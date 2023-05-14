10大必買防曬隔離霜推薦　Dior、Guerlain、Shiseido防UV同時護膚

陽光露臉，紫外線也跟著增強，迎接春夏的到來，妳的肌膚防護罩準備好了嗎？除了要提亮好氣色，為暗沉、瑕疵百出的膚況加分，預防紫外線刺激與曬黑，UV防曬係數的高低也不容忽視！



小編這次幫讀者們整理2023年「防曬隔離10大必買清單，為妳保護嬌嫩的肌膚！

10大必買防曬隔離霜推薦，素顏也能擁有好氣色！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

Dior

玫瑰花蜜純白亮肌長效防曬乳液 SPF 50+/PA+++

今年全新升級的玫瑰花蜜純白亮肌長效防曬乳液，豪邁注入岡維拉玫瑰花液，並結合白玫瑰萃取以及高穩定維他命C，提亮氣色同時也淨化膚色，更提供肌膚長達10小時的UV防護力，奶膚色的調性，不只潤色更能修飾紋理小瑕疵，也是養膚素顏霜。

Estée Lauder

持久柔亮妝前乳霜 SPF 20/PA++

害怕底妝過於厚重、有粉感，妝前隔離就得仔細挑！粉持久家族再添生力軍，這次瞄準更輕盈、薄透得粉感，更減少防曬給予肌膚的悶黏負擔，質地輕潤蘊涵珍稀「藍晶石珍珠」，能針對蠟黃膚色精準校正，亞洲女孩想擁有好氣色交給它準不出錯！

Guerlain

抗衰老煥采防曬霜 SPF 50/PA++++

延續蜂王乳家族的高修護、抗老滋養，這次嬌蘭更將保養腦筋動到防曬上頭！這款隔離乳狀感輕潤、好推抹，更猶如第二層肌膚般貼膚，更重要的是，成分中加入了煥采白蜂蜜與「動態黑蜂修護科技」，能在上妝過程同步校正紋路、改善斑點瑕疵。

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+ 7

Shiseido

晶鑽環采珍珠光澤妝前乳霜 SPF 30/PA++

養膚的根本原則，就是不能對自己吝嗇！資生堂這個系列向來是日本女性保養選擇上的高標準，其中這款晶鑽環采珍珠光澤妝前乳霜，更針對肌膚的「光澤」加強點亮，透過24k純金珍珠以及頂級日本阿古屋珍珠萃取精華，搭載75%「延命草」植萃抗老成分，上妝之餘更是在奢寵養膚。

YSL

全效輕透空氣感防曬 SPF 50+/PA++++

防曬係數高不一定等於厚重，這點YSL真的做到了！全效輕透空氣感防曬以修護、預防老化為主要訴求，於成分中添加了B3修護精華，不光是肌膚的防護罩，更能成為皮膚的不老仙丹！水潤妝感、100%無油配方的加分，更讓妝感輕盈、舒適毫無負擔感。

Suqqu

高效透潤防曬精華 SPF 50+/PA++++

進化至第三代的Suqqu，這次對於防曬更採高標準看待！強調於提升肌膚保水度與光澤度的這款防曬日霜，結合7種美容滋養，更藉由物理性阻隔技術為皮膚阻擋花粉、粉塵等空污微粒，而那陣陣柑橘花果輕香，更是讓日本女性著迷的原因。

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+ 16

Chantecaille

防曬抗老修護乳液 SPF 45/PA++

頂級植萃養膚專家香緹卡，以低敏、無油配方為核心，並蘊藏櫻花、香蜂草、白茶等精華滋養，妝感輕潤，質地輕盈服貼，防曬同時也在為肌膚抗老！再加上無色的乳值調性，為肌膚打底保濕也不怕與底妝色調打架。

Albion

全方位基因修復防曬面霜 SPF 50+ / PA++++

日本抗老行家Albion是許多熟齡肌膚的蜜糖，而它不光在保養滋潤方面很講究，這回更加強了防曬係數、紫外線阻隔效力，不只能預防光傷害，六大珍稀植萃配方的輔助，更能密集修護抗老，讓妝感越補越亮！

Kose

CLEAR WELLNESS UV Sunscreen Essence Milk SPF 50+ / PA++++

以海洋友善為基礎，溫和無添加為招牌，來自雪肌精的這款防曬單品，在質地上猶如輕乳狀，溫柔呵護敏弱肌膚同時，也能適度地給予肌膚滋潤與舒緩，其中成分裡添加的薏仁籽淬取液、藍靛忍冬果汁與歐錦葵淬取更能有效修飾暗沉與斑點。

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+ 17

Pony Effect

水透潤防曬修護妝前底霜 SPF50+/PA++++

面對季節轉換時節，最害怕的就是底妝乾燥又浮粉！瞄準保濕需求，韓國底妝教主Pony Effect，這回將乳液、精華、妝前、防曬四效合一，於成分中注入天然保濕成分：牛油果萃取、角鯊烷與維他命C，以及欖仁果萃取，讓妝感更滋潤、滑嫩，保濕長達48小時。

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