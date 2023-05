共用化妝掃險毁容！5大洗掃液推介：$39快速！這款可延長刷子壽命

個人物品不宜與人共用,化妝工具也是,而且都是需要定期清洗!日前一位22歲英國女生於社交平台TikTok分享,她因和朋友共用化妝掃及化妝海綿,慘致臉部受細菌感染,患上嚴重皮疹,將近毀容。其實關於化妝工具的清潔,好多研究和分享都有提到需定期清潔,甚至其中一研究指出使用的化妝掃若2星期不曾清洗,其所帶的細菌比廁所板更多,建議每7至10天要清潔一次。



日前22歲的英國女子Louaira Dela Cruz日前在社交平台TikTok影片中,指自己臉部出現紅色圓形大片皮疹,範圍主要在嘴邊及下巴,非常嚴重影響外貌。她曾求醫,但當時醫生表示無法判斷其病症。此影片一出隨即引起討論,有網民留言指Louair臉上的紅疹是皮癬,讓她要小心護理。

Louaira後來再拍影片更新,紅疹已迅速擴散至額頭和面頰,她表示已確診是患上皮癬,正在接受治療。至於病因和源頭,Louaira猜測是因自己有與朋友共用化妝刷和化妝海綿的習慣,因此受到細菌感染。

化妝工具都是接觸嬌嫩的臉部,所以都不應該與人共用,而且需要定期清潔、其實關於化妝工具的清潔,很多研究和分享都有提到需定期清潔,甚至其中一研究指出使用的化妝掃若2星期不曾清洗,其所帶的細菌比廁所板更多,會對肌膚造成影響。

化妝工具清潔產品推介1. MAKE UP FOR EVER Instant Brush Cleanser 快速化妝掃清潔液 140ml $180(Sephora)