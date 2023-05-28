美白祛黃｜5款維他命C洗面奶推薦　專科、Innisfree、TheBodyShop

為掌握夏日出遊的好氣色，想必許多女孩近日周緊鑼密鼓地美白、養膚吧！除了投資日常的保養品，「洗面奶」的挑選妳也掌握到了嗎？想擁有年輕、元氣美肌，不只清潔要仔細，洗面奶更得兼具「維他命C」的亮顏效果！



儂編整理今年必須收藏5款人氣「維他命C洗面奶」，為妳的臉蛋時時補光～

5款維他命C洗面奶推薦，找回亮澤肌膚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Senka專科

SENKA洗顏專科柚子零毛孔洗顏泡泡

洗顏教主專科旗下不只有藍色經典款值得擁有，這款有著亮眼黃色包裝的超微米毛孔淨化潔顏乳，更是夏日養顏的好夥伴！其成分中蘊藏擁有豐富維他命C的日本柚子精華，搭配上品牌招牌天然絲繭精華，清潔之餘也緊緻毛孔、減少黑頭粉刺，溫和無添加屬性敏弱機也能安心。

Melano CC

Melano CC 維C酵素深層潔面乳

在日本代購界有著高詢問度的Melano CC洗面奶會如此搶手的原因在於，其成分特別針對毛孔調理，添加酵素、白泥、維他命C三重淨化成分，去除髒汙、皮脂同時，更能一次解決毛孔、粉刺、粗糙、暗沉等肌膚問題。

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The Body Shop

The Body Shop 維他命C磨砂潔面膏

總以純素主義為原則的The Body Shop，當然也沒有錯過春夏養肌的黃金時刻！這款嶄新登場的維他命C亮膚潔面露，蘊含天然卡姆果所萃取的豐富維他命C，搭配上有機蘆薈萃取、荷荷芭微粒，透過清潔過程按摩肌膚，能有效代謝老廢角質，並給予肌膚舒緩、適度潤澤且透亮的乾淨狀態。

Orbis

Orbis 雙重VC亮膚洗面奶

日本國民美妝品牌Orbis的好口碑也讓妳安心嗎？品牌針對提亮需求，同樣也推出了添加維他命C的洗顏產品！低敏屬性、無酒精添加，且兼具高保濕舒緩效力，去除髒汙、老廢角質只是基本功，更優秀的是清潔後留下的潤澤度，以及透明光感，作為美白第一步再適合不過。

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Innisfree

Innisfree 濟州柑橘煥白無瑕潔面膏

誕生於韓國濟州島的人氣美妝Innisfree，善於透過植物萃取能量，來補充肌膚所缺乏的營養，而這款延伸於漢拏山柑橘C亮白系列的潔顏產品，便豪邁添加了維他命C、維他命B3、維他命B5三大修復因子，來達到改善膚色不均、提升肌膚彈性的回春效果。

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