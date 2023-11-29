去油洗頭水推薦！13款控油清爽好評之選　附4招油頭急救法

去油洗頭水推薦13大必備！到底哪些洗頭水有效控油？明明出門前，才洗完頭髮，為知不足半天就變油頭呢？其實造成油頭的有不同原因，有機會是體質問題，又有可能錯用洗頭產品。頭皮是人體毛孔分布密度最高的地方，皮脂腺的數量比起臉部或身體來說，相對較多，故此分泌過多油脂，就會結成一條條的髮束，從而影響外觀。以下精選13大性價比高去油洗頭水推介，一起告別絕世大油頭！



13大性價比高去油洗頭水推介！

去油洗頭水推薦 1. Giovanni 茶樹三重護理洗髮水HK$97/ 250ml

購買方法：lookfantastic

Giovanni's Tea Tree Triple Treat™ 洗髮水採用獨特的Eco Chic Technology™，當中含有薄荷、迷迭香和桉樹油的混合物，可溫和地清洗頭髮和頭皮，輕鬆去除雜質。同時，更可滋養髮絲，用後感覺潔淨舒適，持久清新。

去油洗頭水推薦｜Giovanni 茶樹三重護理洗髮水HK$97/ 250ml (lookfantastic)

去油洗頭水推薦 2. Christophe Robin 海鹽淨化磨砂膏 HK$407.5/250ml

購買方法：lookfantastic

這款最暢銷的磨砂膏結合海鹽和穀物兩種天然去角質劑，有效清潔、去除雜質並恢復頭皮平衡，為頭髮提供營養及滋養髮絲。使用之後，頭皮立即得到舒緩，緩解搔癢問題，感覺舒適清爽。

去油洗頭水推薦｜Christophe Robin 海鹽淨化磨砂膏 HK$407.5/250ml (lookfantastic)

去油洗頭水推薦 3. Neutrogena T/Gel油性頭皮去屑洗髮水HK$59.5/150ml

購買方法：lookfantastic

這款洗髮水由皮膚科醫生配製而成，可減少頭皮上多餘的油脂和死皮，有助於舒緩頭皮乾燥，油頭人士必備。

去油洗頭水推薦｜Neutrogena T/Gel油性頭皮去屑洗髮水HK$59.5/150ml (lookfantastic)

去油洗頭水推薦 4. Aveda Botanical Repair™ 三重修復草本修護精華

購買方法：Sephora｜Zalora

Aveda的洗頭水向來都是採用純素、99%天然萃取成分，無矽、無對羥基苯甲酸酯的純素配方，而這支洗頭水是有效防止髮絲斷裂並保護頭髮免受損害而設，適合所有頭髮類型及髮質使用。

去油洗頭水推薦｜Aveda botanical repairTM 三重修復草本修護精華 HK$400 / 125ml （品牌提供）

去油洗頭水推薦5. Kérastase 油性頭皮浴髮乳

購買方法：Zalora

Kérastase這支洗髮乳是針對油性髮根而設的，有效帶走髮絲多餘油脂，淨化頭皮。內含有甘油與維生素B6成分，滋養脆弱敏感頭皮，滋潤乾燥髮尾，令秀絲柔潤亮澤，清爽舒適。不含矽油。

去油洗頭水推薦｜Kérastase 油性頭皮浴髮乳（品牌提供）

去油洗頭水推薦6. RYO 綠呂 - 深層控油去頭皮護髮素

購買方法：01網購｜用「01積分」扣減更可低至半價購入。

呂的控油護髮素是採用無矽配方，以100%韓國產發酵薄荷液、松葉及綠茶微粒，深入頭皮角質層，有效深層清潔頭皮，去除多餘油脂，告別油頭重現清爽秀髮。

去油洗頭水推薦｜RYO 綠呂 - 深層控油去頭皮護髮素（品牌提供）

去油洗頭水推薦7. Giovanni茶樹三重功效煥活洗髮精

購買方法： iHerb

Giovanni茶樹油三重功效洗頭水是內含3種有機油混合物，有助促進頭皮循環，讓頭髮保持清爽，可解決由頭皮健康引致的煩惱，緩解乾燥剝落的頭皮。

去油洗頭水推薦｜Giovanni茶樹三重功效煥活洗髮精（IHERB）

去油洗頭水推薦8. The Ordinary 4% 硫酸鹽潔膚洗髮露

購買方法：Sephora

The Ordinary的產品憑著性價比，而吸引不少女士歡迎。她們家除了護膚產品外，亦有推出護髮產品。這款硫酸鹽洗髮露採用了配方溫和的十二烷基聚氧乙醚硫酸鈉，潔淨肌膚同時亦可以保護髮絲，令頭髮回復光滑亮澤。

去油洗頭水推薦｜The Ordinary 4% 硫酸鹽潔膚洗髮露（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】去油洗頭水推薦｜餘下精選好用的去油洗頭水推介！▼▼▼

網上有不少網民都飽受油頭的困擾，感到相當崩潰，更恨不得要天天洗頭維持頭髮清爽。有一名「沈誠」的網民曾在個人社交平台分享擺脫油頭的秘訣，她曾親身實測過後，發現以下4大方法能有效讓頭油減慢，飽受困擾的女生切勿錯過以下的介紹！

【油頭｜控油洗頭水】不少網民都飽受油頭的困擾，感到相當崩潰。（RED@沈誠）

控油頭方法1. 水流開大

網民表示曾試過在盆裏洗及花灑洗頭，而她個人比較愛用花灑，她表示直接開大水衝頭皮，同時手指頭順着發縫搓，把水衝到頭髮裏面及外面般濕透後再上洗頭水。



【油頭｜控油洗頭水】1. 水流開大（RED@沈誠）

控油頭方法2. 洗頭水搓泡再上頭，至少停留3分鐘

洗髮水搓出泡後再抹頭上，抹到頭髮靠近根部，不是直接抹到頭皮上！先重點洗乾淨髮際線及兩側，然後從後腦勺往前開始搓至2-3次，洗頭水大概能在頭頂上停留3分鐘。另外，洗頭水盡量使用無矽油的洗頭水，可減慢頭油出現。



【油頭｜控油洗頭水】洗頭水盡量使用無矽油的洗頭水（RED@沈誠）

控油頭方法3. 護髮素忌近頭皮

使用護髮素時切記離頭頂遠一點，連貼在頭兩邊的頭髮都忌塗，沖洗時亦要注意先把髮尾的護髮產品衝洗乾淨後，再沖洗全頭。



【油頭｜控油洗頭水】梳子一星期清洗一次（RED@沈誠）

控油頭方法4. 洗完頭立馬吹乾

網民建議洗完頭趕緊吹乾頭髮，而且盡量用暖風吹，別吹到頭皮出汗，吹得差不多乾就換成凍風再吹一遍。另外平日塗護膚品忌碰到髮際線，否則瀏海容易變成「一條條」。最後一個小細節，勤清洗梳子，有時候洗乾淨頭髮後，梳子髒會把頭髮梳油，因此梳子一星期清洗一次。



【油頭｜控油洗頭水】告別絕世大油頭（RED@沈誠）

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