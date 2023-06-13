2023夏季化妝必備新品！YSL新粉底實試輕透、12款偽素顏好物推薦

夏季化妝新品2023｜以淡雅活力妝容迎接盛夏！相較清涼的天氣，在炎熱的日子裡，都會追求輕透妝感，以免出汗泛油引致掉妝，同時展示出真我風格。雖然「Less is more」，但愈清淡的妝，細緻度便愈被放大，令瑕疵更顯見。由此，要打造迷人的氣質，需從精緻底妝和色調著手，在高溫下締造清涼迷人的舒適魅力。

攝影：黃寶瑩攝



夏季化妝新品2023｜夏天總看見不少印花圖案，連同化妝品都換上標誌包裝，搖身一變成時下隨行化妝袋內、展現時尚品味的必備單品。(黃寶瑩攝)

2023夏季化妝必備新品1. Givenchy 高訂禁忌潤唇膏春季限量版 #N21 HK$375

唇膏在滋潤方面得到不少稱讚，採用96%天然成分，質感舒適不黏笠，適合疊層塗抹，帶來水潤透亮的光澤，並提升雙唇的立體感。皮革唇膏管上印有復古4G Monogram 標誌，略帶奢華感覺，非常值得收藏。

2023夏季化妝必備新品2. YSL 恆時輕透霧光粉底液SPF 39/PA+++ HK$650

下班後不時都有約，因此要選一款持久度高的粉底，來保持整天無瑕的妝效，不需花太多時間補妝。粉底粉採用24小時自然輕透無重配方，質感輕盈舒適，塗後沒厚重感覺，同時注入霧光設計，有效均匀膚色、自然遮瑕，而且蘊含77%護膚成分，包括透明質酸複合物，幫助滋潤肌膚，改善膚色瑕疵問題，加上植物性牛磺酸胺基酸衍生物，達致抗疲勞功效。

2023夏季化妝必備新品3. Dior 全效修護萬用霜 HK$480/50ml

想有貼服細緻的底妝，先要做好護膚程序，由內而外展現光采。萬用霜採用高效天然成分，包括積雪草、角鯊烷、荷荷巴油和乳木果油，能夠能夠紓緩不適感，深層修復肌膚，並促進關鍵肌膚屏障分子的合成，減低肌膚水分流失。

夏季化妝新品2023｜銀色帶來耀目感覺，同時傾向低調和優雅，不少人都會用以點綴。色調亦具未來感覺，搭以螢光色彩，予人截然不同的新鮮感。(黃寶瑩攝)

2023夏季化妝必備新品4. shu uemura x peko 紅莓棒棒糖眼影組合 HK$490

相信不少女生都曾喜歡甜美的牛奶妹。今次植村秀限量聯乘系列，糅合牛奶妹的繽紛及Y2K元素，塑造出全新的時尚感覺。眼影組合的包裝設計，靈感源自經典糖果鐵盒，壓有牛奶妹的吐舌表情，配以鮮艷的眼妝，充滿個性魅力。內藏6款色調和閃爍度，其中5種更帶牛奶糖香氣！

2023夏季化妝必備新品5. Christian Louboutin On The Go 光耀絲滑唇膏 HK$425

品牌熱賣的皇牌Rouge Louboutin唇膏，近日推出迷你版，唇膏管身轉為圓形條紋柱體，同樣展現華麗典雅的魅力，而且更易於收藏。唇膏採用獨家強效量色複合物Glamlips配方，質感順滑顯色，輕塗一下已顯神采，而且不感乾燥，可以有效持妝數小時，配搭12色調締造魅惑感覺。

2023夏季化妝必備新品6. The History of Whoo 雪潤亮白氣墊粉底霜 HK$420 (連補充裝)

