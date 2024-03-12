化妝水2024｜10款好用化妝水推薦：乾燥敏肌、油痘粉刺通通KO！

貪靚是每個女生的專利，而臉部肌膚就最需要保養！護膚程序大多女生都會懂，但原來清潔後最基本的爽膚水只是化妝水的一種？近年更出現人氣熱賣的「健康水」，不少女生都大讚只需濕敷10分鐘就即時見到透亮好膚質，到底功效與一般化妝水的差別是甚麼呢！即睇化妝水小知識，同時挑選適合自己膚質的精選化妝水入手，在轉季時分為肌膚「補補水」啦！



網友KOL都力推！ 10款各類膚質都適用的人氣化妝水

化妝水爽膚水大不同？

日常的保養都是在清潔後塗上爽膚水，但有時又會稱爽膚水為化妝水，到底是否功能相同的產品呢？其實化妝水主要用於清潔後，而爽膚水則是當中的類別之一，以下就介紹不同「水」的功效啦！

化妝水：除去皮膚污垢，抑制油脂分泌過剩，保持角質層水分， 一般膚質或油性肌適用。

爽膚水：清爽不粘膩、調理肌膚角質層，更易吸收後續使用的護膚品，也可用作妝前保濕。

保濕水：由其適合轉季或肌膚乾燥時為肌膚補水，也可以在敷面膜前打底，保濕功效level up！

精華水：有深層滋潤的功效，營養成分也較多，特別適合輕熟肌使用。

健康水：針對出油痘痘肌與乾燥缺水膚質，同時可濕敷作即時急救、保濕提亮！

人氣熱賣美肌水：爽膚精萃液健康水

Albion - 爽膚精萃液健康水 330ml

對這個品牌會陌生沒關係，但是不得不入手他們討論度極高的健康水，短時間速效解決各種肌膚困擾，連小編都忍不住入手了～蘊含獨家有機北之薏仁油，搭配3大植物萃取精華，用後色斑明顯減淡，臉上瑕疵變少，提亮保濕同時又能抑制黑色素，作濕敷或保濕噴霧也可以，隨時隨地展露最柔嫩健康的光澤肌啦！

Albion - 爽膚精萃液健康水 330ml (原價：$998)

限時優惠價：$423（最多可用 8,400積分，抵消 $84 現金）

KOL強推打底精華水：ALBION Flora Drip 白神水純白鞠精華化妝水

ALBION - Flora Drip 白神水純白鞠精華化妝水 160ml

同樣來自ALBION的「白神之露」才是王道！不少美妝KOL都大推的「白神之露」純白鞠精華化妝水，光從高級米白色的瓶身就已經很有質感。以麴菌發酵的精華，濃稠質地達致高保濕度，滲透力極高！小編送你小秘訣，只需於滲透乳、健康化妝水後使用，搭配化妝棉或倒在手心輕拍塗抹全臉，3滴就令肌膚變得「水潤澎澎」，用後也不怕出現暗粒問題，絕對是長年必備的保養品之一！

ALBION - Flora Drip 白神水純白鞠精華化妝水 160ml (原價：$1,233)

限時優惠價：$628（最多可用 12,500積分，抵消 $125 現金）

敏感肌最愛：Curel 保濕化妝水

Curel 保濕化妝水

來自日本的Curel成分不刺激而且很保濕，價格也相當親民！保濕成分「桉樹精華」能深入滲透至肌膚角質層，溫和注入豐富水分，解決乾燥不適問題，回復水潤狀態！同時這款爽膚更配合不同膚質需要，分別有質地清爽的輕柔保濕、透徹水潤的深層保濕，以及豐盈滋潤的極致保濕。每天使用肌膚都有煥然一新的感覺！

Curel - 保濕化妝水 150ml (原價：$160)

限時優惠價：$99（最多可用 1,900積分，抵消 $19 現金）

油痘肌神仙水：IPSA 流金水生肌水源素

IPSA - 流金水生肌水源素 200ml

IPSA皇牌的流金水曾成為一時熱話，不少人用後都表示膚質變得細緻平滑！主要用於潔面後作柔膚功效，而對於油痘肌可以說是急救恩物，網民大推的濕敷法不單可舒緩痘痘，連續暗粒粉刺問題變少，膚質也大大改善～

