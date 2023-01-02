60歲章小蕙護髮4秘訣　忌只用1款洗頭水　保養頭皮減白髮、生黑髮

不敢相信這是一位快60歲的女人！曾被封「拜金女郎」的章小蕙，不可否認確實是時尚保養達人！已經59歲一頭長髮又黑又茂密，完全0白髮、0落髮跡象！



章小蕙透露自己其實30出就開始長白髮，因為寫稿用腦過多，到了60歲是怎麼逆生長回一頭烏黑亮麗的長髮呢？章小蕙的護髮技巧，馬上往下看~

4個章小蕙的護髮技巧，跟著做頭髮烏黑有光澤！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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章小蕙護髮技巧

1. 頭髮預洗

在洗頭之前，章小蕙一定會先做「預洗」動作！她會先用約7ml的護髮素先潤過頭髮，等毛躁糾結完全被潤澤的滋養油滑順了之後，才去做洗頭清潔的動作！這步驟可以有效減少掉髮、乾燥糾結問題，洗完後的頭髮又柔又滑又有光澤！

2. 多套洗護髮品

根據不同的季節和頭皮髮絲問題，章小蕙會頻繁更換洗護髮品，她說：「運動出汗就用淨化系列讓頭皮清爽，曝曬後要滋養髮絲，頭皮癢要用舒敏洗頭水，過度出油就用活性碳洗髮，根據不同情況來挑選產品，就能照顧到不同時後的需求。」

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3. 保養頭皮

頭皮保養跟臉部保養一樣重要，一旦頭皮衰老，不只冒出落髮、白髮問題，連臉都會跟著垮掉！章小蕙會做頭皮泥膜保養，也會使用頭皮安瓶精華與髮膜，再用頭皮按摩梳一邊刷一邊按摩，快60歲都能長出茂密小胎毛！章小蕙說：「頭髮毛毛永遠不嫌多！」

4. 真絲髮圈

髮圈怎麼護髮呢？原來這就是章小蕙睡醒就有大波浪的秘訣！她不用電捲棒熱工具，因為加熱絕對會對頭髮帶來傷害！她每天睡前都用真絲髮圈，把頭髮纏繞捲起後綁在頭頂，變成一顆丸子頭就直接睡覺，這樣可以避免摩擦掉髮、髮尾糾結，而且起床拿掉髮圈就有微捲浪漫大波浪！章小蕙笑說真絲髮圈就是她頭髮的枕頭！

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