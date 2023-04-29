母親節2023｜母親節活動10+提案　以盛宴、陪伴行動聊表心意

母親節2023｜母親節活動十大推介！母親節做咩好？母親節送什麼？媽媽在我們日常生活中擔當相當重要關鍵，事無大小的生活細節都由她一手包辦，適逢5月14日正是母親節，除了購買禮物、花束之外，有沒有其他方法慶祝母親節呢？



日本曾有一個問卷調查訪問了300名媽媽，了解他們收過最開心的禮物，或者最想收到的禮物是甚麽，當中發現活動、共享時光的禮物佔多數！

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母親節禮物排行榜1. 信/感激字句

母親節禮物排行榜2. 親手畫的畫

母親節禮物排行榜3. 花

母親節禮物排行榜4. 高級食品

母親節禮物排行榜5. 記著她的喜好、平常的對話而送的心意

母親節禮物排行榜6. 按摩、美容券

母親節禮物排行榜7. 化妝品/香水

母親節禮物排行榜8. 首飾

母親節禮物排行榜9. 吃飯邀請

母親節禮物排行榜10. 旅行邀請



既然對於媽媽來說，禮物的價值並不在於價錢高低，反而是令媽媽暖心，能表達出記著她的喜好、在日常中亦有了解到她的需要，不妨擅用一個假期、共同創造美好的回憶，一同重拾童孩時共遊的感覺，只是今次角色對調，由你主導！不妨試試在共同活動過程中表達感激、簡單的擁抱，在母親節活動10大提案中以行動聊表心意吧！

母親節活動提案1. 香港柏寧酒店 Park Lane PLAYT 母親節靈芝蟲草滋養美食盛宴

母親節活動提案1. 香港柏寧酒店 Park Lane PLAYT 母親節靈芝蟲草滋養美食盛宴（香港柏寧酒店）

購買方法：kkday｜Klook

媽媽照顧我們的一日三餐，在母親節的日子中就讓她好好休息一天吧，女人最重要補身，除了湯水之外，靈芝蟲草亦可以滋陰養顏、延緩皮膚衰老！而柏寧酒店與香港保健品品牌維特健靈攜手合作，即日起至2023年5月31日（5月13-14日除外）為母親節所推出的「靈芝蟲草滋養美食盛宴 ｜和牛 鮑魚 生蠔海鮮自助晚餐」就非常合適一眾媽媽，採用了純野生五色靈芝及加強配方知音蟲草的萃取精華入饌，設計出多款美味可口的菜式。

另外若於5月13、14日晚上享用自助晚餐，柏寧酒店更會贈送維特健靈純野生五色靈芝 (10粒裝)及加強配方知音蟲草(10粒裝) ，為母親們送上祝福。

母親節活動｜香港柏寧酒店 Park Lane PLAYT 母親節靈芝蟲草滋養美食盛宴



日期：即日起至2023年5月31日（5月13-14日除外）

地點： Park Lane Hotel - PLAYT 香港銅鑼灣告士打道310號



母親節活動提案2. Cath Kidston X The Mixing Bowl 母親節限定英式下午茶烘焙班

想親手送上驚喜，中菜又怕自己無法控制、西菜又怕媽媽不合胃口？要不然送上簡單入口，不失打卡感的甜點吧！這次 Cath Kidston 邀請 The Mixing Bowl 攜手合作， 舉辦極具特色的烘焙課程，靈感來自經典印花元素，讓大家能夠享受一個充滿溫度的英式下午茶時光！

是次工作坊將於2023 年 5 月 13 日和 5 月 14 日舉辦，上午及下午各一堂，共四節，可於 The Mixing Bowl 網站中報名，大家可以單人或2人同行方式報名。課堂後亦有英式茶點提供，如手指三明治、糕點、英式茶及咖啡，大家亦可即場享用自己的烘焙成品！

母親節活動｜Cath Kidston X The Mixing Bowl 母親節限定英式下午茶烘焙班



日期：2023 年 5 月 13 日和 2023 年 5 月 14 日

時間：10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:30 (每節 2 個半小時)

