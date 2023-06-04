美白身體乳液6推薦：$36.9潤膚露媲美大牌 NIVEA、強生回復牛奶肌

美白身體乳液、潤膚露推薦！踏入夏天，女生們紛紛換上短袖、短褲，但假如有身體肌膚黝黑、手臂雙腿被曬成兩截色、關節處黯沉等問題的話，真的會很困擾！而市面上不少護膚品牌都有推出有美白功效的身體乳液，其中不少都大獲好評，這次《01女生》就為大家集合多款好用又高效的美白身體乳液，讓大家即使在盛夏仍然能全身保持白滑肌膚！



美白身體乳液推薦1. 凡士林 亮白修護潤膚露 HK$36.9/400ml （原價HK$45.9）

購買方法：屈臣氏網店

凡士林的身體潤膚露一直受不少女生喜愛，其中的亮白修護潤膚露採用active whitening system3重亮白修護配方，以及含豐富維他命B3，能為肌膚供給所需的營養精華，提升肌膚自然亮白過程，2星期即展現白皙嫩滑的肌膚，散發出健康光澤。同時能抵禦UVA及UVB紫外線所引起的肌膚暗啞，防止黑色素的形成！

美白身體乳液推薦2. NIVEA 加倍淨白修護乳液 HK$42.9/400ml

購買方法：Yesstyle

NIVEA的美白潤膚乳液是一直人氣產品，是不少人提到美白身體乳會先想到的品牌，而這款加倍淨白修護乳液，蘊含50X維他命C、Q10和深層美白精華，有助為肌膚帶來美白和修復暗沉的功效，同時保持肌膚水潤，回復緊緻白滑。

美白身體乳液推薦2. NIVEA 加倍淨白修護乳液 HK$42.9/400ml（NIVEA）

美白身體乳液推薦3. Johnson's 牛奶純米潤膚乳 HK$36.9/500ml

購買方法：屈臣氏網店

Johnson's在大家印象中是嬰兒用的護理品牌，但其實不少潤膚乳都是很好用。這款牛奶純米潤膚乳蘊含豐富牛奶蛋白、純米精華、維他命E以及礦物質，能深層滋養肌膚，讓肌膚回復水潤健康柔滑。

美白身體乳液推薦3. Johnson's 牛奶純米潤膚乳 HK$36.9/500ml（Johnson's）

美白身體乳液推薦4. Sesderma 煥白身體乳 HK$168/400ml

Sesderma煥白身體乳蘊含霍霍巴油、神經醯胺成、甘草亭酸、葡萄葉提取物等營養成分，有效舒緩乾燥肌膚，更水嫩柔軟，同時有效煥亮膚色，肌膚美白效果很明顯，快速回復牛奶肌。

美白身體乳液推薦4. Sesderma 煥白身體乳 HK$168/400ml（IG@sesderma）

美白身體乳液推薦5. DREAM TREND LYKY B3美白香氛身體乳 HK$285/200ml（原價HK$365）

DREAM TREND是來自台灣品牌，其LYKY B3美白香氛身體乳是被不少台灣美妝KOL所推薦。身體乳含高效亮白精華，有效阻斷及抵禦黑色素，及加速代謝老廢角質，達到保濕美白肌膚效果。加上身體乳別具質感的玻璃瓶身和包裝，讓人心動！

美白身體乳液推薦5. DREAM TREND LYKY B3美白香氛身體乳 HK$285/200ml（原價HK$365）（IG@dreamtrend_tw）

美白身體乳液推薦6. PAUL'S CHOICE 10%果酸身體乳 HK$400/210ml

PAUL'S CHOICE的身體乳液含10%果酸，有光滑皮膚及去角質功效，去除表面乾燥死皮，均勻膚色，讓肌膚重新變得水潤光滑、健康，尤其對被太陽曬壞的皮膚恢復效果很好。此外，含有特殊防過敏抗氧化成分，減少果酸造成的皮膚不適，是適合所有膚質的果酸身體乳液。