38歲傅穎五官越趨精緻不輸新代女星：8大獨門護膚法+3個月減13磅

前Cookie成員傅穎（Theresa）自組合解散後主力北上發展，多年來事業平平，而她的五官亦近年被讚愈來愈精緻，真是「女大十八變」！日前傅穎於個人社交平台大方分享了個人的護膚心得，難怪現年38歲的傅穎擁有逆齡外貌，美貌毫不遜色現今的新生代女星。



38歲Theresa傅穎8大護膚心得 美貌毫不遜色新生代女星

現年38歲的傅穎擁有逆齡外貌，美貌毫不遜色現今的新生代女星。（RED@Theresa傅穎）

前Cookie成員傅穎（Theresa）自組合解散後主力北上發展。（IG@theresafu.ww）

傅穎護膚心得1. 面膜一星期2次



面膜不需要天天使用，一週兩次夠了， 傅穎有時候一週才敷一次，只要塗好精華和面霜，臉不會因為少敷面膜而變乾。她坦言20多歲時每天最少敷一至兩片面膜，一直都以為皮膚變好全因勤敷面膜；直到35歲開始發現，原來是因為年輕。

傅穎護膚心得2. 選擇天然護膚品



護膚品選擇成份天然的，看好配料表，那種香味特重的護膚品，容易導致皮膚過敏。

傅穎護膚心得3. 獨門的護膚流程



需要外出或化妝的日子，每天早晚精簡護膚：爽膚水，精華，面霜。眼周肌膚特別乾的，塗眼霜。不需要外出的話，早上清水洗臉，乾的話塗點面霜，睡前才進行一套護膚流程，儘量保留皮膚的天然油脂，就會漸漸發現皮膚愈來愈好。

傅穎護膚心得4. 潔面產品從未更換



傅穎表示洗臉產品非常重要，即使非天天化妝，但需要天天潔面。她選擇溫和無色無味低泡的，比泡沫豐富的那些更能保護皮膚。她亦自爆從出道到現在都用同一款潔面產品（Cetaphil facial cleanser ）。

傅穎護膚心得｜4. 潔面產品從未更換（IG@theresafu.ww）

傅穎護膚心得5. 保持情緒穩定



30歲時傅穎才開始養成塗防曬的習慣，不料一年後臉上出現雀斑，她曾一度懷疑是不是因塗了防曬後才長雀班，後來發現是因為拍戲時角色情緒波動太大，導致內分泌失調才瘋狂長雀斑，故此比起護膚，保持情緒穩定才是最重要。

傅穎護膚心得6. 忌胡亂使用護膚品



有句話說「年輕就是本錢」，年輕時即使嘗試不同的護膚品，不管是便宜的、貴的，或是不適合自己多試都無妨。但30歲開始，女生要對自己皮膚有一定認知，切勿胡亂使用護膚品，要根據自己膚況去挑選護膚品。另外要做足基本保濕延緩衰老。

傅穎護膚心得7. 臉部要保持清爽



想皮膚好最重要是油脂，其次是水分，把臉的油脂清潔得乾乾淨淨，清爽一時，後患無窮。傅穎表示有小潔癖，一天用洗手液洗很多次手，導致如今手紋變得特別多，而且又特別乾。

傅穎護膚心得｜7. 臉要保持清爽（IG@theresafu.ww）

傅穎護膚心得8. 防曬的重要性



不少人都知道防曬的重要性，但是塗上防曬後清洗不乾淨的話，也會引起很多肌膚問題。若果不能確定防曬會否殘留在皮膚上的話，傅穎建議最好的方法使用物理防曬。另外，傅穎表示女生不能不曬太陽，每天曬曬後背，心情也會變好。

傅穎減肥不戒澱粉質 紅米比白米更有營養

年過30後新陳代謝變慢，再肥下去便再也藏不住了，於是傅穎決心減肥。但她絕不會節食，她自言有時一天會吃上4至5餐，而且每一餐都吃得非常飽，經計算每天攝取超過3000卡路里。為了能更有效減肥，傅穎決定根據教練的指示自己設計餐單，最終3個月內成功從52kg減至45.9kg，重現馬甲線，更不時於個人社交平台上大方分享。

傅穎（Theresa）減肥不戒澱粉質，紅米比白米更有營養（IG@theresafu.ww）

▼▼▼按下圖看傅穎（Theresa）的健康減肥食譜▼▼▼

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傅穎會培養飲水良好習慣

傅穎（Theresa）保持健康飲食、積極減脂，她亦有透過健身增肌，勤加運動以加快新陳代謝和燃脂效果。同時，傅穎亦指飲水是有效減肥的關鍵，除了為身體有效排毒，更是為肌膚補水的直接方法。