地點：The Mixing Bowl - 上環文咸東街 22-26 號柏廷坊 23 樓



單人參加費用為 HK$850（費用包括一個 Cath Kidston 禮品包(價值 HK$760)：圍裙、 馬克杯、以及一套兩件的茶巾 ）

二人同行費用為 HK$1,400（費用包括一個 Cath Kidston 禮品包(價值 HK$1,270)：兩條圍裙、兩個馬克杯、以及一套兩件的茶巾）

*9 歲以下小朋友免費參加，即以 1 人(HK$850)報名費登記



母親節活動提案3. 置地文華東方酒店水療按摩

媽媽平日處理眾多家務，加上身兼數職，工作以及日常的負擔令到她們不免頸緊膊痛！不過香港地少人多，未必每個人家中都可容納到按摩椅的存在，大家可以善用母親節這個機會，以愜意水療共度母親與女兒的私密時刻！置地文華東方酒店為犒賞媽媽的辛勤與照顧，推出一系列以療癒滋潤的護理及按摩療程。另外大家亦可以以優惠價港幣4,560+元，體驗雙人傳統火山泥粉拉蘇爾（Rasul）的護理專案，一同於私密蒸氣房內約會，邊體驗享受火山泥排毒喚膚攻效，一邊談心共度時光，留下珍貴回憶！

母親節活動提案3. 置地文華東方酒店水療按摩（置地文華東方酒店）

大家只要於5月期間預約60分鐘Bastien Pedicure專業足部療程，即可免費獲贈額外20分鐘Black Diamond Scrub黑鑽磨砂護理體驗。

母親節活動｜置地文華東方酒店水療按摩



地點：中環干諾道中5號 香港文華東方酒店5樓



母親節活動提案4. 名勝世界壹號郵輪 Resorts World Cruise

購買方法：kkday｜Klook

童孩時，媽媽總會帶我們四出尋找玩樂點，由附近公園、商場佈置到主題樂園我們都玩得不亦樂乎。但是若然外出旅遊，要負責的部分可不少，想省心、玩得開心？大家可以踏上設計大膽的全新遊輪「名勝世界壹號郵輪 Resorts World Cruise」，這個雖然是全亞太地區航速最快的郵輪，但船上絕對不會東搖西撞，船上由早午晚餐及下午茶到一站式玩樂體驗都有提供到，大家可以盡情在船上探索、愜意放鬆。

母親節活動提案5. 昂坪360 齋菜積福共樂

購買方法：kkday｜Klook

母親節活動提案5. 昂坪360 齋菜積福共樂（圖片來源：旅遊發展局）

相信不少女生的母親都有信奉佛教、道教等，初一、十五吃齋已是家常便飯，不妨就著母親節，一同來個「靈修之日」吧！而昂坪360亦有推出全新、全景纜車Crystal+，25分鐘車程晶瑩剔透的水晶纜車，視野景觀超過8成，能夠毫無阻隔地欣賞高清美景，將東涌灣、大嶼山、昂坪山頂的壯麗景色盡收眼底！到達後更可步行10分鐘，即可到達聖天壇大佛和寶蓮禪寺，享受佛門清淨與齋菜膳食。

母親節活動｜昂坪360 齋菜積福共樂



纜車開放時間：10:00 - 18:00

地點：香港大嶼山東涌達東路11號昂坪360東涌纜車站



母親節活動提案6. 香港天際100 Sky100

購買方法：kkday｜Klook

香港的夜景都享負盛名，無論是港島區璀璨燈飾，還是九龍區的萬家燈火，都亮麗奪目，但原來黃昏時間時，海上波光粼粼，被陽光染上光暈，仿似鋪滿了點點黃金，閃爍奪目。除了在尖沙嘴海旁欣賞維多利亞港的天際線與日落景色之外，亦可以在全港唯一能360度鳥瞰四面八方的Sky100 室內觀景台，將維港、港島、九龍和新界盡收眼底，欣賞美景之後可以在393米高空品嚐 Café 100 美食套餐 ，大家可以坐享美食美景雙重享受同時，向媽媽直接表達感激説話，令她們感動！

母親節活動｜ 香港天際100 Sky100



地點：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓



母親節活動提案7. 繼續寵愛・張國榮紀念展

母親節活動提案7. 繼續寵愛・張國榮紀念展（Timable）

要數說長輩們的共同回憶，梅姐梅艷芳（Anita）、哥哥張國榮（Leslie）、四大天王黎明等都能夠勾起他們的情感！除了陪伴、送上花束、禮物，為媽媽們重溫回憶亦是一個相當難忘的美事，當年風靡一時的一代巨星張國榮逝世20週年，而「繼續寵愛・張國榮紀念展」中展覽是「香港流行文化節2023」前奏節目之一，透過Leslie 的私人珍藏、精心設計的展場及一張張觸動人心的舊照片，免費進場回顧哥哥的魅力、演藝成就及其影響。