若然趕時間出門，氣墊粉底便是快捷方便的化妝品。這款不僅有效遮瑕，撫平毛孔和色斑，而且加入楊貴妃白玉肌膚的美白配方，包括雪甘散、宮廷秘方七香八白散及人參珍珠等，以提升肌膚亮澤彈性，增加妝感貼服及持久度，透現出自然迷人的偽素顏妝感。粉底包裝採用貝母設計，綴以銀色螺鈿花紋，呈現出高雅的感覺。

夏季化妝新品2023｜每提及夏天，都聯想到太陽、西瓜和玫瑰等紅色事物。現在就將紅調加入妝容，締造出迷人清涼的性感魅力！(黃寶瑩攝)

2023夏季化妝必備新品7. Armani Beauty 絲絨水漾唇釉 #12 經典正紅 HK$350

經典紅唇予人美艷感覺，特別適合熱情的夏日氛圍。由韓國新生代女團New Jeans成員Hanni演繹的絲絨水漾唇釉，近日加入新色調，配以突破性「水色相融配方」，締造出透亮的緞面效果。共11種唇釉中，特別推薦經典正紅色，塗後非常顯白，只需淡妝也展示出艷麗效果。

2023夏季化妝必備新品8. Gucci Beauty Palette De Beauté Quatour 四色彩妝盤 HK$570

每次出門行裝以輕便為主，因此Gucci的四色彩妝盤或是件好物，可作眼影、唇膏及胭脂使用，色調帶有柔和啞緻感覺，而且容易上色和暈染，以締造出和諧的精緻妝感。彩妝盤以標誌的粉紅色包裝，飾以金屬表面，以及科幻神秘感的圖案，打造出復古典雅的氛圍。

2023夏季化妝必備新品9. Issey Miyake L'eau D'issey Pivoine 100ml HK$1,040

三宅一生經典香水帶來新成員，瓶身沿用過往的三角錐體設計，靈感源自巴黎鐵塔，最上方的球形則為月亮，譜出浪漫的感覺。香水系列又名為「一生之水」，以清澈流水感覺為主軸，這次則糅合牡丹花的活力優雅，以仿製花香展現出輕盈脫俗感覺，並搭清甜玫瑰、梨子和白覆盆子，迎來更清新和活躍的優雅氛圍。

夏季化妝新品2023｜黑白經典時尚永不褪色，予人簡約利落的優雅感，更突顯品牌的風格和個性。(黃寶瑩攝)

2023夏季化妝必備新品10. Hermès 瑰麗粉紅系列絲滑腮紅 #35 玫瑰金色 HK$660

胭脂可增添紅潤氣色，在清淡妝容裡，佔著不可或缺的一步。Hermès全新推出瑰麗粉紅系列，淡粉色澤帶有輕透自然感覺，盡顯迷人氣色。腮紅粉餅散發調香師專屬調配的香氣，包括山金車、檀香木及綠茶，溫婉中帶清幽感覺，並蘊含維他命E及桑果萃取精華，幫助肌膚抵抗氧化。今次新加3種色調，其中玫瑰金色帶珊瑚色澤，更為貼合膚色，打造出夏日自然的活力氣色。

2023夏季化妝必備新品11. Nars 柔霧完美遮瑕膏 HK$370

品牌暢銷的遮瑕款式之一，採用玻璃瓶身，更易沾取適當份量，同時便攜易打理。遮瑕膏運用柔焦妝效，減淡斑點、黑眼圈及暗瘡等焦點，並結合膠原活性肽、透明質酸、維他命A、C及E配方，遮瑕同時修護肌膚。遮瑕膏共有20款色調，貼心照料每種膚色。

2023夏季化妝必備新品12. Byredo Rose of No Man's Land EDP 100ml HK$2,200

個人特別喜歡Byredo的香水，氣味較為獨特、有層次，有別一般常聞到的氣味。新款以土耳其玫瑰為主調，最初感受到舒適溫婉的粉香調，同時帶有鮮明的清新香氣，交織成知性少女的魅力，想要一直回味。香水向歷史上無私奉獻的女生致敬，表達出獨立和關愛精神，糅合紙莎草紙和白琥珀，締造不一樣的魅力。