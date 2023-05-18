彩豐行10大必買推薦！網民力讚：香港必買手信、香港製造無添加

香港有什麼必買？香港手信推薦？香港除了專櫃美妝之外，亦有不少被人忽視的隱藏好物，彩豐行亦在不知不覺間成為香港手信之一，不少內地旅客都表示用過後力推：「價格親民」、「質量良好」、「無添加又不會有假貨」，更成為來港時必到的商店之一，《01女生》就特選出彩豐行以下十大熱門好用產品推薦！



當提到護膚品、家居用品時，普遍人都會聯想起萬寧、屈臣氏等連鎖大品牌，但原來除了小店以外，亦有以香港製造、價廉物美的自家產品：彩豐行主打個人護理、護膚：例如沐浴露、洗護髮、面膜、護膚品等產品。彩豐行成立於1995年，在香港自設廠房、亦全港首間獲GMP認可的香港廠房，並獲ISO 9001、ISO 22716:2007認證，質量、衛生都相當有保證。

內地女力推萬寧6大美妝成香港必買手信 抗白髮恩物實試效果顯著

彩豐行必買推薦1. 白麝香淡香水 60ml HKD$139.9

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彩豐行必買推薦1.白麝香淡香水 原價$139.9，現經由《01mall》購買只需$132.9，千萬不要錯過 （ 01Mall ）

一提到彩豐行，大部分人都會力推「白麝香系列」，當中由護手霜、沐浴露、洗護髮到香氣產品都有，大家可以隨意挑選所好。而當中大獲好評的更是這款以優雅的白麝香作為主調的淡香水，不少內地旅客都大讚，指麝香味撲鼻、清新，更稱為「TomFord的平替香水」！

彩豐行必買推薦2. 蔗糖抗菌滋潤沐浴露 1000ml HKD$39.9

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彩豐行必買推薦2.蔗糖抗菌滋潤沐浴露 原價$39.9，現經由《01mall》購買只需$32.9，千萬不要錯過 （ 01Mall ）

作為彩豐行20多年的知名產品，蔗糖沐浴露的配方從2002年開始創立，這款大獲好評的蔗糖沐浴露，除了滋潤皮膚、有助減低濕疹痕癢之外，更因為當中添加抗菌成分 Chloroxylenol，能夠有效抑制、預防細菌滋生，令身體一整天充滿香氣、維持健康！

彩豐行必買推薦3. 12杯水滋潤保濕套裝 HKD$359.9

彩豐行必買推薦：3. 12杯水滋潤保濕套裝 $359.9 (彩豐行)

除了蔗糖沐浴露外，12杯水亦是安心之選，從2005年開發的12杯水，成分中使用來自瑞士的仙人掌精華及多種保濕精華、結合透明質酸、維他命B5，保濕同時抗氧化。保濕套裝一套四支解決護膚程序：由潔面膏、日夜爽膚液、精華素到滋潤啫喱，能夠全面地為肌膚保水同時鎖水。

彩豐行必買推薦4. 青瓜爽膚水 200ml HKD$42.90

彩豐行必買推薦：4.青瓜爽膚水 200ml $42.90 (彩豐行)

這款被內地網民多次回購、空瓶的青瓜爽膚水，它的成分溫和、簡單，以黃瓜和金縷梅精華為主，有點清涼感。當中具抗氧及平衡水油分泌作用，能夠均勻膚色、潔淨老化角質，網民亦分享指作為二次清潔，成效不俗，皮膚看得見慢慢變好，特別適合皮膚狀態不穩、出油的女生使用的溫和產品。

彩豐行必買推薦5. 滋潤去紋唇膜 10g HKD$29.9

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彩豐行必買推薦5. 滋潤去紋唇膜 原價$29.9，現經由《01mall》購買只需$28.4，千萬不要錯過 （ 01Mall ）

唇膜普遍是支裝或一次性面膜形式，而這款像凡士林的唇膜，當中含有橄欖油、乳木果和維他命E等多種滋潤成分，但質感並不厚重。網友亦有分享指這款唇膜效果相當顯著，能夠修護雙唇、淡化唇紋，效果亦能維持到隔天！

彩豐行必買推薦6. 天然酵素多功能清潔劑 500ml HKD$42.9

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彩豐行必買推薦6. 天然酵素多功能清潔劑 500ml 原價$42.9，現經由《01mall》購買只需$40.8，千萬不要錯過 （ 01Mall )

在疫情當中，大家最為熟悉的莫過於清潔劑、酒精等，雖然它們能夠高效殺菌，但是同時它們具一定溶解性，一不小心用錯則會傷害皮膚，甚至影響家具、用品等，例如皮具並不能使用酒精，不然會出現「小白點」，酒精或會將皮革溶解掉。想清潔又不傷手？這款溫和配方的天然酵素，能夠去污、殺菌及抑制細菌滋生，而且可以用在不同地方上，例如地板、鋅盆排水孔、抽油煙機集油杯、貼紙殘漬、沙發、皮鞋及汽車座椅等！

彩豐行必買推薦7. 神經醯胺益生菌鎖水面膜套裝 30g x 6pcs HKD$89.9

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彩豐行必買推薦7. 神經醯胺益生菌鎖水面膜套裝 30g x 6pcs 原價$89.9，現經由《01mall》購買只需$85.4，千萬不要錯過 （ 01Mall )

相信益生菌能夠維持腸道健康的功效廣為人知，但原來益生菌亦能用於面上，非常合適出痘、皮膚敏感的女生使用！這款面膜除了益生菌，更有著近年大熱的保濕成分「複合神經醯胺精華」，能夠潤澤皮膚、改善細紋，同時強化肌膚屏障以及鎖水。

彩豐行必買推薦8. C60富勒烯十項全能精華液 120ml HKD$399.9

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彩豐行必買推薦：8. C60富勒烯十項全能精華液 120ml 原價$399.9，現經由《01mall》購買只需$379.9，千萬不要錯過 （ 01Mall )

若果大家懶於護膚，又想一瓶解決所有問題的話，可以使用這個保濕同時抗衰老的十項全能精華液，網民亦提醒道早晚使用效果更佳！當中採用了來自透明質酸以及日本的C60富勒烯，抗氧化功效高於維他命C的125倍，可強效清除自由基，輕鬆擊退鬆弛、乾燥、色斑、皺紋、暗啞等各種肌膚問題！

彩豐行必買推薦9. 逆轉肌齡神仙水 150ml HKD$352.9

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彩豐行必買推薦9. 逆轉肌齡神仙水 150ml 原價$352.9，現經由《01mall》購買只需$335.3，千萬不要錯過 （ 01Mall )

被美稱為「SK-II的平替」，當中含有酵母精華以及8種氨基酸成份，能夠修護皮膚、加快肌膚細胞更新，促進肌膚新陳代謝。這款神仙水更主打5大功能：撫平細紋、淡化色斑、緊緻提升、深度補濕、煥發光澤，令皮膚亮白緊緻度同時抗衰老！

彩豐行必買推薦10. 皮奧寧祛痘套裝 HKD$353.9

彩豐行必買推薦10.皮奧寧祛痘套裝 135ml + 150ml + 100ml + 20ml $353.9（彩豐行）

這款以數字設計的祛痘系列，更被網友稱為「絕不能錯過的系列」，能夠針對解決皮膚不穩的情況。數字代表了使用次序以及護膚步驟，從1號的深層潔面啫喱、2號的調護爽膚水、3號的清爽乳液以及4號的強效消炎膏，能夠抑制過剩的油脂分泌，有效治療痘痘肌！