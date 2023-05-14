化妝教學｜5大顯老常犯地雷　粉底需近頸部膚色、黑眼線是大忌？

化妝教學步驟｜相信不少化妝愛好者，都愛看化妝教學，來學習化妝步驟和技巧。由於化妝講求精緻，故化妝時更易出錯，若然妝容不合自己，或會更顯老，看來老了5年。擁有逾50年化妝經驗的美妝品牌創辦人Ariane Poole及Tricia Cusden，日前分享輕熟齡女生化妝時，常犯的5個地雷，讓大家避開顯老妝容。



化妝教學輕熟齡女生常犯顯老地雷一：淺色粉底易顯老？

不少女生選擇粉底時，都傾向較淺色調，但這樣或會顯蒼老，看來臉無血色，而且與頸部有著很大色差。因此Poole表示，選擇粉底色調時，需貼近頸部膚色而不是面部，以平衡整體色調。她同時補充，可以先在下巴位置試色。若然肌膚變乾燥，Cusden亦指出，眼影會卡在摺痕內，唇膏亦會沾上唇邊，因此建議妝前使用妝前乳，以增加持妝度。

化妝教學｜選擇粉底色調時，需貼近頸部膚色而不是面部，以平衡整體色調。(《Doctors》劇照)

化妝教學輕熟齡女生常犯顯老地雷二：眉毛色變重要

隨著年歲增長，毛髮或變幼細和稀疏，更顯出眉毛的重要，可以平衡整體面型及眼部輪廓。Cusden指出，平日用開的眉筆色號，也要稍為改變，「若選擇與髮色相同，易顯累贅和沉重。灰或金髮色可配搭灰褐色眉毛。」Poole亦認為，在化眉妝時，眉尾的毛髮方向，應要保持橫向水平，而不是向下，「這樣會令眼皮更顯累贅。」

化妝教學輕熟齡女生常犯顯老地雷三：黑眼線讓眼神失焦

若想雙眼看來更大更有神，可以畫上眼線，以添鮮明感覺。Poole特別強調，雖用黑色眼線可添整體銳利感，但同時眼神易看來失焦。因此，她建議使用炭灰或深藍色，為整體展現出柔和的魅力，「一般膚色可配啡或淺橄欖色，較深膚色則適合軍藍及莓果色。」

化妝教學｜雖用黑色眼線可添整體銳利感，但同時眼神易看來失焦。(《閨蜜》劇照)

化妝教學輕熟齡女生常犯顯老地雷四：遮瑕的次序

部分人會覺遮瑕質感厚重，因此化妝時，會先塗遮瑕再粉底。但隨科技進步，Poole表示現時有不少產品，配方都更輕盈，因此建議先塗粉底再遮瑕，讓妝容更貼服和舒適。

化妝教學輕熟齡女生常犯顯老地雷五：胭脂這樣掃添紅潤感

雖然塗粉底後會顯白，但如果不掃胭脂的話，容易看來無神和蒼白，因此在完成妝容前，記得於面頰上掃上胭脂。Poole建議，胭脂位置太高，如蘋果肌等，易讓焦點落在雙眼和雙下巴，因此最好掃在偏右位置。Cusden則舉出另一做法，「我會以水滴型掃上，位置由雙臉的最底位置，向上掃至與雙眼同水平的髮際線上。」