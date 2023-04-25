美白2023 | 養出逆天亮白肌！10款日本人氣美肌品全面美白祛斑

正所謂「一白遮三醜」， 美白對於女生來說是護膚保養的必修課，但單靠美白護膚產品很難達到效果，除了在肌表面入手，同時也要兼備內在保養！參考許多日本女生，長期維持白皙肌膚的小秘訣就是美白丸及美肌補充品，與一眾女生也擁有美白執念的小編，為大家精選10款人氣美白產品，更從美白度、推薦度及CP值入手比較各類款式，不管是「黑黃皮」、色斑曬斑，或是缺水欠彈性的肌膚，總有一款可以改善，要今夏自帶亮白美肌光芒就靠哂佢哋啦！

精選10大美白美肌產品 亮白、祛班、彈滑法寶通通齊全

日本白兔牌 - HYTHIOL C PLUS +2 美白丸

日本白兔牌 - HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 180粒

挑選內服產品就絕對需要可靠，有信心保證的當然是最好！這款HYTHIOL C PLUS +2 美白丸由日本三大藥廠之一出品值得信賴，當中的成分半胱氨酸(L-Cysteine)能促進黑色素從體內排出，有效抑制黑色素的形成，再配合維生素C服，用由其適合平時鐘意曬太陽又怕長斑的女生，可以省卻許多祛斑療程！同時這款即使對敏感肌或濕疹人士都有幫助，可以幫助會毒素從體內排出，持續服用後就從內改善肌膚問題，回復透亮白嫩！

適合人士：易長斑、敏感肌或濕疹人士

美白度：★★★

推薦度：★★★★

性價比：★★★★

日本白兔牌 - HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 180粒（原價：$397）

優惠價：$188（最多可使用9,400積分，抵消 $94現金）

優惠連結：https://bit.ly/3HaJzwm

Chocola BB - Lucent C 美白錠

Chocola BB - Lucent C 美白錠 180粒

其實在多年前美白丸盛行時期，小編就已經聽過Chocola BB這個品牌，有不少女生吃過都大推表示非常有效！這款主要成分針對對黑斑、雀斑非常有效，在皮下層發揮作用，從表皮層基底始消除黑色素，更可改善皮膚粗糙、黑色素沉澱等問題。一日6顆，飯前後分3次服用，180顆一瓶大概一個月份量，對於追求極致白皙肌的女生來說，價錢與功效相對來說也是很不錯的選擇！

適合人士：容易曬黑及較易長雀斑的人士

美白度：★★★★

推薦度：★★★

性價比：★★★★

Chocola BB - Lucent C 美白錠 180粒（原價：$477）

優惠價：$210（最多可使用10,500積分，抵消 $105現金）

優惠連結：https://bit.ly/43VFOoc

Chocola BB - 膠原蛋白美白

Chocola BB - 膠原蛋白美白120粒 (40日份量) (日本內銷版)

被日本國民譽為長青款的美白丸同樣也是來自Chocola BB，​​相比起前一款，這款成分中的低分子膠原蛋白更容易被吸收，自然效果亦會更快更明顯！除了補充膠原蛋白的美白成分外，更含有多種維他命包括維持心臟正常功能的維他命B1、維持皮膚的健康的維他命B等多種美肌營養配方，持續服用就能感覺到肌膚狀態變得穩定健康。經常熬夜或長期精神不佳的你，一瓶就補充到所需夠哂方便，由內到外肌膚也自然慢慢變得白嫩彈潤啦～

適合人士：維持肌膚健康、服用多款補充劑人士

美白度：★★★

推薦度：★★★★

性價比：★★★★

Chocola BB - 膠原蛋白美白120粒 (40日份量) (日本內銷版) （原價：$280）

優惠價：$125（最多可使用6,200積分，抵消 $62現金）

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FANCL - 無添加亮白營養素美白丸

FANCL - 無添加亮白營養素美白丸 180粒 (30日份)

講起美白產品又點少得FANCL，這款新配方美白丸更有能促進美白營養於體內的循環及吸收，當中的酶改性橙皮苷更有效修護受紫外光影響的肌膚，而含有朝鮮薊精華可有助阻截色斑形成，能令美白效果更明顯。這款無添加配方相對較為安全溫和，所以服用見效的時間也相對較長，所以對於肌膚本身偏白卻想要改善肌色不均勻、提升透亮感的女生，相對會比較適合！



適合人士：提升肌膚透亮感、肌色不勻或容易變深的人士

美白度：★★★

推薦度：★★★

性價比：★★★

FANCL - 無添加亮白營養素美白丸 180粒 (30日份) （原價：$330）

優惠價：$120（最多可使用6,000積分，抵消 $60現金）

優惠連結：https://bit.ly/3mVz9tz

FANCL - 袪斑亮白美肌營養素飲料

FANCL - 袪斑亮白美肌營養素飲料 30ml X 10支

對於不喜歡吞服藥丸膠囊，又很需要美白的你，能以飲料的方式口服並達致效果，真是一大福音啊！FANCL袪斑亮白美肌營養素飲料主打抗斑淨白，阻攔黑色素形成，加速黑色素淡化，同時可修護受紫外線傷害的肌膚狀況。最重要它是清新的西柚味，喝下去不會有難聞的味道，每日1支30ml，細細支拎出街飲都好方便，但1盒只有10日量格價就相對比較貴了。

