美白牙貼推薦6款同時解決牙黃牙漬！Crest效果持久、高露潔不傷牙

美白牙貼有用嗎？以下這些美白牙貼推薦真的可以美白牙齒？隨著口罩令取消後，除了要化上好看的妝容外，在展露自信的笑容時，一排潔白的牙齒也是為個人好感度大大提升。但不少女生都喜歡每天一杯咖啡或茶，然而這些深色飲料很容易導致牙齒變黃，要想快速解決這個問題，使用美白牙貼是不錯方法。

這次《01女生》為大家集合了六款美白牙貼，有效去除牙漬，大膽展露自信笑容，其中幾款就連敏感牙齒都可以使用！



美白牙貼推薦1. Crest 3D White 深層美白牙貼 $369/20片

Crest佳齒的潔白牙貼是市面上最常見的選擇，由美國原裝進口並曾獲多款獎項，在北美地區非常受歡迎，引進香港後亦大受不少女生喜愛！Crest研發的特有美白配方，能有效去除表層污垢，對牙黃、牙漬都有明顯美白功效。牙齒美白凝膠貼採用超薄的柔性條帶，能夠緊貼牙齒表面並符合牙齒形狀，不易滑落，每日只需30分鐘，連續14日使用，就能清潔表面污漬及保持牙齒潔白！

美白牙貼推薦2. Crest 3D White專業型深層美白牙貼(連藍光照明) $599／20片

美白牙貼推薦｜Crest 3D White專業型深層美白牙貼(連藍光照明) $599／20片（Crest）

Crest佳齒的專業型深層美白牙貼連同藍光照明儀一起使用，將潔白牙齒效果加倍，10年以上的牙齒污漬都能去除，效果比一般美白牙貼持久，可長達36個月。而藍光照明儀符合人體工學咬合設計，360度安全防水，安全可靠。同樣每日一次，而完整美白療程則10天即可，就能回復潔白牙齒。

美白牙貼推薦3. Lumineux Oral Essentials無害認可美化牙貼 $304.8/28片

美白牙貼推薦｜Lumineux Oral Essentials無害認可美化牙貼 $304.8/28片（iHerb）

Lumineux的美白牙貼採用不刺激無害潔白配方，採用了品牌專利椰子油、鼠尾草油、檸檬皮油等天然成分，來亮白牙齒而不產生敏感性，可安心使用。Lumineux的美白牙貼每日使用30分鐘，品牌稱7天內即可見牙齒明顯變白，敏感牙齒的女生可以選這款！

美白牙貼推薦4. smilelab FLASH 速效系列美白牙貼（急救用）HK$338/10片

美白牙貼推薦｜smilelab FLASH 速效系列美白牙貼（急救用）HK$338/10片（smilelab）

瑞典製造的Smilelab美白牙貼經SGS國際報告證實美白牙貼不含有害成分，及獲美國FDA安全認證，安全不刺激。而這款速效系列美白牙貼，最適合臨時有約會或拍照的女生，每次只需使用15分鐘可即時美白牙齒，並有效去除牙漬、牙菌膜和牙垢，防止細菌增長。而且經臨床測試證實用後，連續使用牙齒可美白約5度色階。

美白牙貼推薦5. Protis普麗斯深層草本美白牙齒貼片（歐盟新配方） NT$659/14片

美白牙貼推薦｜Protis普麗斯深層草本美白牙齒貼片（歐盟新配方） NT$659/14片（Protis）

牙齒只需輕度美白的女生可以選這款，這款美白牙貼由台灣研發製造，採用歐盟核可SC亮白科技，溫和地美白牙齒。這款美白牙貼更獨家添加了紐西蘭草本配方桃柘酚Totarol，可去除齒面的牙菌斑，並抑制牙菌斑形成。而且採用了專利服貼技術，有效包覆上下牙齒，即使牙齒不整齊也能均勻美白。

美白牙貼推薦6. 高露潔光感白天然酵素低敏美白牙貼 HK$299/14片

美白牙貼推薦｜高露潔光感白天然酵素低敏美白牙貼 HK$299/14片（高露潔）

高露潔的光感白天然酵素低敏美白牙貼，很適合想快速美白牙齒，但又擔心刺激牙齒的女生！高露潔的美白牙貼是經100人實測極速美白零酸痛，產品採用了天然活性酵素及牙醫專用美白成分 Hydrogen Peroxide，低敏不傷牙，3天即可見美白效果，但仍需連續使用才能達理想效果。