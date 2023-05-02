共用化妝掃險毁容！5大洗掃液推介：$39快速！這款可延長刷子壽命

個人物品不宜與人共用，化妝工具也是，而且都是需要定期清洗！日前一位22歲英國女生於社交平台TikTok分享，她因和朋友共用化妝掃及化妝海綿，慘致臉部受細菌感染，患上嚴重皮疹，將近毀容。其實關於化妝工具的清潔，好多研究和分享都有提到需定期清潔，甚至其中一研究指出使用的化妝掃若2星期不曾清洗，其所帶的細菌比廁所板更多，建議每7至10天要清潔一次。



年輕女生與朋友共用化妝掃險致毁容

日前22歲的英國女子Louaira Dela Cruz日前在社交平台TikTok影片中，指自己臉部出現紅色圓形大片皮疹，範圍主要在嘴邊及下巴，非常嚴重影響外貌。她曾求醫，但當時醫生表示無法判斷其病症。此影片一出隨即引起討論，有網民留言指Louair臉上的紅疹是皮癬，讓她要小心護理。

感染擴散至額頭和面頰

Louaira後來再拍影片更新，紅疹已迅速擴散至額頭和面頰，她表示已確診是患上皮癬，正在接受治療。至於病因和源頭，Louaira猜測是因自己有與朋友共用化妝刷和化妝海綿的習慣，因此受到細菌感染。

化妝工具不宜與人共用 及需定期清潔（《青春紀錄》劇照）

化妝工具不宜與人共用 及需定期清潔

化妝工具都是接觸嬌嫩的臉部，所以都不應該與人共用，而且需要定期清潔、其實關於化妝工具的清潔，很多研究和分享都有提到需定期清潔，甚至其中一研究指出使用的化妝掃若2星期不曾清洗，其所帶的細菌比廁所板更多，會對肌膚造成影響。

化妝工具清潔產品推介1. MAKE UP FOR EVER Instant Brush Cleanser 快速化妝掃清潔液 140ml $180（Sephora）

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MAKE UP FOR EVER的快速化妝掃清潔液採用高效潔淨配方，有效清潔化妝掃上的殘餘物，包括化妝品、灰塵等，而且是無酒精成分，除了可保護化妝掃掃毛外，更能保護大家的肌膚。而且現時的升級版配方更能快速乾透，使用時於棉花上倒上少許清潔液，把掃毛來回掃動，過後將把多餘清潔液用紙巾印乾，化妝掃置於通爽位置吹乾即可。

購買方法：Sephora

化妝工具清潔產品推介2. BEAUTY BLENDER Solid Cleanser HK$145（Sephora）

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BEAUTY BLENDER的美妝蛋好用是無庸置疑的，但品牌的清潔產品同樣很出色，這款Solid Cleanser是由一塊化妝工具清潔皂和帶紋理的矽膠墊組成，有助於去除頑固彩妝。而且清潔皂配方溫和，甚至每天使用都不會傷害化妝掃和化妝海綿。使用方法也很簡單，化妝掃沾上清潔皂，再於矽膠墊上來回掃動，就能清除化妝掃上的殘餘物。

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化妝工具清潔產品推介3. E.L.F. Daily Brush Cleaner 化妝掃清潔液 60ml HK$39（iHerb）

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E.L.F.的化妝掃清潔液採用噴霧式設計，使用方法更方便，只需要噴在化妝掃上，於乾淨紙巾或毛巾上來回掃動，就可帶走殘餘物，過程無須沾水。但這款產品是為快速清潔而設，建議每7-10天要為化妝掃另外再用其它清潔用品進行深層清潔。

購買方法：iHerb

化妝工具清潔產品推介4. M.A.C.化妝掃清潔液 235ml HK$135（M.A.C.）

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M.A.C.的化妝掃清潔液有清潔、消毒及保養化妝掃的功效，尤其此產品的配方可有效延長刷子的使用壽命，而且使用方法方便又快捷，過後還有淡淡清香。使用時只需將洗刷水直接倒在化妝掃或毛巾上，再用化妝掃於毛巾按壓﹐直至沒有彩妝色彩即可。

化妝工具清潔產品推介5. BOBBI BROWN BRUSH CLEANSER 化妝掃清潔液 235ml HK$280（ BOBBI BROWN）

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BOBBI BROWN的化妝掃清潔液，採用溫和快乾配方，有效去除掃具中的化妝品及殘餘物品，且不含酒精成分，不用擔心傷害掃毛。使用時只需將噴劑噴於紙巾上，然後把掃頭於紙巾上來回輕刷，即可消毒及清潔。