母親節活動｜繼續寵愛・張國榮紀念展



日期：3月29日(週三) - 10月9日(週一)

地點：香港沙田文林路1號 香港文化博物館 二樓



母親節活動提案8. 懶人露營 Glamping

購買方法：kkday｜Klook

母親節活動提案8. 懶人露營 Glamping（《光露營就很忙了》劇照）

近年露營風氣正盛，不能不去作為懶人露營又具有特色「打卡點」的Glamping！近年的懶人露營主題多多，例如星空帳幕 （充氣泡泡屋）、船屋露營、露營車、樹屋露營、汽車露營等等，非常合適想享受美景而又未能夠完全適應户外環境的大家，能夠兩手空空，只需準備個人物品即可親親大自然，能夠安在帳幕當中享受空調、户外與星星夜景。

母親節活動提案9. A Lux 「Buon Fine Settimana」父母親節週末早午餐體驗

若然母親是個嚐食之人，送上美食體驗定必無錯！而香港中環地中海食府 A Lux 為著父母親節推出一個週末早午餐體驗，當中以「Buon Fine Settimana」週末早午餐體驗為基礎，匯聚世界各地的優質時令食材，獻上不同季節精品，締造幸福美味的家庭回憶。而為母親節專屬的「海鮮拼盤」中薈萃環球海鮮，當中包括時令法國生蠔、日本扇貝、挪威煙三文魚等。

大家享受六道菜（母親節）或五道菜（父親節）早午餐體驗以外，更可尊享額外前菜：頂級「西伯利亞鱘魚魚子醬（10克）及佐料」以及90分鐘無限暢飲一系列無酒精飲品（每位港幣788元）或無限暢飲指定香檳及葡萄酒（每位港幣888元），無限暢飲指定香檳及葡萄酒當中包括廣受米芝蓮星級餐廳的青睞的小農香檳、法國波爾多的白酒「Grand Bellot Blanc 2021」及意大利托斯卡尼的紅酒「Cesari Chianti ‘Principe’ 2020」等。

母親節活動｜ A Lux 「Buon Fine Settimana」父母親節週末早午餐體驗



日期：2023年5月13日至14日及6月17至18日

時間：中午12時至下午3時期間供應

價錢：五道菜（母親節）或四道菜（父親節）每位港幣588元

地點：香港中環都爹利街13號樂成行地庫M2號舖



母親節活動提案10. 澳門 teamLab 超自然空間

購買方法：kkday｜Klook

母親節10大活動提案10. 澳門 teamLab 超自然空間（teamLab ）

工作繁忙又想抽空陪伴家人？週末來個兩日一夜、即日來回的澳門之旅亦是個不錯之選，出遊打卡更可以令人留住回憶。澳門威尼斯人與日本藝術團隊 teamLab聯手打造沉浸式藝術的拍照打卡展覽，大家可以優惠的家庭套票，在佔地5,000平方米，在8米高超巨型作品群中感受數位藝術、在光影之中感受虛實的美感及創意！

母親節活動｜澳門 teamLab 超自然空間



開放時間：星期一至日 11:00-19:00（星期三例休）

地點：澳門路氹城金光大道的威尼斯人度假村 金光會展



母親節活動提案11. 赤柱廣場「Art & Dine Festival」

由即日起至5月28日期間，赤柱廣場中將有一連串偽法國旅遊活動，適合與媽媽攜手來個浪漫之日！

母親節活動提案11. 赤柱廣場「Art & Dine Festival」（品牌提供）

當中以黑白手繪浪漫為主題，當中更以粗線條打造4大打卡點：著名的艾菲爾鐵塔、凱旋門、羅浮宮外，以及巴黎街頭Café。大家在享受浪漫法式氛圍，同時亦可到法式周末市集，包括美酒佳餚、香薰等等，而且市集設有寵物區，不會落下家中每一位重要人物！

母親節活動｜赤柱廣場「Art & Dine Festival」



開放時間：即日起至5月28日

地點：香港赤柱佳美道23號赤柱廣場

