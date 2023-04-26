母親節花束2023手作更具心意！10+工作坊：皮革布碎再造成康乃馨

母親節花束手作2023｜母親節都會送花束，向母親傳遞愛意。但若每年都千篇一律，感覺欠缺新意，少了點誠意，因此不妨轉轉方式，以另類花束表達感謝，同時自己還可享樂其中。每逢母親節，花束價格都較昂貴，與其花一筆錢買花，不如以差不多價錢，送樣實用的花束禮貌。以下推薦12個母親節花束手作坊，不僅在製作過程中能夠舒壓，而且可以送上特別的驚喜禮物。



母親節花束手作推薦一：皮革康乃馨禮盒手作班 $686.4（原價$780）

購買方法：PINKOI

除了鮮花束，透過皮革製作花束，還可提升高貴優雅感，擺放當眼處絕不失禮。曾經在小市集裡，遇過JK Collection的攤檔，非常佩服對方的創意，可將一條幼皮帶，扭成不同的花卉，甚至是各種小動物，色調運用也好看，予人知性女生的感覺。手工班會將平面皮革，拼湊成立體花辮，再加以製作及上色花蕊，驟眼看像真度高。

地址：新蒲崗六合街23號萬昌中心25樓05室



母親節花束皮革康乃馨禮盒手作班 (IG@jk_collection1314)

母親節花束手作推薦二：牛仔玫瑰花體驗 $150/1支；$320/3支

購買方法：PINKOI

日常不時替換牛仔褲，直接丟掉又感可惜，不妨將牛仔褲升級再造，做出精緻的玫瑰花。藍玫瑰象徵珍貴罕見的愛，透過牛仔布花，可向母親傳遞感恩之情。品牌牛布院擅長將牛仔布改造，重製成多款實用小物，包括帽子、電腦袋及卡片套等，而牛仔玫瑰花體驗，不需經車縫製作，而且過程簡單，即使是不擅小手工的人也能參與。

地址：西九龍中心蘋果商場6樓6039號舖



母親節花束牛仔玫瑰花體驗 (Pinkoi)

母親節花束手作推薦三：日式染布花工作坊 $650

購買方法：KLOOK

在製作母親節禮物期間，還可沉澱內心，讓自己尋回平靜療癒的感覺。不時展示各藝術主題的Ubudeco畫廊，將推母親節限定工作坊，將一片片白色碎布，慢慢染成漸變色，再拼接成仿真度高的康乃馨，連筆者同事看後，也大讚超美。若想更易收藏的話，工作坊亦會將染布花，放進香水瓶內，締造優雅華麗的感覺。

日期：2023年5月6、13日

地址：中環元創坊A座S407室



母親節花束日式染布花工作坊 (IG@ubudeco)

母親節花束手作推薦四：韓式裱花杯子蛋糕工作坊 $420（原價$560）

購買方法：KLOOK

若想送實用性高的花束，食物是個永不失手之選。28 Art Bake提供韓式裱花杯子蛋糕工作坊，教授製作海綿蛋糕及豆蓉，導師亦不私藏裱花的技巧，讓杯子蛋糕上的花更為立體。

地址：觀塘巧明街萬年工業大廈10樓C7室



母親節花束韓式裱花杯子蛋糕工作坊 (IG@28artbake)

母親節花束手作推薦五：輕粘土花禮工作坊 $225（原價$450）

購買方法：KLOOK

相較製作蜜蠟花，輕粘土感覺較易製作，即使失手也可以補救。工作坊採用日本Deco輕粘土製作，手感舒適療癒，配合簡單的素材，締造優雅的感覺。工作坊亦採4人小班教學，可更易跟上進度，製作出更美的禮物。

地址：觀塘偉業街221號,美德工業大廈A座10樓B05



母親節花束輕粘土花工作坊 (klook)

母親節花束手作推薦六：永不凋謝的LEGO花束

愈多人喜歡LEGO的手作，將細小的方塊堆疊，拼湊成華麗的卡通或物品，完成後會有莫大的滿足感。今年母親節，LEGO亦有推出兩組花束，除了拼接，也能發揮創意，調整花莖及花瓣的位置，間中也可轉動花朵的位置，擺放出不同的插花造型。

母親節LEGO花束 (LEGO提供)

母親節花束手作推薦七：玫瑰蜜蠟花玻璃瓶工作坊 $650

購買方法：PINKOI

若想弄出《美女與野獸》中，玻璃瓶玫瑰花般的感覺，可嘗試這蜜蠟花工作坊。課程將教製作玫瑰蜜蠟花瓣及組裝方式等，同時最後可放瓶底鋪上繡球花瓣，讓整體感覺更為豐富。蜜蠟花玫瑰看來層次感十足，用色也很和諧，非常適合放在書桌上作擺設。

母親節花束玫瑰蜜蠟花工作坊 (Pinkoi)

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