腋下美白、除臭狐5部曲 預防黑色素沉澱 著背心都唔怕舉高隻手
撰文：Goody25
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女生除了在意臉部保養之外，腋下也是很多女生的困擾。腋下最大的問題，不單是肌膚色素沉澱，看起來黑黑的，還伴有異味。
出門想要無袖穿搭，卻又不想露出尷尬的腋下部分，擔心腋下看起來黑黑的煞風景，又擔心腋下異味飄出。這裏給大家一個簡單的腋下護理方法，4個步驟搞定！
5個步驟預防腋下黑色素沉澱、解決異味兼美白，讓你在炎夏無懼穿背心出街！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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Step 1
使用泡沫剃毛液輕輕塗抹在腋下，做清理工作。
Step 2
泡沫剃毛液軟化腋下毛髮後，用除毛刮刀刮掉腋下毛髮，再用小型刮刀除掉漏掉的腋毛。
Step3
準備一台家用激光除毛儀，在腋下進行療程，可以減緩毛髮生長的數量以及數度，而且還可以美白呢。
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Step 4
在隔日，記得因為做了激光除毛不能當日立即做刺激性腋下肌膚保養。等待第二日，給腋下肌膚上磨砂，做磨砂去角質護理。輕輕按摩之後洗掉磨砂膏。
Step 5
準備水楊酸片，敷在腋下除毛位置，可以起到疏通毛孔的作用。最後可以上美白產品，在腋下敷上美白面膜，最後上止汗露即可。
簡單5個步驟，擺脱狐臭以及腋下發黑的尷尬！記得給你身邊有臭狐的閨蜜轉發喲！
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