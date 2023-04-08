13款底妝產品推介！5招打造貼服底妝　搽防曬後立即上妝易卡粉？

底妝產品推介｜平日化妝，底妝可說是整個妝容的關鍵，但若然出現卡粉情況，分分鐘破壞了整日的興致，連約會見人都沒有勇氣。有美妝博主就在社交平台上分享了5個錯誤上底妝方法，只要避開這些陷阱，就能輕鬆打造出貼服無瑕底妝，女生們也要趕快學下！



底妝可說是整個妝容的關鍵，但若然出現卡粉情況，分分鐘破壞了整日的興致，連約會見人都沒有勇氣。（《Doctors》劇照）

底妝錯誤方法1：起皮不處理

皮膚乾燥缺水會令臉部肌膚出現起皮，上底妝前做足保濕鎖水護膚步驟固然重要，但若然沒有妥善處理起皮，上妝時同樣會導致卡粉，建議應先用面霜、精油或潤唇膏在起皮的地方打圈按摩約4分鐘，然後敷5分鐘後洗掉，之後才上底妝。

底妝錯誤方法1：起皮不處理（其實是一只番茄鴨＠RED）

底妝錯誤方法2：護膚步驟不夠精簡

妝前護膚的確是相當重要，但如果護膚步驟不夠精簡，只會弄巧反拙！有時候覺得臉部肌膚乾燥缺水，就把大量護膚品，爽膚水、乳液、面霜、精華等全都塗上臉，但這樣你會發現上妝後不夠3分鐘就會開始脫妝浮粉，所以妝前的護膚步驟一定要精簡，而且在塗護膚品時要配合按摩，讓肌膚好好吸收！

底妝錯誤方法2：護膚步驟不夠精簡（其實是一只番茄鴨＠RED）

底妝錯誤方法3：搽完防曬後立即上底妝

要做到肌膚抗衰老，防曬工夫必定要做足，妝前先搽防曬是不少女生的化妝步驟，但原來上完防曬後立即上底妝，很容易令底妝起屑，及令粉底結塊。正確做法應該是先把防曬由內而外地塗抹在臉上，待成膜之後再用一張乾淨紙巾，把臉上的油光輕輕壓走，之後再上底妝。

底妝錯誤方法3：搽完防曬後立即上底妝（其實是一只番茄鴨＠RED）

底妝錯誤方法4：上粉底手法錯誤

上粉底時永遠第一下就塗在臉頰附近毛孔較粗大的位置，之後再疊加遮瑕、高光、胭脂，這樣只會出現嚴重的卡粉問題。美妝博主就指出，一般卡粉的重災區都是在毛孔比較粗大的位置，以及T字位，所以我們上底妝時要先避開臉中，把粉底用量最多的第一步先落在輪廓以下的位置，再用沾濕了的粉撲，從外到內將粉底推開，這樣就能打造出貼服不卡粉的底妝了。

底妝錯誤方法4：上粉底手法錯誤（其實是一只番茄鴨＠RED）

全臉上底妝方法（其實是一只番茄鴨＠RED）

底妝錯誤方法5：未有分區定妝

要令底妝持久不脫粉，定妝是相當重要！定妝時直接用粉撲沾點碎粉，不分區域地拍在臉上，本來貼服的底妝只會再次變得粉感超重！建議做法是用粉撲沾完碎粉後，先在手背拍一拍，然後在鼻翼、眼下及遮過瑕的地方輕輕地按壓，再粉撲上的碎粉揉搓均勻，然後輕按臉頰外邊，再慢慢帶到臉中，這樣出來的妝感就不會太過厚重。

底妝錯誤方法5：未有分區定妝（其實是一只番茄鴨＠RED）

底妝產品推介

女生們也緊記要避開以上5大NG上底妝方法，一起打造貼服無瑕底妝，更有自信示人吧！除了要採用正確的上底妝方法，揀選一款適合自己的底妝產品也相當重要，《01女生》就為大家盤點底妝產品推介！

底妝產品推介1：YSL 限量版高訂皮革明彩輕透亮肌氣墊粉底 HK$665

YSL這款限量版高訂皮革明彩輕透亮肌氣墊粉底採用了全新皮革包裝，包裝設計相當高貴優雅。氣墊粉底含有豐富天然成分，包括錦葵及萬壽菊提取物，有助即時舒緩肌膚，打造出24小時自然水潤光澤底妝。

