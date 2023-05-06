8大美白產品推薦！網絡大熱磨砂美白法　低成本3步曲回復亮白肌

【美白產品推薦2023｜美白方法】即將踏入夏日，不少女生都要急救美白，準備迎接陽光與海灘！女生們總希望擁有亮白緊緻肌膚，除了勤於塗防曬之餘，再配合一些美白法效果就會更加顯著！網絡大熱「磨砂膏＋果酸」美白法，很多網民實試過後，都大讚美白效果相當顯著，肌膚變得亮白光滑，不再暗沉粗糙！



不少女生為了令肌膚變得更白滑緊緻都費盡心思，尤其是夏日將至，當然要把握時間為肌膚急救美白！美白護膚其實並不需要花費昂貴金錢，網上的大熱低成本「身體美白磨砂大法」，運用磨砂膏及果酸即能令肌膚變得亮白光滑，簡單幾步即能保養出白滑肌，立即看看要怎樣做！

美白方法｜網上就大熱低成本「身體美白磨砂大法」，運用磨砂膏及果酸即能令肌膚變得亮白光滑！（是你的甜心嘉呀@RED）

美白方法第一步：磨砂膏去角質

首先用身體磨砂膏替肌膚去除老廢角質，特別是手肘、膝蓋關節這些角質層較厚的地方，就可以多塗抹，之後用清水清洗後用毛巾抹乾身體。

美白方法第一步：磨砂膏去角質（是你的甜心嘉呀@RED）

磨砂膏推薦：Dove 去角質身體磨砂膏 298g HK$75.90

購買方法：Watsons HK

Dove 去角質身體磨砂膏含細緻磨砂粒子，有助溫和清潔及去除肌膚表面老廢角質，產品同時含有滋潤乳霜成分，有去角質之餘亦能有效滋潤肌膚！

磨砂膏推薦：Dove 去角質身體磨砂膏 298g HK$75.90（watsons 官網）

美白方法第二步：果酸精華

磨砂後就可以塗上果酸精華，果酸同樣有助肌膚去除表面角質，以及提亮膚色，痘印、蚊子印位置可以多塗一些，敷10至15分鐘後再用水清洗乾淨。

美白方法第二步：果酸精華（是你的甜心嘉呀@RED）

果酸精華推薦：THE ORDINARY 30%果酸2%水楊酸去角質面膜精華液

購買方法：The Ordinary｜Sephora｜Look Fantastic

THE ORDINARY 這款精華液含有30%果酸及2%水楊酸，果酸有助令肌膚表面角質剝離及提亮膚色，水楊酸則有助清潔毛孔及控油，持續使用有助淡斑去印、改善肌膚紋理！

果酸精華推薦：THE ORDINARY 30%果酸2%水楊酸去角質面膜精華液（THE ORDINARY 官網）

美白方法第三步：VC美白粉

完成以上2步驟後，最後將身體乳液與VC美白粉混合，再塗抹在肌膚上就可以了！

美白方法｜第三步：VC美白粉（是你的甜心嘉呀@RED）

VC美白粉推薦：THE ORDINARY 100% 維他命C面部精華粉

購買方法：The Ordinary｜Sephora｜Look Fantastic

THE ORDINARY 的面部精華粉含100% 純 L-抗壞血酸粉末，有助於改善肌膚老化問題，局部使用更能有效提亮膚色！

VC美白粉推薦：THE ORDINARY 100% 維他命C面部精華粉（THE ORDINARY 官網）

不少網民實試過以上「身體美白磨砂大法」後，都大讚美白效果顯著，各位女生們也不妨一試吧！除了以上方法外，想令美白效果加倍，當然可以配合美白產品使用吧！《01女生》就為大家盤點8大美白產品推介！

美白產品推薦2023｜1. ORIGINS 極亮明肌美白精華 50ml HK$750

購買方法：01網購

ORIGINS 極亮明肌美白精華能有改善面上色斑及黑色素問題，令肌膚變得明亮及豐富光澤，建議可以早晚潔面後使用！

美白產品推薦2023｜ORIGINS 極亮明肌美白精華 50ml HK$750（ORIGINS 官網）

美白產品推薦2023｜2. Kiehl's 醫學維 C 亮白透滑水嫩啫喱 50ml HK$420

購買方法：Kiehl's

Kiehl's 醫學維 C 亮白透滑水嫩啫喱含皇牌淨白成份，有助阻截新色斑形成及改善膚色不均的問題，產品同時具有替肌膚溫和去角質功效，有助軟化肌膚表面，幫助肌膚更有效吸收產品中的淨白成份，做到更好的亮白效果。

美白產品推薦2023｜Kiehl's 醫學維 C 亮白透滑水嫩啫喱 50ml HK$420（Kiehl's 官網）

美白產品推薦2023｜3. Caudalie 極緻亮白精華露 150ml HK$270

購買方法：Sephora

Caudalie 的極緻亮白精華露採用了98%天然純素配方，結合了甘醇酸、白牡丹萃取物、有機葡萄籽水等，除了有助均勻膚色及溫和去角質外，更有助舒緩保濕！

美白產品推薦2023｜Caudalie 極緻亮白精華露 150ml HK$270（Caudalie 提供）

美白產品推薦2023｜4. Dermacept 維他命 C10 草本零毛孔亮白精華 15ml $350

購買方法：Watsons

Dermacept 的維他命 C10 草本零毛孔亮白精華蘊含 10%多效維他命 C，有助細緻毛孔、淡化色斑及改善膚色不均等問題！

美白產品推薦2023｜Dermacept 維他命 C10 草本零毛孔亮白精華 15ml $350（Dermacept 提供）

美白產品推薦2023｜5. Cetaphil 舒特膚透亮抗敏全效淨斑精華 30ml HK$300

Cetaphil 的透亮抗敏全效淨斑精華，柔滑絲綢質地，可以快速滲透至肌底，能有效為暗啞敏感肌帶來減淡色斑、提亮膚色、保濕鎖水等功效！

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美白產品推薦2023｜6. ANESSA 亮白美肌 UV 水感乳霜 SPF50+ PA++++ 90G HK$189

ANESSA 的亮白美肌 UV 水感乳霜，採用高效及雙重防曬保護配方，能全面防禦紫外，同時蘊含日本厚生勞動省認證之活性亮白成分「m-傳明酸」，能從肌底根源開始抑制黑色素及預防色斑雀斑，淡紫色調水感乳霜，有助即時提亮膚色，可作妝前底霜使用。

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美白產品推薦2023｜7. FANCL 全效美白防曬套裝 HK$750 / 套（原價：$1,438）

FANCL推出全新限量版全效美白防曬套裝，一盒６款亮白產品，包括有高效淡斑精華棒、透亮淨肌軟膜、亮肌祛斑精華、亮肌祛斑面膜、高效防曬露，為肌膚提供全方位亮白守護！

美白產品推薦2023｜FANCL 全效美白防曬套裝 HK$750 / 套（原價：$1,438）（FANCL 提供）

美白產品推薦2023｜8. Musee 腋下美白精華 30g HKD 230

日本脫毛品牌Musee推出了夏日美白三寶，包括腋下美白精華、 美白精華液（私密部位專用）及藥用暗瘡護理噴霧，全方位替女生解決肌膚煩惱，產品更能迅速滲透至肌膚，令肌膚回復細緻、明亮，其中的腋下美白精華，蘊含150億乳酸菌及天然礦物二氧化矽粉末配方，有提亮、美白功效，有助令腋下肌膚回復淨白絲滑。

美白產品推薦2023｜Musee 腋下美白精華 30g HKD 230 （Musee 提供）