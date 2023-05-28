防脫髮洗頭水推介！10款解決髮線後移：Aveda高效、APIVITA促生髮

防脫髮洗頭水推介！每日洗頭、梳頭髮時看到許多髮絲脫落，或照鏡子時看著髮線後移﹐都膽戰心驚！市面上不少品牌都推出了聲稱可防脫髮的洗、護髮產品，但到底要怎麼選？哪一款是真的有效呢？這次《01女生》就為大家精選了10款熱門的防脫髮洗頭水，都是性質溫和、高效，女士、男士都能用，讓大家從每日最基本洗髮中，開始減少脫髮問題！



防脫髮洗頭水推介1. Aveda invati advancedTM 頭皮淨化洗髮水（滋潤配方）HK$350/200ml

提到防脫髮護理產品，Aveda的invati advancedTM系列，相信是不少人第一時間想起的品牌，備受好評。其中頭皮淨化洗髮水（滋潤配方）蘊含冬青樹提煉的水楊酸，能去除頭皮的老化角質，清除堵塞毛孔的積聚物；而這款洗髮水採用滋養配方有效潔淨頭髮，能防止洗髮引致的破損折斷，為豐盈濃密頭髮打好基礎。

購買方法：Sephora｜Zalora｜Strawberrynet

防脫髮洗頭水推介1. Aveda invati advancedTM 頭皮淨化洗髮水（滋潤配方）HK$350/200ml（Aveda）

防脫髮洗頭水推介2. L'Occitane 草本療法強韌護理洗髮水 HK$310/500ml

L'Occitane的草本療法強韌護理洗髮水，蘊含植物性角蛋白，有強化頭髮韌性，有助於防止頭髮斷裂。而且這款洗髮水針對幼細及脆弱髮質，其無矽配方加入了5種草本精華油，洗髮時按摩於頭髮和頭皮上，有效豐盈秀髮，令秀髮強韌能抵禦外來侵害。

購買方法：L'Occitane官網

防脫髮洗頭水推介2. L'Occitane 草本療法強韌護理洗髮水 HK$310/500ml（L'Occitane）

防脫髮洗頭水推介3. Avalon Organics Biotin B-Complex Thickening Shampoo 強根健髮維B生物素有機洗髮露 HK$134/414ml

Avalon的強根健髮維B生物素有機洗髮露，採用精心平衡的生物素、鋸棕櫚、藜麥蛋白和維生素 E 混合物配製而成，有效刺激頭皮，促進頭髮生長，提供健康髮絲所需的營養，以及防止頭髮脫落，令髮絲更健康豐盈。

購買方法：01mall｜屈臣氏網店｜iHerb｜Zalora

防脫髮洗頭水推介3. Avalon Organics Biotin B-Complex Thickening Shampoo 強根健髮維B生物素有機洗髮露 HK$134/414ml（Avalon）

防脫髮洗頭水推介4. APIVITA Women's Tonic Shampoo 女士防脫髮洗髮水 $285／500ml

APIVITA的女士防脫髮洗髮水，蘊含沙棘複合物、月桂樹萃取物、蜂膠萃取物、4種維他命等營養素，有助恢復頭皮健康並促進秀髮健康生長，以及強健和活化髮根，輕鬆回復豐盈秀髮。此外，這款洗髮水可調節頭皮油脂，尤其適合油性髮質。

購買方法：屈臣氏網店｜Zalora

防脫髮洗頭水推介4. APIVITA Women's Tonic Shampoo 女士防脫髮洗髮水 $285／500ml（APIVITA）

防脫髮洗頭水推介5. Davines東方美人洗髮乳 HK$120/90ml

在家也能享受髮廊級的洗護髮效果，Davines在多個國家都有經營自家髮廊，提供高級頭髮護理服務，亦有發售自行研發的洗護髮產品。其中Davines東方美人系列的洗髮乳，配方含有滋養成份的蘿蔻油，可保持頭髮柔軟、豐盈有光澤，能強化頭髮並防止老化，還原出柔軟有光澤的飽滿頭髮。

防脫髮洗頭水推介5. Davines東方美人洗髮乳 HK$120/90ml（Davines）

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