母親節2023｜10大凍齡靚媽女星　陳茵媺生3胎身形沒走樣全靠1招

母親節2023｜一年一度的母親節又快到了，大家趕快藉著節日跟媽媽說句母親節快樂，答謝她的養育之恩吧！娛樂圈中有不少女星已榮升為媽媽，她們即使已為人母仍然保養得宜，凍齡樣貌與身形令人很羡慕，一起看看圈內10大涷齡靚媽女星吧！



母親節2023｜凍齡靚媽女星1. 陳凱琳

陳凱琳與鄭嘉穎這一對一向是圈中數一數二的模範夫妻，兩人於2018年在峇里島舉行婚禮，他們在婚後第二年誕下長子鄭承悅（Rafael），再在2020年誕下二子鄭承亮（Yannick），今年1月再誕下第三胎囝囝Carlos，一家五口相當幸福恩愛！現年31歲的陳凱琳多年來一直保持著纖瘦的身形，即使已育有3個兒子，身形都未見有走樣！

母親節2023｜凍齡靚媽女星1. 陳凱琳（ghlchan＠IG）

母親節2023｜凍齡靚媽女星2. 陳茵媺

陳茵媺與陳豪這一對同樣是演藝圈中的模範夫妻，兩人於2013年在巴黎舉行婚禮，婚後育有兩子一女，為了專心照顧子女，陳茵媺近年亦淡出幕前，成為了全職媽媽。不過即使他們已育有三個子女，仍然會特意安排二人世界的時間，為愛情保鮮！作為三孩之母，陳茵媺仍然保養得宜，秘訣原來與照顧子女有關？陳茵媺經常笑言，照顧小朋友好比做運動，作為一位母親，不時要跟著子女到處跑，身形也或許是因此而變得苗條吧！

母親節2023｜凍齡靚媽女星2. 陳茵媺（aimeechan_official@IG）

母親節2023｜凍齡靚媽女星3. 徐菁遙

現年38歲的徐菁遙（徐淑敏），於2009年與商人黃浩結婚後誕下3女兒，即使已是三女之母，身材、外貌依然保養得宜，早前她在社交平台上分享了與13歲大女一起玩瑜伽照片，兩人似姊妹多過母女，封徐菁遙為「逆齡靚媽」也絕不誇張！

母親節2023｜凍齡靚媽女星3. 徐菁遙（sukichui_wee＠IG）

母親節2023｜徐菁遙早前她在社交平台上分享了與13歲大女一起玩瑜伽照片，兩人似姊妹多過母女！（sukichui_wee＠IG）

母親節2023｜凍齡靚媽女星4. 孫藝珍

韓劇《愛的迫降》中的CP孫藝珍和玄彬從拍拖、結婚到公布懷孕喜訊都成為了全城佳話，孫藝珍於去年11月順利誕下了兒子「小甜豆（알콩이）」。孫藝珍在產後極速修身拍攝廣告，成為人母後的她魅力依然！

母親節2023｜凍齡靚媽女星4. 孫藝珍（yejinhand＠IG）

母親節2023｜孫藝珍於去年11月順利誕下了兒子「小甜豆（알콩이）」。（yejinhand＠IG）

母親節2023｜凍齡靚媽女星5. 林依晨

台灣女星林依晨於2015年跟圈外男友林于超結婚，兩人因國籍及工作關係長時間分隔兩地，所以遲遲都未有懷孕的消息，直至2021年終於證實懷孕，更在同年10月誕下女兒，據悉林依晨一直在嘗試人工受孕，反覆地打針、取卵，終於成功懷孕，粉絲們也為她感到相當高興！

母親節2023｜凍齡靚媽女星4. 林依晨（linyichen.ariellin@IG）

林依晨於2021年終於證實懷孕，更在同年10月誕下女兒。（linyichen.ariellin@IG）

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