適合人士：開始出現色斑及黑色素沈澱的人士

美白度：★★★

推薦度：★★★★

性價比：★★

FANCL - 袪斑亮白美肌營養素飲料 30ml X 10支 （原價：$498）

優惠價：$202（最多可使用10,100積分，抵消 $101現金）

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TRANSINO - 第一三共 淡斑去黑色素美白丸

TRANSINO - 第一三共 淡斑去黑色素美白丸 120粒

在眾多美白丸品牌當中，對「第一三共」可能會比較陌生，但它是世界上第一款袪斑口服劑，可謂是女生們的「袪斑恩物」！除了能美白提亮、均勻膚色外，最特別是能緩和老人斑、肝斑、斑疹等色素沈澱問題，與其他一樣蘊含維他命C的美白產品相比，在改善肌膚健康效果更為顯著，令肌膚更亮白。

適合人士：有老人斑、肝斑、斑疹等問題人士

美白度：★★★

推薦度：★★★★

性價比：★★★★

TRANSINO - 第一三共 淡斑去黑色素美白丸 120粒 （原價：$267）

優惠價：$123（最多可使用6,100積分，抵消 $61現金）

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Unichi - 煙酰胺精華美白小熊軟糖

Unichi - 煙酰胺精華美白小熊軟糖 - 玫瑰果味 60粒

對於初次嘗試口服美白產品，美白軟糖相對較容易接受，淡淡的玫瑰果香味，隨時隨地輕鬆食一粒！但當然成份也要挑選有效的配方。Rosa Prima 的玫瑰果復合軟糖含有高濃度的優質玫瑰果提取物和多種維生素，包括煙酰胺、高維生素 C 和 E，刺激細胞及膠原蛋生長，有助改善膚色、提升修復力及彈性！不過相對今次介紹的美白產品來說，美白效果則相對較低，當作補充

適合人士：初次嘗試口服美白產品人士

美白度：★★

推薦度：★★★

性價比：★★★

Unichi - 煙酰胺精華美白小熊軟糖 - 玫瑰果味 60粒 （原價：$234）

優惠價：$108（最多可使用5,400積分，抵消 $54現金）

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Shiseido 資生堂 - 新版膠原蛋白丸

Shiseido 資生堂 - 新版膠原蛋白丸 126粒

肌色要維持透亮無瑕，骨膠原維持肌膚健康不可缺少的營養元素，美白之外都要阻止骨膠原流失！Shiseido 資生堂新版膠原蛋白丸以低分子魚骨膠原為主，有助皮膚組織中膠原纖維形成，減淡皺紋、提升緊緻度，防止肌膚老化。平衡油脂分泌促進肌膚細胞新陳代謝，避免肌膚水份流失及提早老化現象。每日服用6粒21份量，原價相對較貴，美白效果亦較其他美白品低。

適合人士：輕熟肌人士

美白度：★★★

推薦度：★★★★

性價比：★★★

Shiseido 資生堂 - 新版膠原蛋白丸 126粒 （原價：$620）

優惠價：$164（最多可使用8,200積分，抵消 $82現金）

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Shiseido 資生堂 - EXR膠原蛋白丸

Shiseido 資生堂 - EXR膠原蛋白丸 (加強版) 126粒

同樣也是膠原蛋白美肌補充丸，這款加強版含有更豐富的膠原蛋白，添加雙重美容專利成分，再配合透明質酸、輔酶Q10、維他命 B2、維他命 B6、維他命 C、維他命 E等11種美容輔助成分。長期服用補充所需營養，就可以讓肌膚回復彈性，幼紋都減少，維持逆齡狀態！

適合人士：幼紋、肌膚缺水或熟齡肌人士

美白度：★★★

推薦度：★★★★

性價比：★★★

Shiseido 資生堂 - 新版膠原蛋白丸 126粒 （原價：$735）

優惠價：$280（最多可使用14,000積分，抵消 $140現金）

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Shiseido 資生堂 - 高美活膠原蛋白粉

Shiseido 資生堂 - 高美活膠原蛋白粉 126g (日本內銷版)

有時候美白美肌品，最怕味道會有腥味，但混入飲料或是湯中服用，接受度就會大大提升啦～新添加專利7種嚴選配方，獨有越橘及餘甘子果美容專利成分，特細份子骨膠原更易吸收，提升肌膚防禦能力，同時緊緊鎖住骨膠原！每日一匙混入飲品中，充分提供零脂肪 5000mg骨膠原，1個月內提升肌膚亮白健康度可謂是非常方便快捷的方法。

適合人士：更易接受沖劑、保養肌膚健康人士

美白度：★★★

推薦度：★★★★

性價比：★★★★

Shiseido 資生堂 - 高美活膠原蛋白粉 126g (日本內銷版) （原價：$435）

優惠價：$102（最多可使用5,100積分，抵消 $51現金）

優惠連結：https://bit.ly/41zKTRo更多精選美白美肌產品要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！