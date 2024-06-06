防脫髮洗頭水推介｜港人最介意伴侶脫髮？$95起：APIVITA Nanogen

防脫髮洗頭水推介2024！頭髮除了能打造不同的風格造型，原來還會影響吸引力？早前生活資訊平台「生活易」公開一項調查，發現本地男女無論自己或擇偶條件，都認為脫髮最不能接受，遠超樣貌、身材、體臭或白髮等問題。



在網上的問卷調查中，一共有543名受訪者，當中有逾四分一表示並非每日洗頭，平均最久更會超過3日不洗頭。此外，港人對頭髮非常重視，在女受訪者中，便有37%難以接受男士脫髮，多於10%「樣貌欠佳」及3%「身型欠佳」；而在男受訪者中，則有34%介意女生脫髮，較12%「樣貌欠佳」及4%「身型欠佳」為高。此外，對於自我要求，逾半（53%）受訪者都著重脫髮問題，較體臭（20%）、白頭髮（16%）和有肚腩（9%）更為關注。

本地男女無論自己或擇偶條件，都認為脫髮最不能接受！(《飛起來吧，蝴蝶》劇照)

每日洗頭、梳頭髮時看到許多髮絲脫落，或照鏡子時看著髮線後移﹐都膽戰心驚！市面上不少品牌都推出了聲稱可防脫髮的洗、護髮產品，但到底要怎麼選？哪一款是真的有效呢？

《01女生》就為大家精選了19款熱門的防脫髮洗頭水，都是性質溫和、高效，女士、男士都能用，讓大家從每日最基本洗髮中，開始減少脫髮問題！

防脫髮洗頭水推介1. 呂RYO 韓蔘滋養防脫髮洗髮液 #油性頭皮適用 #中乾性頭皮適用 $99.9/400ml

中乾性頭皮洗髮液：01網購

呂的韓蔘滋養防脫髮洗髮液，共推出兩款針對不同髮質，分別是油性頭皮適用，及中乾性頭皮適用，非常貼心！洗髮液採用Ginsen9EX™防脫專利技術，從全枝韓蔘的根、莖、葉以及果實，含7倍有效防脫韌髮成分的珍貴人蔘皂苷精華及9大珍貴韓方成分，揉合官方認證咖啡因防脫髮成分，修復受損頭皮，超效速進頭皮微循環，強韌保護髮根。

防脫髮洗頭水推介1. 呂RYO 韓蔘滋養防脫髮洗髮液 #油性頭皮適用 #中乾性頭皮適用 $99.9/400ml （呂RYO ）

防脫髮洗頭水推介2. Avalon Organics Biotin B-Complex Thickening Shampoo 強根健髮維B生物素有機洗髮露 HK$134/414ml

購買方法：01網購

Avalon的強根健髮維B生物素有機洗髮露，採用精心平衡的生物素、鋸棕櫚、藜麥蛋白和維生素 E 混合物配製而成，有效刺激頭皮，促進頭髮生長，提供健康髮絲所需的營養，以及防止頭髮脫落，令髮絲更健康豐盈。

防脫髮洗頭水推介2. Avalon Organics Biotin B-Complex Thickening Shampoo 強根健髮維B生物素有機洗髮露 HK$134/414ml（Avalon）

防脫髮洗頭水推介3. Grow Gorgeous強效頭髮生長精華 HK$436.5/60ml

購買方法：lookfantastic

Grow Gorgeous 強效生髮精華液含有仿生勝肽、黃芩、有機豌豆芽和紅三葉草等萃取物，可促進頭皮的血液流動，有助強韌髮根。滴幾滴到頭皮上進行頭部按摩，深層滋潤頭髮的同時，更可令秀髮變得更加豐盈濃密和健康，豐滿度和整體密度增加高達 13%。

防脫髮洗頭水推介3. Grow Gorgeous強效頭髮生長精華 HK$436.5/60ml (www.lookfantastic.com.hk)

防脫髮洗頭水推介4. Nanogen女士洗髮水 HK$77.5/240ml

購買方法：lookfantastic

喜歡莓果香味的你，不能錯過Nanogen這款專為女士而設的洗髮水。配方提供深層滋養的清潔效果，而透明質酸則可為頭髮補充水分，帶來絲般柔軟的感覺，特別適合頭髮纖細稀疏又脆弱的女士使用，用後可增強頭髮豐盈度，打造更濃密外觀。

防脫髮洗頭水推介4.Nanogen女士洗髮水 HK$77.5/240ml (www.lookfantastic.com.hk)

防脫髮洗頭水推介5. Philip Kingsley 頭髮濃密洗髮水 HK$295/200ml

購買方法：lookfantastic

Philip Kingsley 這款濃密洗髮水採用獨特的超支化聚合物和水解豌豆勝肽配製而成，有助於減少頭髮斷裂的風險。而BHA 則可以溫和地去除頭皮角質，保護頭髮健康。用後可以令秀髮看起來更豐盈、更強韌。

