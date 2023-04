13款底妝產品推介！5招打造貼服底妝　搽防曬後立即上妝易卡粉？

底妝產品推介|平日化妝,底妝可說是整個妝容的關鍵,但若然出現卡粉情況,分分鐘破壞了整日的興致,連約會見人都沒有勇氣。有美妝博主就在社交平台上分享了5個錯誤上底妝方法,只要避開這些陷阱,就能輕鬆打造出貼服無瑕底妝,女生們也要趕快學下!



底妝錯誤方法1:起皮不處理

皮膚乾燥缺水會令臉部肌膚出現起皮,上底妝前做足保濕鎖水護膚步驟固然重要,但若然沒有妥善處理起皮,上妝時同樣會導致卡粉,建議應先用面霜、精油或潤唇膏在起皮的地方打圈按摩約4分鐘,然後敷5分鐘後洗掉,之後才上底妝。

底妝錯誤方法2:護膚步驟不夠精簡

妝前護膚的確是相當重要,但如果護膚步驟不夠精簡,只會弄巧反拙!有時候覺得臉部肌膚乾燥缺水,就把大量護膚品,爽膚水、乳液、面霜、精華等全都塗上臉,但這樣你會發現上妝後不夠3分鐘就會開始脫妝浮粉,所以妝前的護膚步驟一定要精簡,而且在塗護膚品時要配合按摩,讓肌膚好好吸收!

底妝錯誤方法3:搽完防曬後立即上底妝

要做到肌膚抗衰老,防曬工夫必定要做足,妝前先搽防曬是不少女生的化妝步驟,但原來上完防曬後立即上底妝,很容易令底妝起屑,及令粉底結塊。正確做法應該是先把防曬由內而外地塗抹在臉上,待成膜之後再用一張乾淨紙巾,把臉上的油光輕輕壓走,之後再上底妝。

底妝錯誤方法4:上粉底手法錯誤

上粉底時永遠第一下就塗在臉頰附近毛孔較粗大的位置,之後再疊加遮瑕、高光、胭脂,這樣只會出現嚴重的卡粉問題。美妝博主就指出,一般卡粉的重災區都是在毛孔比較粗大的位置,以及T字位,所以我們上底妝時要先避開臉中,把粉底用量最多的第一步先落在輪廓以下的位置,再用沾濕了的粉撲,從外到內將粉底推開,這樣就能打造出貼服不卡粉的底妝了。

底妝錯誤方法5:未有分區定妝

要令底妝持久不脫粉,定妝是相當重要!定妝時直接用粉撲沾點碎粉,不分區域地拍在臉上,本來貼服的底妝只會再次變得粉感超重!建議做法是用粉撲沾完碎粉後,先在手背拍一拍,然後在鼻翼、眼下及遮過瑕的地方輕輕地按壓,再粉撲上的碎粉揉搓均勻,然後輕按臉頰外邊,再慢慢帶到臉中,這樣出來的妝感就不會太過厚重。

底妝產品推介

女生們也緊記要避開以上5大NG上底妝方法,一起打造貼服無瑕底妝,更有自信示人吧!除了要採用正確的上底妝方法,揀選一款適合自己的底妝產品也相當重要,《01女生》就為大家盤點底妝產品推介!

底妝產品推介1:YSL 限量版高訂皮革明彩輕透亮肌氣墊粉底 HK$665

YSL這款限量版高訂皮革明彩輕透亮肌氣墊粉底採用了全新皮革包裝,包裝設計相當高貴優雅。氣墊粉底含有豐富天然成分,包括錦葵及萬壽菊提取物,有助即時舒緩肌膚,打造出24小時自然水潤光澤底妝。

底妝產品推介2:shu uemura 皇牌 unlimited 無限輕透持妝粉底液 HK$480

shu uemura 皇牌 unlimited 無限輕透持妝粉底液配方蘊含日本大米萃取,特意為亞洲膚色研發出專屬色調,有助打造出輕盈透薄底妝,持久度更高達18小時!

底妝產品推介3:MAKE UP FOR EVER 高清柔霧粉餅 HK$440

MAKE UP FOR EVER 的高清柔霧粉餅,可以為大家帶來24小時的柔霧妝感,而且舒適透氣不侷促,同時具有防水防汗特性,有助打造出不卡粉、不乾裂、不顯紋的自然底妝。

底妝產品推介4:ARMANI beauty 設計師光感粉底液SPF20/ PA+++ 30ml $655

ARMANI beauty 這款設計師光感粉底液,採用的藍珠光訂製配方是針對暗黃膚色人士,有助即時點亮肌膚,配合中至高的遮瑕度,打造出透亮底妝。

底妝產品推介5:RMK 皇牌絲絹粉底液

RMK 的皇牌絲絹粉底液質感透薄,為大家帶來輕盈貼服感。粉底液中蘊含具保濕效果的絲絹精華,可以長時間保持潤澤柔滑。

底妝產品推介6:Lancôme 極緻完美修護氣墊粉底 $715

Lancôme的極緻完美修護氣墊粉底,蘊含3種珍貴精油及玫瑰花瓣精髓,有助打造出水潤亮澤肌膚,看起來更顯明亮年輕!

底妝產品推介7:Cle de Peau 鑽光水凝氣墊粉底

Cle de Peau 鑽光水凝氣墊粉底質地絲滑、水潤,有如精華液般的質感,塗上臉上有助持續保持水潤柔滑。另外氣墊粉底亦採用了持久配方,能有效改善暗啞膚色,整日都保持持久貼服。

底妝產品推介8:M‧A‧C 專業無瑕全方位面部遮瑕筆 HK$340

M‧A‧C 向來追求輕透、持久、方便、完美的底妝,這款專業無瑕全方位面部遮瑕筆是業界首支點按式底妝產品,只需這一支就能完美修正臉上所有瑕疵,而且防水及持久度高,相當方便!

底妝產品推介9:Valentino Beauty GO-CUSHION COLLECTOR高訂輕透氣墊粉底 HK$680

底妝產品推介10:CLINIQUE 勻淨科研亮白淡斑精華粉底液SPF 20/PA+++ HK$350

底妝產品推介11:BOBBI BROWN 蟲草抗氧修護微光蜜粉 $475;蟲草抗氧修護精華粉底液 HK$660

底妝產品推介12:LANEIGE NEO輕透柔霧保濕蜜粉 HK$210;霧感持久NEO Cushion霜 HK$330;NEO霧感持久粉底液 HK$330

底妝產品推介13:RMK 絲漾柔紗定妝蜜粉 HK$350