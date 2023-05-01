眼霜推介2023｜10大貴婦至愛抗老眼霜品牌！去眼紋黑眼圈逆齡5歲

眼霜推介2023十大必買！眼部四周的肌膚完全是暴露年齡的地方，眾女星之所以能保持凍齡的美貌，秘密在於她們眼周不只平滑且看不見細紋，故此一定要好好注重眼部皮膚的管理！以下記者分享10款抗老眼霜推薦給大家參考，能夠做到促進肌膚自我更生及改善眼部細紋、黑眼圈的功效，有興趣的女生別錯過以下推介！



10大抗老眼霜推介！迅速拯救黑眼圈+淡化眼紋

眼霜推介 1. LA MER 海藍之謎 眼部精華乳霜 HK$2,040

購買方法：Zalora｜01 MALL

LA MER的產品一直大受歡迎，而她們這款眼部精華乳霜亦是勁具人氣。乳霜蘊含豐富的抗氧化之酸橙茶精華，有效淡化黑眼圈和色素沉澱的問題。另外，產品配方能迅速滲透肌膚，以及舒緩肌膚及淡褪幼紋和皺紋。

眼霜推介 1. LA MER 海藍之謎 眼部精華乳霜 HK$2,040（官方提供）

眼霜推介 2. Elizabeth Arden升級版時空彈力8胜肽緊容眼霜 HK$550

Elizabeth Arden絕對是急救眼紋的恩物！眼霜質地輕盈對眼部肌膚絕無負擔，同時有效改善眼部細紋與魚尾紋，令到眼部肌膚變得緊緻有彈力，瞬間達至逆齡5歲的效果。這款眼霜更是品牌最新推出的產品，搭配創新「膠囊包裹技術」，絕無刺激成份可安心使用。

眼霜推介 2. Elizabeth Arden升級版時空彈力8胜肽緊容眼霜 HK$550 （官方提供）

眼霜推介 3. Clarins 賦活精華眼霜 2 In 1 HK$630

購買方法：Zalora｜01 MALL

CLARINS的產品基本上任何年齡層的女士都照顧到，這款全新賦活精華眼霜 2 In 1，糅合了眼精華及眼霜，不僅令眼部肌膚輕蛋白激增119%，而且有效淡化皺紋，緊緻眼周肌膚。品牌亦曾進行了測試，100%的使用者都認同7天1減淡皺紋、黑眼圈、滋潤修護。

眼霜推介 3. Clarins 賦活精華眼霜 2 In 1 HK$630（官方提供）

眼霜推介 4. Caudalie Vinoperfect 抗黑眼圈眼霜 HK$340

現今新時代女性常專注事業上，不時都會忘記好好照顧自己的肌膚，然而又不時熬夜而形成黑眼圈。Caudalie這款抗黑眼圈眼霜能夠好好擊退各大女士黑眼圈的問題。眼霜採用了獨家專利美白淡斑成分Viniferine葡萄蔓萃取液，效果比維他命C高62倍，而且敏感肌的人士都可安心使用。只要配合特製的陶瓷按摩頭，輕輕一抹，就能夠淡化、提亮及均匀眼周膚色。

眼霜推介 4. Caudalie Vinoperfect 抗黑眼圈眼霜（官方提供）

眼霜推介 5. Helena Rubinstein HR 植物幹細胞再生眼霜 HK$ 860

購買方法：Zalora｜01 MALL

HELENA RUBINSTEIN向來走在高端保養的一席之地，不少人使用過品牌產品的女生都對其讚不絕口。即時錢包大出血，都無阻女士們對品牌的喜愛。經典植物幹細胞再生眼霜以高精準按摩頭，只要一點即能點亮眼周、撫平細紋、妝前亮採打底，亦能改善黑眼圈及眼部浮腫、抑制眼袋出現。

眼霜推介 5. Helena Rubinstein HR 植物幹細胞再生眼霜 （官方提供）

眼霜推介 6. OLE HENRIKSEN「蕉」氣亮澤眼霜 HK$360

購買方法：Sephora｜Zalora

Ole Henriksen是來自美國的天然護膚品牌，這款眼霜是品牌最暢銷的產品，其採用了維他命C及香蕉粒子，即時提亮潤澤並為眼周肌膚調色，且有效擊退黑眼圈及魚尾紋。內含的維他命C的配方更可有助促進皮膚吸收所需營養，長效緊緻滋潤。

眼霜推介 6. OLE HENRIKSEN 「蕉」氣亮澤眼霜 （官方提供）

眼霜推介 7. XOVE 白松露明眸提升緊緻眼霜 HK$1,200

XOVE簡直稱得上為貴婦圈的高奢護膚品牌，不但有「凍齡美魔女」加持，且有不少多名人巨星都有使用。這款眼霜採用了抗氧化配方，有效抑制黑色素積聚，擊退黑眼圈、浮腫、眼袋、皺紋等衰老痕跡，讓雙眼回復年輕神采。

眼霜推介 7. XOVE 白松露明眸提升緊緻眼霜（IG@xove.hk）

眼霜推介 8. SK-II 能量眼霜 HK$ 750

購買方法：Zalora

SK-II的產品毋須多介紹，基本上用過SK-II產品的女士大讚。SK-II 能量眼霜採用獨特Multi-Firm多維緊緻科技，內到外的肌膚都做到細緻、彈潤、強韌的效果。同時可對抗肌膚老化及肌膚初老的現象，讓眼部肌膚持久水潤及光采。

眼霜推介 8. SK-II 能量眼霜 （官方提供）

眼霜推介 9. Clé de Peau 高效煥活眼霜 HK$2,100

購買方法：Zalora｜01 MALL

Clé de Peau這款眼霜採用了前所未有的科研技術，蘊含鳶尾花萃取有效刺激及賦活肌膚，長久使用看到皺紋及鬆弛部位有明顯的改善。另外，配上官方獨特的按摩步驟及眼部按摩棒，更可全面發揮激活肌膚的作用。

眼霜推介 9. Clé de Peau 高效煥活眼霜 （官方提供）

眼霜推介 10. Lancôme 極緻完美玫瑰眼霜 HK$1,210

購買方法：Zalora｜01 MALL

Lancôme基本上每次推出的眼霜，都會令忠實粉絲大感驚喜。這款玫瑰眼霜富含濃郁 Grand Rose Extracts、Pro-Xylane玻色因及角鯊烷成份，有助改善氧化及抗初老。眼霜的輕盈煉乳質地，潤而不油，絕不會讓眼周肌膚帶來額外負擔。

眼霜推介 10. Lancôme 極緻完美玫瑰眼霜 （官方提供）

【眼霜推介2023 Q&A】