防脫髮洗頭水推介5.Philip Kingsley 頭髮濃密洗髮水 HK$295/200ml (www.lookfantastic.com.hk)

防脫髮洗頭水推介6. Aveda invati advancedTM 頭皮淨化洗髮水（滋潤配方）HK$350/200ml

提到防脫髮護理產品，Aveda的invati advancedTM系列，相信是不少人第一時間想起的品牌，備受好評。其中頭皮淨化洗髮水（滋潤配方）蘊含冬青樹提煉的水楊酸，能去除頭皮的老化角質，清除堵塞毛孔的積聚物；而這款洗髮水採用滋養配方有效潔淨頭髮，能防止洗髮引致的破損折斷，為豐盈濃密頭髮打好基礎。

防脫髮洗頭水推介6. Aveda invati advancedTM 頭皮淨化洗髮水（滋潤配方）HK$350/200ml（Aveda）

防脫髮洗頭水推介7. Kerastase 防掉髮輕盈浴髮乳 HK$260/250ml

Kerastase的防掉髮輕盈浴髮乳﹐可温和淨化及強化髮絲，同時強徤頭皮，解決脫髪困擾，使髮絲更柔軟豐盈。這款浴髮乳特別適合髮絲容易斷裂，有脫髮困擾的人士，所有髮質都適用。

防脫髮洗頭水推介7. Kerastase 防掉髮輕盈浴髮乳 HK$260/250ml （Kerastase）

防脫髮洗頭水推介8. L'Occitane 草本療法強韌護理洗髮水 HK$310/500ml

購買方法：L'Occitane官網

L'Occitane的草本療法強韌護理洗髮水，蘊含植物性角蛋白，有強化頭髮韌性，有助於防止頭髮斷裂。而且這款洗髮水針對幼細及脆弱髮質，其無矽配方加入了5種草本精華油，洗髮時按摩於頭髮和頭皮上，有效豐盈秀髮，令秀髮強韌能抵禦外來侵害。

防脫髮洗頭水推介8. L'Occitane 草本療法強韌護理洗髮水 HK$310/500ml（L'Occitane）

防脫髮洗頭水推介9. APIVITA Women's Tonic Shampoo 女士防脫髮洗髮水 $285／500ml

APIVITA的女士防脫髮洗髮水，蘊含沙棘複合物、月桂樹萃取物、蜂膠萃取物、4種維他命等營養素，有助恢復頭皮健康並促進秀髮健康生長，以及強健和活化髮根，輕鬆回復豐盈秀髮。此外，這款洗髮水可調節頭皮油脂，尤其適合油性髮質。

防脫髮洗頭水推介9. APIVITA Women's Tonic Shampoo 女士防脫髮洗髮水 $285／500ml（APIVITA）

防脫髮洗頭水推介10. Dr.SEED 生長天然洗髮露(BB味) HK$95/500ml

Dr.SEED是由選韓國皮膚科醫生研，當中含有45種天然養潤成分，包括：有機印加果油、燕麥仁油、黑豆提取物等，此外特別加入頭髮生長因子，無害活性介面起泡成分，以及不含20種刺激成分﹐在洗髮同時滋養保護秀髮，加強髮絲強韌度，有助脫髮斷髮問題！

防脫髮洗頭水推介10. Dr.SEED 生長天然洗髮露(BB味) HK$95／500ml （Dr.SEED）

防脫髮洗頭水推介11. Dr.Groot豐盈防脫洗髮露 HK$159.9/400ml

豐盈防脫洗髮露蘊含靈芝萃取成分、Biotin、膠原蛋白和視黃醇育髮成分，以及30,000ppm獨有Minoxinol™ Complex-A配方，有效於促進頭髮生長及紓緩脫髮情況。這款洗髮露特別適合細軟稀薄髮質，在防脫髮同時有豐盈秀髮。

防脫髮洗頭水推介11. Dr.Groot豐盈防脫洗髮露 HK$159.9/400ml （Dr.Groot）

防脫髮洗頭水推介12. LUX髮の水亮瓶 保水美容修護光澤洗髮乳 HK$99.9/490ml

經常漂染髮都是使髮絲變得易斷和脫髮的原因之一，而LUX髮の水亮瓶保水美容修護光澤洗髮乳，蘊含以五道工序處理的水解珍珠修護精華，是很好的抗氧化護膚成分，同時亦是有效從外到內修護受損髮絲，令秀髮透出珍珠般的光澤感，特別適合受損髮質使用，回復亮麗自然光澤感。

