氣墊粉底推薦2023｜10款口碑爆棚氣墊粉底推薦！新手30秒完妝必備

2023氣墊粉底推薦10大必買！近年氣墊粉底成為女生底妝產品的首選，氣墊粉底比起粉底液更方便快捷。不論是上班一族還是化妝新手，都總有一款是適用。不過皮膚油分會根據天氣而有所變化，所以在選擇氣墊粉底都要「做足功課」！「01女生」記者分享10款熱門而不踩雷的氣墊粉底，有興趣的女生別錯過以下10款氣墊粉底推介！



粉底液推薦2023｜10款好用專櫃粉底液比拼！持妝24小時零浮粉必買

10大氣墊粉底推薦2023！抵擋香港潮濕天氣 確保妝容完美

氣墊粉底推薦2023｜1. CHANEL ULTRA LE TEINT 持久啞緻氣墊粉底

CHANEL這款持久啞緻氣墊粉底主打無瑕明亮啞緻妝效，集保濕、防水和防汗於一身的配方能抵擋香港炎熱及潮濕天氣，確保妝容時刻完美無瑕。

氣墊粉底推薦2023｜1. CHANEL ULTRA LE TEINT 持久啞緻氣墊粉底 （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜2. YSL 明彩輕透亮肌氣墊粉底

購買方法：Zalora（HK$744）｜Yesstyle（HK$957.28）

氣墊粉底結合粉底液及粉餅優點，YSL最新推出的氣墊粉底是一款主打水潤貼服自然妝感，同時亦有足夠的遮瑕度，有效做到均勻膚色及略帶光澤感。即使炎炎夏日，上妝亦清爽不黏笠，故此夏天使用完全無負擔。

氣墊粉底推薦2023｜3. Valentino GO-CUSHION 高訂輕透氣墊粉底

購買方法：Selfridges（HK$560）

Valentino這款氣墊粉底最特別之處是粉撲有兩個角和一個平坦部分，容易塗抹臉部微細的位置，有效地呈現更完美妝效。另外，其質感輕盈可塑造容光煥發的半啞緻妝效。

氣墊粉底推薦2023｜4. MY ARMANI TO GO CUSHION絲光輕透氣墊修護粉底

購買方法：Selfridges(case)（HK$225）｜Selfridges(Cushion foundation refill)（HK$405）｜Zalora（HK$626）

ARMANI的氣墊粉底都毋須多介紹，其好用的程度簡直人人皆知！這款氣墊粉底不論是上妝或是補妝都同樣照顧到，取粉快速且均勻，同時做到遮瑕兼長達18小時保濕的功效。

氣墊粉底推薦2023｜5. Clé de Peau RADIANT CUSHION FOUNDATION DEWY 鑽光水凝瑰漾氣墊粉底

這款是Clé de Peau全新鑽光水漾滋潤氣墊粉底，貫注源源不絕的水分，打造晨露般清新朝氣的妝容。​蘊含極其稀有自保加利亞的大馬士革玫瑰，賦予水漾煥光妝感。

氣墊粉底推薦2023｜5. Clé de Peau RADIANT CUSHION FOUNDATION DEWY 鑽光水凝瑰漾氣墊粉底 （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜6. TIRTIR MASK FIT RED CUSHION

在日本爆紅的TIRTIR氣墊，連日本美容雜誌《LDK the beauty》都力推。TIRTIR氣墊主打持妝72小時，亦做到細膩光澤的妝感，當中富含豐富的營養有助維持肌膚的彈性。儘管在炎炎夏日的天氣下，都不會出現浮粉脫妝的情況。

氣墊粉底推薦2023｜6. TIRTIR MASK FIT RED CUSHION （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜7. LANCÔME TEINT IDOLE ULTRA WEAR AIRMESH CUSHION FOUNDATION

LANCÔME這款氣墊粉底相對較冷門，甚少人分享用後感。但憑入手此氣墊粉底的用家都對其讚口不絕，質感輕盈透薄，亦不失遮瑕力。即使帶妝一整天都不會出現暗沉及浮粉的情況，適合所有膚質人士。

氣墊粉底推薦2023｜7. LANCÔME TEINT IDOLE ULTRA WEAR AIRMESH CUSHION FOUNDATION （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜8. NARS 自然亮采持久氣墊粉底氣墊

夏天相信是不少油肌人士的黑星，但NARS這款氣墊粉底絕對適合偏油肌膚的人士，一塗秒變奶油肌！遮瑕力足夠又不會出現「厚粉」面具，上妝後簡單地抹少量的碎粉，帶妝24小時毫無問題。

氣墊粉底推薦2023｜8. NARS 自然亮采持久氣墊粉底氣墊 （官方提供）

粉底推薦2023｜9. CHANTECAILLE Future Skin Cushion Skincare Foundation

購買方法：Strawberrynet（HK$900）｜Net-A-Porter（HK$1,230）｜Harrods（HK$1,103）

想打造「偽素顏」的女生不妨考慮入手CHANTECAILLE這款氣墊粉底，質地輕盈自然，薄薄塗上一層即時氣色變好。若臉上略有瑕疵的話，可以再另上遮瑕膏，但是遮蓋毛孔的效果一流，上妝貼服度十分好。

氣墊粉底推薦2023｜10. LANEIGE 霧感持久Neo Cushion

購買方法：Strawberrynet（HK$155）

LANEIGE這款氣墊粉底自推出後，深受韓妹歡迎。持妝遮瑕度完全無問題，而且這款是專為夏天炎熱天氣而設，即使炎炎夏日都能夠做到抗汗及24小時防脫妝。

氣墊粉底推薦2023｜10. LANEIGE 霧感持久Neo Cushion （官方提供）