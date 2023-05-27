8款內地網民力捧香港手信天花板：治療功效貴族牙膏、水基底香氛

香港有什麼必買？香港手信推薦有那些？最近一提到香港手信，首當其衝必是網絡流傳必搶的便利店烏龍茶，然後就會是藥妝、日用護理品等，但原來有一間上環的法國香氛老品牌，亦是內地網民力推、美稱為：「手信天花板」，指這個品牌性價比、儀式感集於一身，感覺彷佛來了一埸法國之旅，到底這個品牌的過人魅力是什麼呢？《01女生》將會從中排選出網民8大必買推薦！



當提到護膚品、家居用品時，普遍人都會聯想起萬寧、屈臣氏等連鎖大品牌，一走進連鎖品牌，藥妝、個人護理遍地皆是、應有盡有，到底為什麼這個法國品牌能夠一躍成為「手信天花板」呢？

內地女力推萬寧6大美妝成香港必買手信 抗白髮恩物實試效果顯著

這個備受關注的法國香氛老品牌 Buly 1803，有著2百多年的歷史， Buly 1803原名Bully，由Jean Vincent Bully於1803年拿破崙時代創立，後來由身兼調香師、設計師的Ramdare Touhami與太太Victoire de Taillac接手再易名為Buly 1803，夫妻倆於世界各地開店：巴黎、倫敦、東京、首爾等，於2018 年正式來到香港開設分店並選址中環。 Buly 1803店內售賣一系列從大自然汲取成份的香薰、香水、護膚品以及沐浴配件等，產品中有不少連孩童都能使用！

Buly 1803 必買推薦1. EAU TRIPLE KISO YUZU 水基底香氛 75ml HK$1,450

Buly 1803店中最有名的產品之一就是香氛，店內所有香氛都以以水作基底成份，沒有要用上甘油和酒精，對於酒精敏感、不喜愛化學香氣的女生來說，這會是一個天堂選擇！而且店內提供不少特別氣味，與一般品牌而言更具獨特性、不容易撞香。另外，香氛產品更附有專屬包裝盒，綴以西洋書法標籤貼紙，可以免費填寫閣下或餽贈方的英文名字，整個購買體驗都十分完整貼心、有一種完全專屬自己的感覺！

Buly 1803 必買推薦1. EAU TRIPLE KISO YUZU 水基底香氛 75ml HK$1,450 （Buly 1803）

Buly 1803 必買推薦2. OPIAT DENTAIRE 天然溫泉水牙膏 75g HK$ 200

牙膏看似普通不過的日常小物，但原來當中亦大有學問，用對產品除了保持口腔清潔，更可以令護理過程變得更好。市面上的無氟牙膏很少，大部分的牙膏都是含氟，主要是因為氟化物可以強化琺瑯質，但使用含氟牙膏卻是有潛在性的健康風險。

這款精緻包裝設計的天然溫泉水牙膏，被網絡美稱為：「貴族牙膏」，因為當中使用了Gers地區的Castéra-Verduzan溫泉水，當山藴含豐富的硫酸鹽、鈣和鎂，能夠做到清潔同時治療喉嚨疼痛、防止口腔疾病等功用！

Buly 1803 必買推薦2. OPIAT DENTAIRE 天然溫泉水牙膏 溫泉水牙膏蒙托邦蘋果味 75g HK$ 200（Buly 1803）

Buly 1803 必買推薦3. 手足護理霜 POMMADE CONCRÈTE 75g HK$ 370

想要一個深層滋潤的護手霜？這款Pommade Concrète 手足護理乳霜以乳木果油作基底，結合芝麻油、蜂蠟成份、洋甘菊花水，無香氣成份、質地略帶點微油膩感，但能夠紓緩乾燥皮膚，更可以修復、軟化再生皮膚，而且它是鋁管包裝，不易氧化，的確是做家務後護理、秋冬必備之物！

Buly 1803 必買推薦3. 手足護理霜 POMMADE CONCRÈTE 75g HK$ 370（Buly 1803）

Buly 1803 必買推薦4. 香氛身體按摩油 HUILE ANTIQUE 190ml HK$ 440

想居家享受到滋潤、放鬆及紓緩的產品？除了香氛外，Buly 1803 中皇牌產品之一就是香氛身體按摩油，這款以芝麻油、杏核油和椰子油所打造的按摩油，玻璃瓶身有中世紀畫風，質地輕盈但別具滋潤力，用後彷似剛去了美容院進行一個身體按摩療程，令皮膚變得細膩水潤。

Buly 1803 必買推薦：4. 香氛身體按摩油 HUILE ANTIQUE 乾爽香氛美體油 190ml HK$ 440（Buly 1803）

Buly 1803 必買推薦5. 香氛美體乳液 LAIT VIRGINAL 190ml HK$ 440

想得到嬌嫩肌膚，網絡流傳不少方法，特別是以往的皇后都沉醉的牛奶沐浴護膚，這款像雪葩質地的香氛美體乳液，以牛奶護膚作設計靈感。網民大讚「精緻、細緻非凡」，因為它除了能夠滋潤肌膚，更可以撫平細紋！這款乳液一共有五個不同味道，能夠令你在滋潤肌膚同時，感覺藏身於美麗的香氣交響樂章之中。

Buly 1803 必買推薦5. 香氛美體乳液 LAIT VIRGINAL 190ml HK$ 440（Buly 1803）

Buly 1803 必買推薦6. 香氛沐浴油 HUILE DE SAVON 190ml HK$ 440

近年的洗澡產品功能愈來愈多合一，除了潔膚皂、潔膚露、香氣汽泡彈外，更有潔膚皂與油的結合：沐浴油！這款具有自然花香、成份溫和、不會產生大量泡沫的香氛沐浴油，特別適合乾肌與敏感女生使用，能夠避免加重肌膚負擔、不刺激皮膚屏障，同時去角質、清潔好肌膚。

Buly 1803 必買推薦6.香氛沐浴油 HUILE DE SAVON 190ml HK$ 440（Buly 1803）

Buly 1803 必買推薦7. BAUME DES MUSES 護唇軟膏連飾盒 HK$ 320

準備送禮品給家人、閏密或男朋友，又擔心挑錯香氣以致浪費？不想發生「你的蜜糖，他人的毒藥」的話，不妨送上實用的護唇膏，這款「護唇軟膏小飾盒」除了有滋潤、同時提升唇部的天然色澤的功效，更配上精緻盒子外貌，用完了又可以當作一件藝術品收藏，一舉兩得！

除此之外，大家更可以選擇定制服務，以復古、精緻的皮革盒子，綴以壓印於革紋紙的字首，送禮、自用都更添優雅知性！

Buly 1803 必買推薦7. BAUME DES MUSES 護唇軟膏連飾盒 PINK 粉紅 HK$ 320（Buly 1803 ）

Buly 1803 必買推薦8. SACRE 擴香石組合 HK$ 820

香氣除了代表品味與個人喜好，更像一個時光機般，能令人回憶起舊事往地，香氣在不同人身上更誘發不同的記憶、情緒。若想持續地令空間散發香氣，可以用上擴香石，不需要點火、冒煙與關注，悄悄地將家居變得更溫暖。

這種擴香石組合有一套三件配件，包括瓷盒、擴香石及香氛油，石塊具有極細緻的蜂窩狀組織結構，具有極強的吸收能力，只需將精油倒在擴香石上及保持瓷盒敞開，擴香石即可散發卓越的擴香力。