防脫髮洗頭水推介12. LUX髮の水亮瓶 保水美容修護光澤洗髮乳（LUX）

防脫髮洗頭水推介13. EBC Lab 修護防掉髮無矽洗髮露 HK$129/290ml

日本品牌 EBC Lab 專注 為脫髮、髮線上移及稀疏髮量人士，推 出科研級育髮產品，推出結合高效防脫髮成分的 EBC Lab 無矽防掉髮洗髮露系列，產品不含矽成分，防止殘留物積聚於頭皮上阻塞毛孔，可令頭部皮膚更能吸收育髮成分，鞏固髮根增加髮量。其中修護防掉髮無矽洗髮露，更是針對改善受損乾旱、幼薄易斷髮絲、髮尾容影打結的頭髮煩惱，特別適合乾性及染燙髮質使用。

防脫髮洗頭水推介13. EBC Lab 修護防掉髮無矽洗髮露 HK$129/290ml（ EBC Lab）

防脫髮洗頭水推介14. Advangen Jo-Ju 女士頭皮養護潔淨露 HK$198/300ml

Advangen是日本奢華洗護育髮品牌，當中的女士頭皮養護潔淨露蘊含不同的天然植物精華，能明顯地改善用家掉髮問題，更採用最前尖的抗FGF5因子育髮技術延長頭髮生長期，阻斷FGF5基因發出掉髮訊號繼而重新養出健康頭皮環境及頭髮。產品不僅能保持頭皮保持最佳狀態，還能同時幫頭髮逆齡及促進生長，一次過實現，讓頭皮不再受乾燥和掉髮問題困擾。

防脫髮洗頭水推介14. Advangen Jo-Ju 女士頭皮養護潔淨露 HK$198/300ml（Advangen）

防脫髮洗頭水推介14. Davines東方美人洗髮乳 HK$120/90ml

在家也能享受髮廊級的洗護髮效果，Davines在多個國家都有經營自家髮廊，提供高級頭髮護理服務，亦有發售自行研發的洗護髮產品。其中Davines東方美人系列的洗髮乳，配方含有滋養成份的蘿蔻油，可保持頭髮柔軟、豐盈有光澤，能強化頭髮並防止老化，還原出柔軟有光澤的飽滿頭髮。

防脫髮洗頭水推介14. Davines東方美人洗髮乳 HK$120/90ml（Davines）

防脫髮洗頭水推介15. Leonor Greyl 海藻豐盈洗髮露 HK$360/200ml

Leonor Greyl海藻豐盈洗髮露蘊含92%天然成分，包括海藻、植物萃取物及小麥蛋白質，不僅為髮絲保濕及補充養份，強化幼弱的髮絲，亦能增強髮絲彈性及豐盈感。這款洗髮露同時有助解開纏結髮絲，使秀髮更輕盈及更顯光澤，即使過了一整天仍能保持充滿立體感的髮型﹐是適合任何髮質的洗護產品。

防脫髮洗頭水推介15. Leonor Greyl 海藻豐盈洗髮露 BAIN VOLUMATEUR AUX ALGUES HK$360/200ml （Leonor Greyl）

防脫髮洗頭水推介16. 史雲遜Svenson 強效修護洗髮水 250毫升(港幣260元)

髮理學科研專家「史雲遜Svenson」，除了有提供不同活髮療程外，品牌亦有自家研發一系列高效家用護髮產品。其中強效修護洗髮水，蘊含的主要成份有仿生角蛋白、15種氨基酸以及多種營養元素，每天使用可修補脆弱髮絲，重現柔滑水潤，回復活力。

防脫髮洗頭水推介16. 史雲遜Svenson 強效修護洗髮水 250毫升(港幣260元)（品牌提供）

防脫髮洗頭水推介17. Acca Kappa Soft & Volume Shampoo 豐盈輕柔洗髮露 HK$210/250ml

Acca Kappa是意大利百年經典品牌，品牌推出的豐盈輕柔洗髮露，蘊含多款天然植物成分，而且不含SLES化學起泡劑、Paraben防腐劑、GMOs基因改造物等，性質溫和及具保濕效果，有豐盈秀髮效果，以及有效提升髮絲強韌度，重現柔軟光澤，特別適合天生扁塌及幼弱髮質。

防脫髮洗頭水推介17. Acca Kappa Soft & Volume Shampoo 豐盈輕柔洗髮露 HK$210/250ml （Acca Kappa）

防脫髮洗頭水推介18. Celluver 瑟路菲香水洗髮水

Celluver是韓國品牌，所推出的產品大多是添加了香氣，讓大眾使用後全日保持好心情。其中香水洗髮水，豐富蛋白質麻黑水及8種天然的植物種子油，為頭皮提供pH5.5弱酸性護理，為髮絲締造最健康理想的狀態。這款洗髮水是零矽靈、零硫酸鹽，使髮絲更健康地豐盈強韌，現時共推出7款品牌的標誌性香味，讓大家頭皮時刻保持清爽，同時擁有好心情！

防脫髮洗頭水推介18. Celluver 瑟路菲香水洗髮水（Celluver）

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