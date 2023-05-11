洗面乳推薦2023｜10款必備洗面乳：專科、洗卸合一洗出粉刺不繃緊

洗面乳推薦2023｜夏天炎熱易出汗出油，若果不好好潔面，毛孔堵塞、閉口暗瘡等問題都會有機會出現，故此潔面是護膚的重中之重！「01女生」記者分享10款性價比高的洗面乳，有興趣的女生別錯過以下推介！



10大性價比高洗面乳推薦2023！潔面後乾淨又清爽 絕不感到繃緊

洗面乳推薦2023｜1. Dermalogica Micellar Prebiotic Precleanse

Dermalogica一系列的產品向來大獲好評，而這款產品是剛剛5月1日才正式推出，其有效卸除化妝品、防曬乳和面部殘妝，同時可以滋養肌膚，不會造成皮膚過乾的情況。內含燕麥奶成分及木魯星果棕脂，讓皮膚一次做到潔面及護膚的程序。

洗面乳推薦2023｜1. dermalogica Micellar Prebiotic Precleanse （官方提供）

洗面乳推薦2023｜2. CETAPHIL 舒特膚溫和舒敏潔面泡沫

購買方法：01網購｜iHerb｜屈臣氏

夏天臨近，氣候悶熱，臉部容易出汗出油，夏天濕疹亦會容易發作變得搔癢難耐。CETAPHIL的產品向來都是濕疹人士的恩物，這款潔面泡沫做到深層潔淨毛孔污垢，且能夠去除多餘油脂，濕疹人士或敏感肌的人士亦不會出現不適的現象。

洗面乳推薦2023｜2. CETAPHIL 舒特膚溫和舒敏潔面泡沫 （官方提供）

洗面乳推薦2023｜3. Curél 深層控油保濕泡沫潔面乳

購買方法：Zalora｜屈臣氏

Curél是日本銷量No.1敏感肌膚品牌，這款潔面乳有效針對皮脂過剩致皮膚缺水的敏感性肌膚，同時控油兼補水，抗痘時又有效防止皮膚乾燥。

洗面乳推薦2023｜3. Curél 深層控油保濕泡沫潔面乳 （官方提供）

洗面乳推薦2023｜4. Freeplus溫和潔面乳

購買方法：01網購｜屈臣氏

這款潔面乳的特點是富含6種保濕植物精華，又不含Paraben防腐劑、香料、色素、酒精、礦物油等成分。不少用家都表示潔面後，基本上日常毛孔的污垢都可以輕鬆洗淨，且潔面後都不會感到繃緊。

洗面乳推薦2023｜4. Freeplus溫和潔面乳 （官方提供）

洗面乳推薦2023｜5. ATORREGE AD+ 美肌潔面泡泡

購買方法：屈臣氏

這款天然弱酸性納米潔面泡泡可有效深入毛孔充份潔淨污垢，且減少粗糙老化角質堆積。長期使用可增強肌膚透明感及光澤。

洗面乳推薦2023｜5. ATORREGE AD+ 美肌潔面泡泡 （官方提供）

洗面乳推薦2023｜6. SABON 清新瑩亮潔面泡沫

夏天當然希望臉部保持乾淨清爽，SABON這款潔面泡沫糅合死海海水及玫瑰花水，使用後能夠讓肌膚倍感清新爽潔，且適合所有皮膚。

洗面乳推薦2023｜6. SABON 清新瑩亮潔面泡沫 （官方提供）

洗面乳推薦2023｜7. The Ordinary Glycolipid Cream Cleanser

購買方法：Zalora｜Lookfantastic｜The Ordinary

The Ordinary的潔面產品比起護膚品相對冷門，但不少用家使用後都大感驚喜。這款洗面乳一上臉搓揉會變得水潤，且自帶卸妝功能，夏天就能夠輕鬆地卸妝臉上的化妝品。

洗面乳推薦2023｜7. The Ordinary Glycolipid Cream Cleanser （官方提供）

洗面乳推薦2023｜8. BENEFIT The Porefessional Good Cleanup Foam Cleanser

購買方法：Sephora︱Lookfantastic

BENEFIT眉部產品毋須多介紹，品牌於今年上半年新推出的「Benefit PORE CARE毛孔護理系列」，自推出後，不少用家都大讚使用後看到毛孔有明顯縮小。內含紅沒藥醇及鞘脂，有助保留肌膚本身的水分，故此使用後絕不會感到繃緊。

洗面乳推薦2023｜8. BENEFIT The Porefessional Good Cleanup Foam Cleanser （官方提供）

洗面乳推薦2023｜9. Aesop Purifying Facial Cream Cleanser

購買方法：Zalora｜Selfridges︱Lookfantastic︱Ssense

Aesop這款潔面乳蘊含豐富具滋潤效果的脂肪酸，以及有助抗氧化的維他命 E，能溫和保濕，同時潔淨皮膚的污垢及卸除薄妝。

洗面乳推薦2023｜9. Aesop Purifying Facial Cream Cleanser （官方提供）

洗面乳推薦2023｜10. DECORTÉ Phytotune Foaming Wash

購買方法：Zalora｜yesstyle

網上不少人都大讚DECORTÉ這款洗面乳「零差評」，適用於任何膚質的人，甚至孕婦或哺乳期都可安心使用，所以成份既溫和又安全，更曾登上cosme排行榜，果然是名不虛傳！