Kiehl's 特效清爽保濕啫喱面霜

購買方法：Zalora｜01網購

Kiehl's 這款保濕啫喱面霜採用溫和的清爽不油膩配方，富含智能油性調節修護因子，有效結合肌膚的天然皮脂，長效調節油脂，讓肌膚變得水嫩清爽，在炎炎夏日的天氣下不再泛起油光！

保濕面霜推薦 9. Kiehl's 特效清爽保濕啫喱面霜（官方品牌）

香港一站式減碳獎賞平台 Carbon Wallet即日宣佈與6大美容護膚品牌 Fresh、L’Occitane、The Body Shop、Factiv、EVOLCARE 及 Melvita*，以及回收合作夥伴V Cycle 攜手推出全新美容空瓶回收計劃，以響應 2023 年世界地球日。若果參加回收計劃者可享有各大品牌的優惠，有關優惠詳情可瀏覽各大品牌的官方網頁。