粉餅推薦2023｜25款手袋必備「補妝神器」！控油持妝一抹天生好皮

粉餅推薦2023 25大必買!要保持持久妝容,即使妝前保濕及定妝程序要做足,都難免臉上出現浮粉情況,加上轉季天氣時熱時凍,皮膚變得更易出汗及出油,加上粉餅體積適中易攜帶,所以粉餅正是一個最適合補妝的好物。「01女生」記者分享20多款外出必備的粉餅,有興趣的女生別錯過以下20款粉餅推介!



20+粉餅推薦2023!持妝24小時 防汗防油零浮粉

粉餅推薦2023|1.Shiseido Synchro Skin感肌同步持久粉底 9g/HK$436.5

粉底質感無重清爽,採用獨家專利ActiveForce™ 動態感應技術,與肌膚狀態同步,無懼潮濕,炎熱天氣。雙面海綿塗抹帶來不同妝感效果,黑色面適合濕用,白色面適合乾用。24小時長效持久,可輕鬆推開令妝效如第二層肌膚。

粉餅推薦2023|1.Shiseido Synchro Skin感肌同步持久粉底 (lookfantastic)

粉餅推薦2023|2.Rimmel Stay Matte Pressed Powder粉餅 (透明) HK$48.5

Rimmel這款控油定妝粉餅採用天然礦物質而成,控油長達六小時。上臉後,可與肌膚完美地融合,減少毛孔出現,打造自然無瑕、啞光效果。

粉餅推薦2023|2.Rimmel Stay Matte Pressed Powder粉餅 (透明) HK$48.5 (lookfantastic)

粉餅推薦2023|3. Illamasqua粉底(多種色調)10g

只需輕輕一層塗抹,就可以做到中等到高度的遮瑕。如有明顯瑕疵,更可以少量多次地塗抹,增強瑕疵效果,展現完美無瑕、光滑的霧面妝感。另外,粉底內置鏡子,方便隨身攜帶進行補妝。

粉餅推薦2023|3. Illamasqua粉底(多種色調)10g (lookfantastic)

粉餅推薦2023|4. MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清柔霧粉餅

MAKE UP FOR EVER 向來的底妝產品一直都相當出色,深受女生們的喜愛。今年品牌再推出新版的高清柔霧粉餅,一推出即引來搶購潮。單獨使用HD SKIN高清柔霧粉餅作粉底,以按壓手法上妝,有效塑造更輕柔自然妝感。

粉餅推薦2023|4. MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清柔霧粉餅 (官方提供)

粉餅推薦2023|5. NARS 柔霧完美粉餅

NARS這款新推出的粉餅,採用了控油調節技術(Adaptive Oil-Control Technology)有效針對肌膚分泌過量油脂,呈現柔和的霧面啞光效果。有不少女生都擔心試用新產品會出現敏感的情況,但是這款粉餅絕不含滑石粉成份,大家可安心使用。

粉餅推薦2023|5. NARS 柔霧完美粉餅(官方提供)

粉餅推薦2023|6. CHANTECAILLE Perfect Blur Finishing Powder 無瑕柔霧定妝粉餅

不少用家表示用過CHANTECAILLE的粉餅後,簡直一試愛上!粉餅粉質的細緻度猶如毫不著跡地融入肌膚,瞬間打造平滑無瑕膚質。至於這款無瑕柔霧定妝粉餅採用了啫喱粉末配方更有效修飾瑕疵及抑制油光。

粉餅推薦2023|6. CHANTECAILLE Perfect Blur Finishing Powder 無瑕柔霧定妝粉餅(官方提供)

粉餅推薦2023|7. BY TERRY Hyaluronic Pressed Hydra Powder

BY TERRY 的蜜粉餅一直都是品牌的皇牌的熱銷商品,而這款蜜粉餅是全新升級版本加入了「玻尿酸粉末」成分,粉質變得更細膩不厚重,完美打造精緻清透妝感,同時達到控油及保濕的效果。

粉餅推薦2023|7. BY TERRY Hyaluronic Pressed Hydra Powder (官方提供)

粉餅推薦2023|8. ARMANI POWER FABRIC+ 升級版零瑕持久粉餅

全新 POWER FABRIC+升級版零瑕持久粉餅 以持久控油光技術,有效吸走多餘油脂及濕氣,讓肌膚完美無瑕、無油光及24小時持久定妝。

粉餅推薦2023|8. ARMANI POWER FABRIC+ 升級版零瑕持久粉餅 (官方提供)

粉餅推薦2023|9. CHANEL LE BLANC 珍珠光采防曬粉餅

CHANEL珍珠光采防曬粉餅採用了更高效配方,注入梔子花油令肌膚感覺清新舒適,同時粉餅可抵禦污染、氧化、幻變天氣及紫外線對肌膚所造成的傷害。上妝一整天妝容依然完美,且可減淡毛孔及泛紅。

粉餅推薦2023|9. CHANEL LE BLANC 珍珠光采防曬粉餅(官方提供)

粉餅推薦2023|10. CHARLOTTE TILBURY Airbrush Brightening Flawless Finish powder

CHARLOTTE TILBURY毋須多介紹,品牌的粉餅一直深受女生歡迎,亦是不少女藝人的手袋必備物品。一塗即時打造細滑無瑕的光感,採用了LIGHT-BOUNCE TECHNOLOGY光感技術,蘊含珍珠細粉,能自然地反射光線、提亮及細緻膚質。

粉餅推薦2023|10. CHARLOTTE TILBURY Airbrush Brightening Flawless Finish powder (官方提供)

粉餅推薦2023|11. ALBION ELEGANCE 極緻歡顏5D蜜粉餅

有留意日本美妝品牌的女生,對ALBION ELEGANCE的蜜粉餅絕不陌生。蜜粉餅選用了5種淡色調粉體,防油配方讓完美妝容的通透感及光滑感能長效持續一整天。即使疊加多層都不會看到粉感,簡直是立即做到磨皮般的光滑感!

粉餅推薦2023|11. ALBION ELEGANCE 極緻歡顏5D蜜粉餅 (官方提供)

粉餅推薦2023|12. BOBBI BROWN Sheer Finish Pressed Powder

BOBBI BROWN這款粉餅可定妝兼且能夠美化底妝,同時均勻膚色,打造光滑精緻的妝容。 吸油粉末可全天控制油光,打造自然啞光妝效。

粉餅推薦2023|12 BOBBI BROWN Sheer Finish Pressed Powder (官方提供)

粉餅推薦2023|13. IPSA POWDER FOUNDATION

IPSA向來深受日本女生喜愛,這款粉餅有效遮蓋顯眼毛孔,同時調整膚色,將皮脂及粉底成分完美融合,締造空氣感貼服妝效。一盒多用,可作底妝及補妝用途。

粉餅推薦2023|13. IPSA POWDER FOUNDATION (官方提供)

粉餅推薦2023|14. Laura Mercier 純淨無瑕裸光蜜粉餅

Laura Mercier 純淨無瑕裸光蜜粉餅採用3D柔滑貼膚粉末及修正膚色科技,一掃即自動修正暗沉膚色。親膚配方蘊含洋甘菊及玫瑰油萃取,持續為肌膚滋養保濕,有效平衡及控制肌膚水油比例,全面提升底妝持久度。

粉餅推薦2023|14 Laura Mercier 純淨無瑕裸光蜜粉餅 (官方提供)

