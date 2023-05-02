泰國化妝品15大必買！高持妝度粉餅、眉粉、胭脂化出混血感輕泰妝

泰國化妝品15大必買！SIXTORY泰國旅遊，除了要品嚐當地美食、遊覽景點外，泰國化妝品也成了近年女生們必買之一！「輕泰妝」講求輪廓立體，妝感較重、會有微微混血感，吸引不少女生仿效，也是泰國品牌化妝品備受矚目。而且泰國氣候長年潮濕，所臉化妝品的持久度、防汗及防油效果都特別好，相當適合香港夏天，這次就為大家整理了多個泰國人氣彩妝品牌的必買產品，讓大家去泰國旅遊時更方便入手！



泰國化妝品必買1. 4U2 PRO SKIN LONGWEAR FOUNDATION POWDER 粉餅 SPF50+ PA++++（IG@4u2cosmetics）

泰國化妝品必買1. 4U2 PRO SKIN LONGWEAR FOUNDATION POWDER 粉餅 SPF50+ PA++++

4U2是屬於美資公司的泰國化妝品牌，所以設計偏美式，加上價格相宜，在泰國擁有大批女生追捧。其中這款粉餅粉質細膩，無論是貼服度還是遮瑕度都相當高，最重要是即使在泰國這麼炎熱天氣下，持妝感都當好，而且粉餅採用防水配方和防曬功效，是一款全效的粉餅！

泰國化妝品必買2. BROWIT四色眉粉（IG@browit_by_nongchat）

泰國化妝品必買2. BROWIT四色眉粉

BROWIT的眉妝產品在泰國是相當熱門，光是眉妝產品就已經有眉筆、極細筆尖眉筆、眉粉等。品牌創辦人是由泰國人氣化妝師Nongchat，所推出的化妝品亦相當貼切女生們所需，亦很易上手。其中四色眉粉是BROWIT的皇牌產品，能塑造出立體分明的眉妝，想畫出泰式野生眉的女生，不能錯過這款！

泰國化妝品必買3. ZENN.TH 星砂高光粉餅（IG@zenn.th_）

泰國化妝品必買3. ZENN.TH 星砂高光粉餅

ZENN.TH的設計偏簡約，呼應品牌理念「Keep make up simple」，希望以簡單的化妝品讓每個女生都能化出別具魅力的妝容。其中這款星砂星砂高光粉餅是品牌長期熱賣的產品，是專為亞洲女生膚色所設計，而且易上妝的輕盈質感，粉質細緻，輕輕一掃即呈現服貼自然的光澤。

泰國化妝品必買4. xoxo 霧面唇膏（IG@xoxo.makeup.thailand）

泰國化妝品必買4. xoxo 霧面唇膏

xoxo是泰國與韓國公司聯手推出的品牌，結合了兩者的優勝之處，甜美可愛的包裝設計，配上泰國高顯色度的化妝品特色，擄獲了不少女心！其中最多泰國女生喜愛的定必是霧面唇膏，以俏皮的糖果色系包裝，配上顯白又實用的霧面唇膏，輕輕一塗就有高顯色的唇妝。

泰國化妝品必買5. SIXTORY FeatheryLipShine水光唇露（IG@sixtory.cosmetics）

泰國化妝品必買5. SIXTORY FeatheryLipShine水光唇露

SIXTORY是泰國的小眾化妝品牌，產品包裝設計較為華麗奪目，部分更會加上印花和燙金裝飾，光是包裝就吸引不少女生注目。品牌其中的水光唇露是相當高性價比，產品添加維他命E及高滋潤成分，讓唇部擁有好看的亮澤感，同時保持滋潤度，而且持妝度都不差！

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