IPSA - 流金水生肌水源素 200ml (原價：$435)

限時優惠價：$199（最多可用 3,900積分，抵消 $39 現金）

擊退敏感泛紅：Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水

Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml

肌膚在轉季時特別容易敏感，痕癢泛紅問題令相當人懊惱！Kiehl's人氣皇牌之一的金盞花水為肌膚鎮靜，紓緩泛紅敏感症狀，同時更可溫和清潔保濕，並均衡調理肌膚的油脂，有效舒緩泛紅敏感的肌膚困擾。

Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml (原價：$750)

限時優惠價：$325（最多可用 6,500積分，抵消 $65 現金）

抗污染損害物：Fresh 紅茶酵素抗污染精華水

Fresh - 紅茶酵素抗污染精華水 250ml

Fresh 紅茶酵素抗污染精華水，以皇牌成分Kombucha（紅茶酵素）作為核心成分，做好防禦，阻隔、中和及消除污染物的損害，保護肌膚對抗藍光。用後肌膚保持柔滑、滋潤，即時飲飽水！

Fresh - 紅茶酵素抗污染精華水 250ml (原價：$920）

限時優惠價：$420（最多可用 8,400積分，抵消 $84 現金）

舒緩柔潤肌膚：LANCOME 溫和柔顏爽膚水

LANCÔME - 溫和柔顏爽膚水 400ml

LANCÔME溫和柔顏爽膚水提供8大全方位效能: 保濕、光滑、飽滿、舒適、淨化、舒緩、降紅、提亮。乳狀的化妝水能溫和卸妝及去除表面污垢，能徹底清潔，配方注入了注入高效成分、不刺激，全面呵護脆弱敏感的肌膚，令肌膚變得更柔軟、舒適。

LANCÔME - 溫和柔顏爽膚水 400ml (原價：$525）

限時優惠價：$238（最多可用 4,700積分，抵消 $47 現金）

美白淡紋首選：資生堂全效美白抗紋滋潤健膚水

資生堂 - 全效美白抗紋滋潤健膚水 (滋潤型) 150ml

女生最怕衰老痕跡現形，要逆齡就要盡早！資生堂全效美白抗紋滋潤健膚水特別針對因年齡增長而減少的彈潤感，為肌膚增益膠原蛋白，更顯年輕潤滑！蘊含卓效提亮成分4MSK，深入肌底改善不均暗沉膚色，阻隔色斑浮現，讓肌膚由內至外無瑕透亮。

資生堂 - 全效美白抗紋滋潤健膚水 (滋潤型) 150ml (原價：$780）

限時優惠價：$335（最多可用 6,700積分，抵消 $67 現金）

回復清爽活力肌感：LA MER 醒膚水

LA MER 醒膚水

被譽為貴婦級保養品的LA MER，這款保濕型醒膚水價錢相對友好！醒膚水含專利活膚精華，吸收力超快好推，塗後清爽無負擔，具有舒緩、水油平衡的調理功效，潔面後使用喚醒肌膚健康活力，瞬間散發彈滑潤澤好膚感～

LA MER - 醒膚水 200ml (原價：$850)

限時優惠價：$489（最多可用 9,900積分，抵消 $99 現金）

深層潤澤、緊致毛孔：Cle de Peau 鉑鑽凝亮柔膚水

Cle de Peau - 鉑鑽凝亮柔膚水 170ml

被譽為貴婦級保養品的Cle de Peau，作為專櫃保養品的功效與價格，這款柔膚水的性價比也相當不錯！這款柔膚水含雙重透明質酸成分，質地輕透好推易吸收，達致深層水分潤澤及緊致毛孔。塗後清爽無負擔，提升肌膚修護力，潔面後使用喚醒肌膚活力～另有「基礎保養精華乳液組」3件裝，套裝包含柔膚水、日間防曬活膚乳液及夜間修護乳液，由日至夜呵護滋養每吋肌膚！

Cle de Peau - 鉑鑽凝亮柔膚水 170ml (原價：$1,368)

限時優惠價：$545（最多可用 10,900積分，抵消 $109 現金）

立即查看更多美妝護膚優惠，重現天使透亮肌▶http://bit.ly/3Z4ukvM◀

又心郁郁想買嘢？即玩▶購物狂指數測試 ,完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！