底妝產品推介：YSL 明彩輕透亮肌氣墊粉底 HK$665（YSL 提供）

底妝產品推介2：shu uemura 皇牌 unlimited 無限輕透持妝粉底液 HK$480

shu uemura 皇牌 unlimited 無限輕透持妝粉底液配方蘊含日本大米萃取，特意為亞洲膚色研發出專屬色調，有助打造出輕盈透薄底妝，持久度更高達18小時！

購買方法：Zalora

底妝產品推介：shu uemura 皇牌 unlimited 無限輕透持妝粉底液 HK$480（shu uemura 提供）

底妝產品推介3：MAKE UP FOR EVER 高清柔霧粉餅 HK$440

MAKE UP FOR EVER 的高清柔霧粉餅，可以為大家帶來24小時的柔霧妝感，而且舒適透氣不侷促，同時具有防水防汗特性，有助打造出不卡粉、不乾裂、不顯紋的自然底妝。

購買方法：SEPHORA

底妝產品推介：MAKE UP FOR EVER 高清柔霧粉餅 HK$440（MAKE UP FOR EVER 提供）

底妝產品推介4：ARMANI beauty 設計師光感粉底液SPF20/ PA+++ 30ml $655

ARMANI beauty 這款設計師光感粉底液，採用的藍珠光訂製配方是針對暗黃膚色人士，有助即時點亮肌膚，配合中至高的遮瑕度，打造出透亮底妝。

購買方法：Zalora｜selfridges

底妝產品推介：ARMANI beauty 設計師光感粉底液SPF20/ PA+++ 30ml $655（ARMANI beauty 官網）

底妝產品推介5：RMK 皇牌絲絹粉底液

RMK 的皇牌絲絹粉底液質感透薄，為大家帶來輕盈貼服感。粉底液中蘊含具保濕效果的絲絹精華，可以長時間保持潤澤柔滑。

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底妝產品推介：RMK 皇牌絲絹粉底液 $618（01mall 官網）

底妝產品推介6：Lancôme 極緻完美修護氣墊粉底 $715

Lancôme的極緻完美修護氣墊粉底，蘊含3種珍貴精油及玫瑰花瓣精髓，有助打造出水潤亮澤肌膚，看起來更顯明亮年輕！

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底妝產品推介：Lancôme 極緻完美修護氣墊粉底 $715（Lancôme 官網）

底妝產品推介7：Cle de Peau 鑽光水凝氣墊粉底

Cle de Peau 鑽光水凝氣墊粉底質地絲滑、水潤，有如精華液般的質感，塗上臉上有助持續保持水潤柔滑。另外氣墊粉底亦採用了持久配方，能有效改善暗啞膚色，整日都保持持久貼服。

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底妝產品推介：Cle de Peau - 鑽光水凝氣墊粉底（01mall 官網）

底妝產品推介8：M‧A‧C 專業無瑕全方位面部遮瑕筆 HK$340

M‧A‧C 向來追求輕透、持久、方便、完美的底妝，這款專業無瑕全方位面部遮瑕筆是業界首支點按式底妝產品，只需這一支就能完美修正臉上所有瑕疵，而且防水及持久度高，相當方便！

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底妝產品推介：M‧A‧C 專業無瑕全方位面部遮瑕筆 HK$340（M‧A‧C 官網）

底妝產品推介9：Valentino Beauty GO-CUSHION COLLECTOR高訂輕透氣墊粉底 HK$680

底妝產品推介：Valentino Beauty GO-CUSHION COLLECTOR高訂輕透氣墊粉底 HK$680（Valentino Beauty 提供）

底妝產品推介10：CLINIQUE 勻淨科研亮白淡斑精華粉底液SPF 20/PA+++ HK$350

底妝產品推介：CLINIQUE 勻淨科研亮白淡斑精華粉底液SPF 20/PA+++ HK$350（CLINIQUE 提供）

底妝產品推介11：BOBBI BROWN 蟲草抗氧修護微光蜜粉 $475；蟲草抗氧修護精華粉底液 HK$660

底妝產品推介：BOBBI BROWN 蟲草抗氧修護微光蜜粉 $475；蟲草抗氧修護精華粉底液 HK$660（BOBBI BROWN 提供）

底妝產品推介12：LANEIGE NEO輕透柔霧保濕蜜粉 HK$210；霧感持久NEO Cushion霜 HK$330；NEO霧感持久粉底液 HK$330

底妝產品推介：LANEIGE NEO輕透柔霧保濕蜜粉 HK$210；霧感持久NEO Cushion霜 HK$330；NEO霧感持久粉底液 HK$330（LANEIGE 提供）

底妝產品推介13：RMK 絲漾柔紗定妝蜜粉 HK$350