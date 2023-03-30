田馥甄40歲了？Hebe親授8個護膚保養秘訣　維持少女感在於不挑剔

今日剛奔40歲的女神田馥甄，近距離看膚況真的太好了吧！！



喜歡唱歌、懂得享受生活的女神田馥甄，3/30迎來40歲生日，早前以代言人身份出席品牌活動，穿著一身水藍洋裝、甩動一頭飄逸長髮宛如仙女下凡，更讓人讚嘆的是「本人膚況真的太太太好！」，這回不藏私和妞妞們分享自己的保養方法，趕快筆記學起來！

田馥甄保養8大秘訣，維持少女般的肌膚和身體！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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田馥甄保養秘訣

1. 首重保濕修護＋鎖水

田馥甄本身屬於混合性肌膚，兩頰偏乾、T字會出油，還容易敏感，自嘲肌膚偏難搞，她分享平常保養主要會掌握保濕修護以及鎖水兩大重點，擦精華液之前，會先使用溫泉水噴霧豪氣全臉噴灑，先拍一拍軟化角質層，再擦理膚寶水B5繃帶精華，最後再用B5繃帶凝乳鎖住水分。如果遇到比較特殊的狀況，像是搭飛機到不同國家、長時間吹暖氣，肌膚可能會變得比較乾燥、脫皮，這時候就會再擦B5萬用霜，直接敷在需要急救的地方。

2. 不挑剔自己的皮膚

如果要對於自己目前的膚況給分，田馥甄認為整體都在平均值還可以，自己一直以來都偏好自然的方式保養，不會特別借助其他，就讓它維持在自然的樣子是最好的。更表示自己在保養上「超級不挑剔」，她認為好像不挑剔，皮膚會比較好，真的有肌膚狀況時就先求助專業醫師，再搭配正確的保養方式及可以讓你很安心的產品，其實就足夠了。如果總是去在乎很多小小瑕疵，甚至用放大鏡去檢視自己，反而會很費神，心情也沒辦法好好放鬆，別忘了維持好心情，也是一種讓皮膚變好的方法。

3. 對光過敏更注重防曬

體質屬於會對光過敏，但又喜歡爬山這類戶外活動，田馥甄表示做好防曬就很重要，像現在天氣開始變熱，出門就會穿件薄的長袖，利用物理性的方式來遮陽，這也是最簡單的方式，但如果是去爬山，會大量曝曬及流汗，只有穿長袖還是不夠全面防護，這時候就要再搭配具有完善防護的防曬產品。

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4. 改掉熬夜的壞習慣

到了人生不同的階段，會不會有些新的改變，或是戒掉些習慣？田馥甄表示，以前真的熬夜熬得很誇張，而且是長期性的，現在雖然以中醫師的觀點來看，還是偏晚睡，但跟自己比已經進步很多了！晚上看到11點多，就會提醒自己要去準備洗澡睡覺了，雖然可能在房間還是會看看書、用筋膜球舒展身體，甚至跟大家一樣有壞習慣會忍不住滑滑手機，但相較於以前，真的不能再放縱自己熬夜。而早睡的好處是隔天就會自然早起，有時候不到8小時其實就睡飽充滿電了！

5. 偶爾給自己一些彈性

除了擦的保養外，私下也很重視養生的田馥甄，被問到近期有沒有什麼值得分享的養生心得？她表示吃得健康、好的運動習慣，這些上網查一定有更多比她還專業的說法，也是普遍大家都知道的常識了。平常就盡量的自律去遵守這些規則，但她反而想要告訴大家，不需要過度的要求自律，或是嚴格要求自己什麼不能碰，對心理的放鬆也不太好。偶爾吃些不健康的食物，像是她也會吃點炸物、喝喝小酒，其實對心理的壓力是一種釋放，記得要給自己一些彈性，有時候緊、有時候鬆，不管是飲食還是肌膚保養都是，會讓身心靈比較舒適。

6. 注重蛋白質＆油脂攝取

很多人都覺得，女明星通常都不太會碰澱粉，但田馥甄透露，自己平常其實會吃很多的米飯，像是早餐就喜歡吃飯糰、壽司，活動當天早上就吃了牛油果壽司！有時候運動量比較大，但當天的肉類攝取不足時，她會選擇喝乳清蛋白或多吃蛋白質來補充，更表示到了這個年齡，除了最基本的多吃蔬菜水果、多喝水外，現在還會很注重蛋白質及好的油脂攝取，她認為蛋白質不僅有助肌肉合成，對於皮膚、頭髮也有影響，好的油脂像是橄欖油也很重要。

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7. 維持運動的習慣

一直都有維持運動習慣的田馥甄，她分享運動倒不是像吃維他命是為了身體好這樣有目的性的，主要是自己真心喜歡，並享受於其中！運動的項目動靜都有，平常喜歡到戶外爬山、打打羽球，也會選擇室內的運動，像是上瑜伽課，最近還開始練氣功。

8. 不要讓自己受寒

因為體質敏感、比較容易受寒，田馥甄透露自己平常都有在看中醫調理身體，醫師都有特別交代她不要吹到風，像是今天出席活動大太陽，即使曬出全身汗連頭髮都濕了，仍堅持不要直接讓身體吹到風扇，笑說這樣不符合自己的養生之道！而最近雖然季節開始換季，白天很熱，晚上又有點涼意，就會穿著襪子入睡。

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